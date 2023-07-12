Ozon запустил подписку Premium Plus для продавцов — с отчётом о конкурентах и дополнительным продвижением товаров Статьи редакции
До 1 сентября 2023 года стоит 12 490 рублей, после — 24 990 рублей в месяц.
- Подписка Premium Plus станет доступна 17 июля 2023 года. Опция дополнительно поднимет товары в поиске и категории, даст доступ к расширенному аналитическому отчёту, чатам с покупателями и предложит дополнительные инвестиции в скидки на товары от Ozon.
- В личном кабинете оформивших подписку появится отчёт «Конкурентная позиция». В нём отображается оборот и динамика продаж ближайшего конкурента и лидера в категории товаров за любой период времени. Данные помогут скорректировать стратегию развития бизнеса, а также найти новые ниши товаров с высоким потенциалом продаж, считают в Ozon.
- С 1 августа товары продавцов с Premium Plus получат до 20% больше инвестиций в скидки за счёт маркетплейса, независимо от способа оплаты покупателем. На Ozon скидки получают все продавцы, «которые предлагают конкурентную цену для товаров, участвуют в акциях, а также активно работают с отзывами и используют продвижение».
- Premium Plus стоит 24 990 рублей в месяц, но при оформлении с 17 июля по 31 августа цена будет ниже — 12 490 рублей в месяц. Оплата будет проходить двумя платежами: отдельно за периоды с 1 по 15 число и с 16 числа до конца месяца. Цена обычной подписки Premium — 2990 рублей.
- По данным компании, подпиской пользуется каждый четвёртый продавец Ozon, а девять из десяти используют расширенную аналитику. Premium-статус увеличивает конверсии в покупку в среднем на 26,6%, утверждают в маркетплейсе.
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То есть те, кто пользуются просто Premium теперь будут сосать лапу на вторых местах, а те кто вообще не пользуются будут просто сосать :)
Ахах, а я пару месяцев назад говорил что так и будет и даже с ценой почти угадал, надо больше минералов же! :) А сосать по итогу будут все селлеры...
Не, сосать будут все. Там оговорка что буст при выгодном индексе цен, а это очень маловероятно. Озон хочет что бы Селлеры грузили склады покупали подписки, и при этом желательно ничего им не выплачивать вообще)
Озон хочет: брать деньги за все, но что бы селлеры продавали свои товары дешевле чем на др маркетплейсах. Это у них называется "индекс выгодных цен"
И при этом могут еще в акцию закинуть автоматом. Со скидками процентов в 30.
Наверное насмотрелись курсов:"научу продавать на маркетплейсе".
Где берут какую-то хрень и продают с накруткой в 300 процентов. И мол разлетается, тодько так
Почему могут? Они так по умолчанию и делают. Добавляют в акции и типа "спасение утопающих, дело рук самих", ищите и удаляйте если не согласны.
У них сейчас новый прикол. У яндекса сперли.
Если покупатель хочет вернуть товар, то что-бы не тратиться на возврат, можно его подарить покупателю.
Щедрость не знает границ
Все правильно
Лучше бы сделали чтобы такие опции были доступны худшим или до среднего уровня продавцам категорий. Смысл давать возможность лучшим стать ещё лучше?
Новеньким будет ещё тяжелее, так как лидеры если увидят что кто-то быстро растёт, сразу будут предпринимать меры чтобы убрать конкурента.
А новенькие даже не будут понимать почему у них бизнес «не заводится.» Да и возможности у новеньких не будет позволить себе такой премиум на старте.
Короче бред , это просто путь в никуда. В буквальном смысле разрушение.
+1
Так подписка же за бабло
Деньги к деньгам, хуле.
Бабло само себя не заработает, пришло время доить же продавцов. Вы думаете озон делал скидки за свой счёт просто так? пришло время возвращать инвестиции
Охренели совсем
Итак, выдача занята продавцами Premium Plus, следом плотной группой идут продавцы Premium, а обычных продавцов можно будет найти по ссылке с визитке.
До 1 сентября не так много времени для экономии осталось (-:
До 1-го сентября есть время распродаться и свалить :) я вот рад что больше на зекупаюсь под озон а просто распродаю остатки и перехожу на другие каналы. Думаю до конца года навнедряют столько, что 90% селлеров будут работать на подписки, рекламу, кросдоки и штрафы.
Ждем премиум для нищебродов. С просмотром рекламы при работе в личном кабинете.
Ну и дальнейших премиумов.
Премиум ++
Премиум живое общение. Можно с поддержкой по телефону поговорить и т.д.
У них же уже есть поддержка по телефону с подпиской, но работает она ужасно криво и тупо. Ждешь оператора 15 минут и он скриптом повторяет всё, что отписали в чате))
Есть же уже подписка на счёт для ипэшника чтобы какие-то там чаты с клиентом получить
Так премиум и есть за счет ипешника. Он сначала был бесплатный. За качество. Потом стал платный.
Сейчас еще 1 тариф ввели :)
Спасибо за информацию) товары в поиске нужно смотреть снизу вверх для покупателей :)
Блин, а нормальный кейс же :)
Почему бы не сделать просто одну подписку без всяких приписок плюс и тд?
Чтобы больше денег отдавали. Сначала обрезаешь бесплатных клиентов + даешь немного плюшек с подпиской. А потом вводишь супермега плюс, обрезая теперь и платных клиентов.
По инсайду озон будет брать ежемесячный платёж типа 3000-5000 с магазина. Это типа абонементской платы. Выглядит на самом деле так, что они банкротиться не хотят, хотят продаться, но ресурсов поддерживать все это нет. Озон банк убытки 200 млн, озон убыток 50 млр.
Какой тут инсайд?
За премиум уже давно берут бабло.
Вроде 2500
нормально, а где конкуренция и рыночек?)) теперь все решает подписка, что угодно придумают
Всё больше начинает быть похожим на реккет. «Плати и всё у тебя нормально будет, не заплатишь - то лучше уходи, пока живой»
Ну кстати если будет реальный буст, то я за день подписку отыграл бы. Причем в три раза.
Это только если буст будет только у вас. Если все купят подписку, получится как в анекдоте, мы съели по кружке говна бесплатно.
очередь из тех кто "вне очереди".
А смысл, если твой буст конкуренты увидят?)
Отлично, лонг.
В любом случае лучше, чем ВБ
@Маша Цепелева слова склеились =(
Видимо следующий тариф будет Ozon Plus Vip Luxe Very Special Exclusive, на которым все предыдущие тарифы будут насасывать лапу.
Не, будет ещё 3 тарифа, аплатив которые, тебе откроется возможность заплатить за четвёртый супермега тариф
Не, не. Все так. Но на каждое слово свой тариф :)
Самый выгодны бизнес - подписки. Второе - нефть
Ебанулись в край, своих клиентов своим клиентам сдавать)
зачем "сдавать" - продавать же.
Что ни день , то новые придумки