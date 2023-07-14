«Черноголовка» закрыла сделку по покупке бизнеса поставщика Pringles в России Статьи редакции
О возможной сделке сообщали СМИ в декабре 2022 года, её сумма не раскрывается.
- Входящая в группу «Черноголовка» компания «Аквалайф ресурс» закрыла сделку по покупке российских активов американской Kellogg's, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
- «Черноголовка» подтвердила информацию РБК. В компании пояснили, что «Аквалайф ресурс» приобрела 100% долей в ООО «Келлогг Рус», которое в ближайшее время переименуют в ООО «Любятово». Оно продолжит выпускать сухие и готовые завтраки и печенье. Сумму сделки стороны не раскрывают. Какие именно бренды и заводы вошли в неё — тоже не уточняется.
- Kellogg's пришла в Россию в 2008 году, сейчас у неё три предприятия — в Воронеже, Пскове и Вязьме, на которых работает 1780 человек. Там компания выпускает продукты под брендом «Любятово». Среди других брендов производителя — Kellogg's Extra, Unicorn, Pringles. В марте 2022 года он приостановил инвестиции и поставки в Россию.
- «Келлогг Рус» — основное юрлицо Kellogg's в России и её ключевая производственная площадка в Воронеже. В 2022 году предприятие произвело более 26 тысяч тонн кондитерских изделий, а в 2023 году запланировано выпустить 27 тысяч тонн, отмечает «Ъ». Выручка «Келлогг Рус» по итогам 2022 года упала на 23%, до 10,7 млрд рублей, чистая прибыль — выросла на 81%, до 1,6 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
- О возможной продаже бизнеса Kellogg's в России группе «Черноголовка» в декабре 2022 года рассказал «Ъ». В феврале 2023-го «Аквалайф ресурс» направило в ФАС ходатайство с просьбой одобрить сделку.
- Источники Telegram-канала Baza сообщали, что «Келлогг Рус» после продажи «Черноголовке» начнёт выпускать собственные чипсы по новой рецептуре — так как Pringles в сделку не вошли и «даже не обсуждались». При этом делать их аналог компания не собирается.
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Крепкий Картошек.
Крепкий может быть, но размер маловат
Не, лучше Lukashengles
Карл, Маркс, Лукаш, Энгельс
Ты им подкинул идею для названия и логотипа)
Газировка со вкусом бекона, краба, сыра, сметаны и зелени?
А как же?
Эт ты еще арахис со вкусом бекона не пробывал)😅😄
Страсть какая. Не-не.
он и щас продается
Давно не попадался.
в самокате такие типо (ток выбор поменьше), с креветками имба
Вкусно? Выглядит неплохо так-то
мне нравится
Яд всегда выглядит аппетитно.
Пили Мистер Сирд и не видели разницы.
Половина не видела, половина не реагировала.
Какой там счет за спизженный спирт с вещдоков?
35+ вроде?
Попробуйте что-нибудь получше
https://pikabu.ru/story/luchshiy_rossiyskiy_sidr_2023_10104869
Хрен с ним с Пикабу, в комментах просто угар, а на рекламируемом сайте отзывы - как будто местным фунфурье дали пару тысяч и они решили устроить себе аристократический ужин, но кроме как нажраться они ничего не умеют, и соответственно выдают абсолютно дикие перлы.
Это время до сих пор с нами))
Кааааарл!!!)как же давно я не видела этот мем))
Как ИИ Яндекса понимает что такое Черноголовка 😹
Зачем говном пользоваться, если есть Midjourney?
Потому что Midjourney точно не подозревает о существовании Черноголовки, а Яндекс по идее должен знать
Бля, Черноголовка это же ядерный испытательный центр или институт, вроде.
Какие чипсы вообще?
Чо надо?
Жалеть не о чем. Продукция была 💩. Врятли станет любятово еще хуже. А на принглс пох, давно испортился.
Ладно
Принглс уже не тот, пару лет его не покупал. Жаль, хорошие были чипсы.
Особенно Original.
Скорее бы кто-нибудь перезапустил выпуск тортов «Причуда». С тех пор, как бренд перешел от Danone к Kraft Foods производство прекратилось. Точнее какое-то время производили лайт версию, но кажется и ее уже давно нет.
Молодцы ребята!
Принглс никогда не производился в России. Черноголовка покупает бизнес российской United Backers, ранее проданный Kellog's
"О возможной сделке сообщали СМИ в декабре 2022 года, её сумма не раскрывается."-долго же у них шли переговоры
А ведь начинали с того что впаривали свой лимонад по Питерским кабакам с угрозой что разорят кабак если Черноголовки не будет :-)