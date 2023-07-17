Владелец брендов Zewa и Libresse продал бизнес в России за $117 млн Статьи редакции
Новым владельцем стало ООО «Новые технологии» Игоря Шилова.
- Essity закрыла сделку по продаже российского бизнеса за 1,2 млрд шведских крон (около $117 млн по курсу ЦБ 17 июля 2023 года), после этого производитель прекратит работу в стране.
- Убыток шведской компании от сделки составил около 500 млн шведских крон (около $48,7 млн), это отразится в финансовом отчёте за третий квартал 2023 года.
- По данным производителя, его выручка в России составляла около 2% от общей. Essity считает, сделка не окажет существенного финансового влияния на бизнес.
- Essity начала работу в России в 1994 году. Она владела брендами Zewa, Libresse, Libero, Tork и Tena, а также заводами в Советске и Веневе (Тульская область), Светогорске (Ленинградская область).
- В апреле 2022-го компания объявила об уходе с местного рынка и провела обесценивание российских активов. А в июне 2023-го подписала соглашение об их продаже. Тогда покупатель и сумма сделки не раскрывались, но Минпромторг сообщал, что «решение не затронет ассортимент, объёмы и стоимость выпускаемой продукции».
- Игорь Шилов — совладелец «Европейского медицинского центра», его оценили в $1,125 млрд на IPO в 2021 году. По данным «РБК Компаний», основной вид деятельности ООО «Новые решения» — «деятельность головных офисов».
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он нам нахой не нужен зева ваш, есть скрепные набережные челны, а диды вообще лопухами подтирались
Российские проктологи уже раскупорили бутылочку лучшего вина в предвкушении потока клиентов.
О да, небрежные члены которые как наждачка на ощупь, вспомнил из детства. Бумага пролетариата. Зато по мужски, не нужон нам этот зева мягкий, нежный, еще и с ароматами, гейский какой-то.
Это разве убыток? Очень даже легко отделались. Не отдали, а продали — уже колоссально.
Ты и тут ночуешь?
Прям как ты, прикинь.
Я нет, я человек. Ты кстати зачем-то время тратишь на прочтение статьи)) Я вот сразу комментирую.
Весьма спорное утверждение.
Не получается? (-:
Я тебя проверяю.
Все боты так говорят.
А ты купи слона.
Сколько однако заводов и производств было построено недружественными странами у нас. Не иначе как диверсия была....
А как какать теперь?
В сауз парке была отличная серия про японские унитазы, с которыми не нужна туалетная бумага
Это только в России так делают, в Европе давно перестали
Что перестали? Какать?
Жиза
10,5 млрд рублей💪На туалетке подняли бабосов
А какого хрена не за €1?? Непорядок!!
Словосочетание «новые технологии» у меня немного с другим ассоциируется. По крайней мере уж точно не с туалетной бумагой и прокладками.
А волшебная втулочка будет? Она так красиво растворялась...
"Убыток шведской компании от сделки составил около 500 млн шведских крон"-без убытка не обошлось
Бля, верните смываемую втулку, а?
Ждём экспертов в комментариях, что зева теперь не та будет и как жить без смываемой втулки, возвращаемся на полвека назад!
Зева без смываемой втулки с прошлого года производилась в России
Я в курсе, но они до сих пор кричат об этом. Кстати, тупые производители/маркетологи на кой-то хер решили писать на втулках теперь, что "внимание, втулка несмываема!" - тупое решение.
Потому что рефлекс за столько лет выработался. Я бы так же продолжал бросать втулку от Зевы, не будь на ней написано «подумой».
Зева в последнее время сильно упала в качестве. Особенно трехлойная. Раньше брал в основном персиковую со смывающейся втулкой. Теперь втулки нет, ошметки бумаги при использовании разлетаются по всей ванной, сама бумага стала грубее. В общем жирный диз.
Пятислойная пока держится, но там нет персикового аромата.