Как Мальдивы, где «нет рынка полупроводников», вышли на второе место по их поставкам в Россию — Nikkei Asia Статьи редакции
Уступив только Китаю.
- После 24 февраля тропические Мальдивы превратились в транзитный пункт для торговли с Россией в обход санкций и вышли на второе место после Китая по поставкам полупроводников в страну, пишет Nikkei Asia. Внимание на заметку обратило VPost.
- За год после начала конфликта в Украине компании доставили через Мальдивы в Россию примерно 400 тысяч микросхем американского производства на сумму $53,6 млн, подсчитали в газете на основе данных российской таможни — их предоставили аналитики индийской Export Genius. Основной прирост пришёлся на май 2022 года — тогда «Аэрофлот» возобновил полёты между Москвой и мальдивской столицей Мале.
- В 2021 году, для сравнения, поставок чипов в Россию через остров не было. Более того, по словам одного из руководителей консалтинговой компании Omdia Акира Минамикавы, как такового рынка микросхем на Мальдивах «нет».
- Согласно полученным газетой данным, среди поставщиков числилось 14 компаний, и все — без регистрации на Мальдивах. Это, например, Mykines, которая базируется в Лондоне и отгрузила в Россию чипы на сумму около $40 млн. В апреле 2023 года FT также писала, что компания договорилась о поставках в страну электроники на $1,2 млрд.
- Собеседники Nikkei Asia пояснили, что организовать поставки микросхем из США в Россию можно по схеме «перевалки» через страну-посредницу — без растаможивания на территории последней. Нужно только найти «промежуточного» экспедитора, чтобы указать его получателем.
976 просмотров
Кремний же песок, на мальдивах песка полно, уверен, что туристы пекут прям на пляжах :-)
пхах)) стартап не думал замутить?
Санкций против Адама Смита, изначально глупая идея пытаться ограничивать рынок, деньги всегда найдут лазейку
Полина, ну суббота же! Откуда столько новостей и публикаций?! (-:
Вы все ещё думаете, что «западу» хочется кого-то в России помимо путина?
Вот именно. Путин - максимально понятный и предсказуемый для запада игрок. Ну и, конечно же, очень либеральный по российским и восточным меркам.
Кто этого не понимает, тот сами понимаете кто💩 100% многие западные страны хорошо так ссыканули во время мятежа Пригожина, что если вдруг.....😁
Никто не ссыканул, просто предупредили- если он вдруг взломает дверь, то полетят ракеты и России не будет, поэтому и Президент встречу назначил и Лукашенко вписался...
Да, если бы он взломал дверь, то западным странам жизнь "при Путине" медом бы казалась😂
Западники вообще не суетились, но если бы неИосиф(кстати мной придуманный термин ©) получил то, что за дверью, то фейерверков мы бы увидели много и не факт, что это было бы не последнее, что мы увидели...
с каждым днем верится все меньше
Как так? Сама глава ЕК говорила, что в России бытовую технику разбирают, а оказывается рыночек порешал.
Просто у них у большинства там что-то с лицом.
Согласно полученным газетой данным, среди поставщиков числилось 14 компаний, и все — без регистрации на Мальдивах. Это, например, Mykines, которая базируется в Лондоне и отгрузила в Россию чипы на сумму около $40 млн.
Кто-то ещё верит, что сам Байден ссыт в их подъездах и жжёт кнопки в лифтах? мне кажется это немного другая бабушка делала, а сейчас делает другой дедушка... И Англии срать на санкции и бойкоты- она делает свой бизнес...
Блин, похоже скоро США захочет принести немного демократии на Мальдивы 😥
что там нефть нашли?
Полупроводники же. У США как раз сейчас траблы с Тайванем, который по каким-то (🤭) причинам отложил строительство завода в США.
И США нападет на Мальдивы, чтобы те построили завод полупроводников в США? Слава те госпади