«Рынок российской электроники будет существовать за счёт контрабанды»: как санкции отразятся на технологическом

Ограничения не должны были затронуть потребительский рынок, но производители сами отказываются от поставок в Россию и отключают сервисы. Им на замену могут прийти китайские компании.