Ozon запустил алгоритм для прогнозирования спроса на товары в регионах Статьи редакции
Он составит прогноз по каждому товару, чтобы продавец мог рассчитать, куда их отгрузить и в каких количествах.
- Ozon добавил для продавцов отчёт «Потребность в товарах», сообщила компания. Он доступен предпринимателям, которые работают по схеме «Продажа со склада» (FBO).
- В отчёте прогнозируется спрос на товары, чтобы продавец мог понять, в каком количестве их стоит привозить в тот или иной регион. Для расчёта используют модели машинного обучения, которые составляют прогноз на основе множества данных — спрос клиентов, сезонность, цена товара и его скидка в рамках акции, остатки на складах, товары в пути и в запланированных поставках.
- Отдельно в прогнозе учитываются продажи в праздничные дни и во время распродаж, когда спрос на определённые товары повышается. Чтобы корректнее рассчитать прирост спроса, модель учитывает исторические данные о продажах и динамику в похожих периодах в прошлом.
- Продавец может получить отчёт по любому товару, у которого была хотя бы одна продажа в течение полугода. Для сезонных новинок продажи не нужны, будут учитываться данные по товарам-аналогам. Пока доступен прогноз спроса на десять недель вперёд. Посмотреть отчёт можно в личном кабинете, а прочитать о нём больше — в базе знаний.
- Количество необходимых товаров считают так: сначала прогнозируются продажи, а от них отнимают прогнозируемый остаток на складе и «транзит» — товары, которые либо уже в пути, либо для них зарегистрировали поставку.
- Также Ozon добавил отчёт «Оборачиваемость товаров» — это аналитика по скорости продаж как конкретного товара, так и магазина в целом. Она показывает, сколько товаров осталось и в каких регионах, сколько штук продается ежедневно и когда закончатся текущие товары на складах.
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Зачем алгоритмы? Стабильно раз в квартал у нас какой-либо здец, поэтому спрос будет расти на:
— соль
— сахар
— консервы
— мука
— медицинские маски - вариативно
— ...
Десятилетиями проработано.
Думаю через какой-то время его как обычно засунут в какую-нить подписку. Вот как раз сегодня запустили какой-то очередной супер-пупер мега премиум плюс за 25к
Какой прогноз по Шебекино?
Через 2 недели начнут возвращать жителей, а дней через 5 снова эвакуируют.
Озону было бы неплохо запустить прогноз когда он перестанет быть убыточным)).
Ну так он работает над этим, премиум подписочки, поднятие минималки по рекламе x30, прекладывание затрат на магистраль на селлеров, поднятие комиссий и т.д. Так что скоро всё будет )
Почему в регионах? В Москве спрос стабилен?