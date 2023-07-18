«Очаково», PepsiCo и «Сады Придонья» предупредили о повышении цен на напитки из-за падения курса рубля — «Ъ» Статьи редакции
Но вопрос повышения цен, вероятно, ещё будет обсуждаться, отметил источник газеты в одном из ритейлеров.
- «Очаково» (бренды CoolCola, Fancy, Street и другие) планирует повысить цены на соки на 10% в связи c влиянием роста курса рубля на стоимость сырья и из-за затрат на логистику, рассказали в компании «Ъ». Производитель уже увеличил цены на газировку на 10% с 1 июля 2023 года в связи с введением акциза на сладкие напитки.
- PepsiCo («Русский дар», «Любимый», J7 и другие) и «Сады Придонья» уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа, пишет газета со ссылкой на копии июльских писем компаний партнёрам.
- Согласно письму, PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2-21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало рост затрат. «Сады придонья», по данным газеты, предупредила об индексации на 10% из-за удорожания сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.
- В самих компаниях комментарии изданию не предоставили. Также поступили в «Мултон Партнерс» («Добрый») и «Черноголовке» (Fantola, «Байкал» и другие).
- Источник «Ъ» в крупной сети отметил, что вопрос повышения цен, вероятно, ещё будет обсуждаться в ходе переговоров. Другой собеседник добавил, что рост может компенсироваться промо, но детали не привёл. В X5 Group, «Магните», «Ленте», «Ашане» и Metro комментарии не дали.
- По словам главы Союза производителей соков, воды и напитков Максима Новикова, у отрасли высока привязка цен к курсам валют. В себестоимости соков около 70% затрат приходится на импортные концентрированные соки и пюре, утверждает он. В случае сладких напитков дополнительным фактором, вероятно, стал акциз.
- В Минсельхозе подтвердили, что на производителей напитков влияет рост цен на упаковку и ингредиенты, поставляемые из третьих стран, а дополнительно давит акциз на сахаросодержащие напитки. Но производство напитков и соков растёт, и у россиян есть выбор, добавили в ведомстве.
3573 просмотров
Рубль дешевеет - цены повышаются.
Рубль дорожает - цены повышаются
Ничего не происходит – цены повышаются
А мне нравится, как проезд в метро с каждым годом становится все дороже
Как с бензином: что бы ни случилось — будет подорожание.
Стабильность 👆🏻
Демпфер знаешь что такое?
тоже самое и с водкой. когда что-либо происходит - водка дорожает )
Президент утверждает, что инфляция 3%, а цены растут на 20% 🤡
Комментарий удален модератором
Так и зарплаты не повышаются. Во всем мире с инфляцией борются, а у нас ее наоборот приветствуют
Это когда-нибудь закончится? «Подорожание из-за сырья, материалов, обслуживания…». Даже этот шлак не могут производить в России, все ровно нужны зарубежные компоненты
По Росстату самый быстрый рост цен среди продовольственных товаров зафиксирован на то, что производится внутри страны, где доля импорта минимальная.
Так что если отечественное, то не значит дешевое.
Надеюсь, что нет. Или вы хотите в дефляционную спираль попасть?
не-а
так возми и производи кто тебе мешает, это коммерческие организации они берут то что выгодней им по ряду показателей, а не территории производства
А я и не знал что яблоки растут на грядках не от воды, а от курса валют. Век живи, век учись. Пс. Почему зарплата не растет? )))
Комментарий удален модератором
А это улучшение качества жизни. Вот подыхать с голоду люди начнут, а ты на этом фоне жить лучше начнёшь. Увеличится количество рабочих мест, вырастет зарплата, ты сможешь больше себе позволить покупать независимо от цен, квартиру купишь, ведь спрос будет уменьшаться. Вообще маленькая зарплата и большие цена на жизнь это путь к процветанию и здоровью нации.
Писец, вроде ещё недавно казалось что сок дороже 80 руб это too much, а теперь за 100+ это норм ваще)
Видите как благосостояние выросло
А почему когда рубль укреплялся они на анонсировали снижение цен?
Слушайте, что вы так обеспокоились. Ну подорожали соки у кого-то, ну меньше будут покупать их продукции. А если у всех подорожает значит ситуация такая, принять надо. Что вы в самом деле как бабки у подъезда
Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.
