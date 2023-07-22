Торговля
Полина Лааксо

Как Мальдивы, где «нет рынка полупроводников», вышли на второе место по их поставкам в Россию — Nikkei Asia Статьи редакции

Уступив только Китаю.

Источник: Daily Sabah
  • После 24 февраля тропические Мальдивы превратились в транзитный пункт для торговли с Россией в обход санкций и вышли на второе место после Китая по поставкам полупроводников в страну, пишет Nikkei Asia. Внимание на заметку обратило VPost.
  • За год после начала конфликта в Украине компании доставили через Мальдивы в Россию примерно 400 тысяч микросхем американского производства на сумму $53,6 млн, подсчитали в газете на основе данных российской таможни — их предоставили аналитики индийской Export Genius. Основной прирост пришёлся на май 2022 года — тогда «Аэрофлот» возобновил полёты между Москвой и мальдивской столицей Мале.
  • В 2021 году, для сравнения, поставок чипов в Россию через остров не было. Более того, по словам одного из руководителей консалтинговой компании Omdia Акира Минамикавы, как такового рынка микросхем на Мальдивах «нет».
  • Согласно полученным газетой данным, среди поставщиков числилось 14 компаний, и все — без регистрации на Мальдивах. Это, например, Mykines, которая базируется в Лондоне и отгрузила в Россию чипы на сумму около $40 млн. В апреле 2023 года FT также писала, что компания договорилась о поставках в страну электроники на $1,2 млрд.
  • Собеседники Nikkei Asia пояснили, что организовать поставки микросхем из США в Россию можно по схеме «перевалки» через страну-посредницу — без растаможивания на территории последней. Нужно только найти «промежуточного» экспедитора, чтобы указать его получателем.
Техника
Илья Склюев
«Рынок российской электроники будет существовать за счёт контрабанды»: как санкции отразятся на технологическом секторе Статьи редакции

Ограничения не должны были затронуть потребительский рынок, но производители сами отказываются от поставок в Россию и отключают сервисы. Им на замену могут прийти китайские компании.

Источник: Medium

#новость #мальдивы #полупроводники

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17 комментариев
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 sles

Кремний же песок, на мальдивах песка полно, уверен, что туристы пекут прям на пляжах :-)

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Kristina_Koslovskaya

пхах)) стартап не думал замутить?

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kav

Санкций против Адама Смита, изначально глупая идея пытаться ограничивать рынок, деньги всегда найдут лазейку

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Вадим Д.

Полина, ну суббота же! Откуда столько новостей и публикаций?! (-:

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Гойда

Вы все ещё думаете, что «западу» хочется кого-то в России помимо путина?

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Сергей Я

Вот именно. Путин - максимально понятный и предсказуемый для запада игрок. Ну и, конечно же, очень либеральный по российским и восточным меркам.

Кто этого не понимает, тот сами понимаете кто💩 100% многие западные страны хорошо так ссыканули во время мятежа Пригожина, что если вдруг.....😁

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Алекс Д.

Никто не ссыканул, просто предупредили- если он вдруг взломает дверь, то полетят ракеты и России не будет, поэтому и Президент встречу назначил и Лукашенко вписался...

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Сергей Я

Да, если бы он взломал дверь, то западным странам жизнь "при Путине" медом бы казалась😂

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Алекс Д.

Западники вообще не суетились, но если бы неИосиф(кстати мной придуманный термин ©) получил то, что за дверью, то фейерверков мы бы увидели много и не факт, что это было бы не последнее, что мы увидели...

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Александр Крот

с каждым днем верится все меньше

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Бублик static void

Как так? Сама глава ЕК говорила, что в России бытовую технику разбирают, а оказывается рыночек порешал.

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Сергей Я

Просто у них у большинства там что-то с лицом.

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Алекс Д.
В 1796 году британские войска изгнали голландцев с Цейлона, а Мальдивы включили в список своих колоний. В 1860-х годах, в результате ряда восстаний во главе с членами исламистской организации «Мусталитив» британские войска вынуждены были покинуть Мальдивы[21]. Вскоре победа клана Какааге, что был на стороне Англии, над кланом Азириге — вернула британцев на архипелаг, которые в конце 1887 года объявили о создании протектората Мальдивы
Согласно полученным газетой данным, среди поставщиков числилось 14 компаний, и все — без регистрации на Мальдивах. Это, например, Mykines, которая базируется в Лондоне и отгрузила в Россию чипы на сумму около $40 млн.

Кто-то ещё верит, что сам Байден ссыт в их подъездах и жжёт кнопки в лифтах? мне кажется это немного другая бабушка делала, а сейчас делает другой дедушка... И Англии срать на санкции и бойкоты- она делает свой бизнес...

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Сергей Я

Блин, похоже скоро США захочет принести немного демократии на Мальдивы 😥

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Anastasiya Efremova

что там нефть нашли?

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Сергей Я

Полупроводники же. У США как раз сейчас траблы с Тайванем, который по каким-то (🤭) причинам отложил строительство завода в США.

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Иван Иванов

И США нападет на Мальдивы, чтобы те построили завод полупроводников в США? Слава те госпади

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