сейчас главное не бухтеть - потом всем довольствие установят как в Саудовской Аравии
Курс рубля вырос - так, у нас недополученная прибыль, повышаем цены.
Курс рубля упал - так, все дорожает, повышаем цены.
Вы хорошо разбираетесь в бизнесе, топ-менеджер наверное?
Повышайте))) мы воду будем пить, не обломимся))) а вы разоритесь 🤣
Вот эта трезвая мысль. В конечном счете соки это вред. Фруктоза и сахар, одни углеводы. Путь к диабету. Пусть выпиливаются с рынка, здоровее будем
Только вот нормальная вода стоит нифига не дешевле.
Только выиграли!
А потом производители соков пожалуются на убытки и им выделят субсидии "на развитие" из бюджета. А чтоб закрыть новую дыру в бюджете - ещё поднимут НДС :)
Увы, так и работает отрицательная экономика. Падают не цены вследствии уменьшения спроса, а производство.
тарифы на воду + 50%
Не будем..
В любой непонятной ситуации вини курс рубля🤡
В любой непонятной ситуации повышай цены.
Зато стабильное повышение.
Каждый раз, когда слушаю «сказки» об укреплении и независимости российской валюты и России от доллара, всегда вспоминаю самый простой, обыденный и жизненный пример.
В 2008 году мебелировал квартиру.
И в частности покупал себе письменный стол.
Известный российский производитель. Он и сейчас на рынке.
Из импортного, у стола была только фурнитура (Италия).
Все остальное делалось у нас.
Все покупные чеки и акты у меня до сих пор валяются.
Так вот какая интересная штука получается…
Если взять ту цену в рублях 15-летней давности и текущую цену в рублях на этот стол (а стол до сих пор продается) и конвертировать эти цены в доллары по тому и нынешнему курсу, то получается практически один и тот же ценник в USD )))
А что у стола есть кроме фурнитуры? Ламинированная ДСП, изготовленная "у вас", из импортного ламината, импортного клея на импортного станке из российских опилок?
сахар свекольный (местный), яблочки отечественные.
с чего рост цен?
запчасти для заводов и машин не учитываем? и другие зоны влияния
Яхты и машины и прочие хотелки владельцев яблочных садов и сахарных заводов не отечественные.
Апельсины тоже местные?
с чего вы взяли то что отечественные?
заводы да, а концентраты импортные
почему? дешевле, чем у местных; надежнее, чем у местных (местные не могут гарантировать объемы)
Не знал, что в Придонье Волгоградской области фермерам платят в баксах))
При дне, а не в Придонье (-:
Низкий курс нам только на пользу мы больше рублей получаем за нефть жи
А иностранные соки давно пора запретить
Ну, вот и за сок с газировкой теперь больше рублей получаем, просто не мы.
от кого вы больше рублей получаете за нефть?
ну все просто: экспорт сократился, а расходы нет
как компенсировать? через курс валюты, через налоги в том или ином виде (акциз на сахар, который переложат на потребителей)
в этом гос-ве никогда не будет среднего класса, потому что он на себе больше всего будет чувствовать последствия. для бедных есть соцвыплаты, у богатых и так много денег
В смысле импортные концентрированные соки и пюре? А как же наши сады, из фруктов с которых делают наши соки?
наши фермеры офигевшие, завышают цены и не гарантируют ничего
Основной фактор подорожания- ввод акциза на сахаросодержащие напитки в 7 рублей за литр с 1 августа
7 рублей - прям прилично. с диабетом борются?
Вообще поднял бы, ибо реально соки и сахар в напитках только убивает
А что с яблоками произошло?
Я спросил у чатагпт, вот что он мне ответил:
"Ночь окутывала маленький городок Линдвейл тёмными пеленами. Все жители уже давно засыпали, а улицы остались пустыми. Но одна странная история привлекла внимание детектива Майкла Джонсона. Вечером перед этим днём в местном супермаркете "ФрешМаркет" произошло нечто странное - ящик, полный ярких и спелых яблок, пропал бесследно.
Майкл Джонсон был известен в городе своими умением разгадывать даже самые запутанные дела, и в этот раз его чутьё подсказывало, что за этой историей скрывается нечто большее, чем просто кража фруктов. С неутолимой жаждой разгадки, Майкл отправился на место преступления.
"ФрешМаркет" был закрыт, и только слабый свет фонарей освещал вход. Детектив прошёл мимо витрин с продуктами и заметил небольшой след - мелкие капли жидкости. Они вели прямо к месту, где стоял ящик с яблоками. Майкл присел и приблизил свой взгляд. Следы оказались кровавыми.
"Интересно, кто мог раниться здесь и как это имеет отношение к пропавшим яблокам?" - подумал он.
Тщательно изучив следы, детектив следовал по ним и оказался на заднем дворе супермаркета. Там, на скамейке, сидел пожилой бездомный, завернутый в тёмный плащ. В руке у него была рана, а вокруг него разбросаны были яблоки.
"Привет," - Майкл подошёл к нему. - "Кажется, у вас нехороший день. Что здесь произошло?"
Бездомный поднял глаза, и взгляд его застыл на детективе, словно хотел что-то сказать, но решил передумать. Майкл неуклюже достал из кармана платок и предложил его для перевязки раны.
"Спасибо," - пробормотал бездомный. - "Да, я сделал эту глупость. Просто мне так хотелось яблока, а у меня не хватило денег, чтобы его купить."
"Почему было решено украсть ящик целиком? Вы же могли просто взять одно яблоко," - улыбнулся Майкл, чувствуя, что эта история не обычная.
"Я бы и так сделал, но... Он предложил мне помощь," - прошептал бездомный, указывая на старинное здание через дорогу.
Детектив обернулся и увидел запечатлевшую века атмосферу - старый яблоневый сад, окружённый кованым забором. В нём тихо и загадочно сияли огни.
"Кто предложил вам помощь?" - спросил Майкл, понимая, что истина находится в этом саду.
"Он называет себя "Хранителем сада". Он сказал, что этот сад приносит радость и благополучие городу, но только если его посещают каждую ночь. Я согласился, и он дал мне этот ящик яблок. Но я испугался, когда увидел кровь на моих руках, и я испугался за яблоки. Они же для всех..."
Майкл понял, что дело гораздо сложнее, чем он думал. Он отправил бездомного к медицинскому пункту и решил проанализировать информацию.
Утром следующего дня, детектив вернулся в "ФрешМаркет" и узнал об убедительной просьбе нескольких жителей города. Оказалось, что "Хранитель сада" требовал у них разные платежи, чтобы сад продолжал приносить радость. Некоторые заплатили деньгами, а одному старику пришлось отдать ценный старинный кулон. Таким образом, загадка пропавших яблок была разгадана.
Майкл решил окончательно разоблачить "Хранителя сада". Он провёл тщательное расследование, собрал свидетельства и информацию о зловещем обмане, который тот практиковал. Полиция задержала обманщика, и его "сад счастья" перестал быть тайной.
Таким образом, благодаря умению и настойчивости детектива Майкла Джонсона, город Линдвейл освободился от лживого "Хранителя сада", а жители нашли новую силу в собственной сплочённости и поддержке друг друга".
Шо за сады придонья такие, если у них сырьё за валюту?
Так не при Доне, а при дне, придонные, в общем.
Видимо за гривны уже покупают
да скоро как в 2000 будем юпи и подобные порошки в воде из-под крана разводить
хорошо если из крана вода течь будет))
Очаково-то куда со своим пойлом в культурный ряд?
Ух, заживем теперь!
А когда не повышение?
Доллар скукоживается, инфляция 3%, экономика растет, доходы растут - и вот коммерсанты на этом теплом бизнес климате хотят больше зарабатывать. У людей так много денег и успеха, что будут платить все равно и не почувствуют это.
Ну как не почувствует, соки -10% к году, ну молодежь энергетики шпарит да
Чем больше конкурентов, тем ниже цена товара. Чем меньше конкурентов, тем выше цена товара.
Главное что б Эльвира Сахипзадовна не узнала что производственники разоряются, а то вдруг начнет что то делать? Будет страшнее. Надеюсь она вс не читает.
При этом та же ПепсиКо отказалась от расходов на рекламу, гребёт деньги лопатой и все равно задирает цену.
Выходит, яблочки в Садах Придонья не наши российские?
Очевидно и ожидаемо…
Самое забавное что PepsiCo и Coca-Cola в отличие от еуропейских партнёров как-то не спешат "уйти из рф"
Кока ушла