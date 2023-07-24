На «Яндекс Маркете» появились витрины с товарами зарубежных продавцов Статьи редакции
Они будут торговать электроникой, товарами для дома, одеждой и аксессуарами.
- В тестовом режиме на маркетплейсе появились магазины из Азии и стран ЕАЭС, рассказали в компании. В частности, на площадке уже представлен гонконгский магазин Wise Mall, обратили внимание «Ведомости». До конца 2023 года к сотрудничеству планируют привлечь 1000 продавцов из Китая, Турции и Южной Кореи.
- Зарубежные магазины будут торговать электроникой, товарами для дома, автомобилей, здоровья и красоты, а также одеждой и аксессуарами, пояснили в «Яндекс Маркете». Маркетплейс будет контролировать наличие и оригинальность сертификатов качества.
- Доставкой заказов по России займутся логистические партнёры площадки. Строить собственные склады в других странах и вкладывать существенные инвестиции в проект компания пока не планирует. Вернуться к этому вопросу могут в случае высокого объёма заказов у зарубежных продавцов.
- Деньги иностранным партнёрам «Яндекс Маркет» будет переводить ежемесячно в национальной валюте страны продавца. Площадка будет удерживать стоимость размещения товаров на платформе, расходы на логистику и хранения. Объём этих удержаний в компании не раскрыли.
- Собственное подразделение по работе с международными продавцами также развивает Ozon. В августе 2022 года маркетплейс открыл представительство в Турции. Компания также сотрудничает с продавцами из Китая, Казахстана, Беларуси, Индии, Кореи, Израиля, Молдовы и Тайланда.
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Импортозамещение споткнулось об отсутствие импортных комплектующих. Так и буксует.
Если будет дружественный возврат в ПВЗ, а не через Почту РФ как у кое-кого, то вполне может зайти...
В марте в озоне вернул кроссовки не того размера через почту России, деньги вернули на следующий день, за почту через три дня по реквизитам.
Озон перелогиньтесь)
В китай?
Да
Цены как на Алибабе, а возврат в ПВЗ без проблем. Ну мечта же шопоголика. 🤣
У моих собак будет не 10, а 20 курточек на осень и зиму 😍
как на 1688)
Продавцы из Турции уже выстроились в очередь.. все мечтают продать товар, а лиры (или что там от них останется) получить попозже
И что, у зарубежных продавцов будут сертификаты, честный знак и прочая херня?
тссс....
покупаем попкорн. выбираем кресло поудобней.
А что от этого сертификата?
Купил чистящее средство для кофемашины, оно пахнет не так, очистку опять запросило через 3 дня. Ну явно паль. Написал отзыв. Мне ответил маркетплейс, что типа разберутся, запросят сертификат. Тянули недели 3. Сказали есть сертификат. А толку? Явно же товар палёный. Подписал коробку палёную на всякий случай и оставил, мало ли. Купил чистящее средство в оф. магазине Делонги, всё хорошо, всё как обычно.
Я так понял наличие сертификата ни о чем не говорит? Продавец может получить сертификат на хороший товар, а потом продавать подделку?
Тогда просто покупай у хороших производителей и в хороших специализированных магазинах да и всё...
В любом случае дорогие товары я только в РФ покупаю принципиально, а всякую мелочевку на Али.
Сертификат это не доя покупателя, а лишняя денежка в казну, плюс усложнение жизни серовозам, не более того
Серовозам как раз никакой сложности, а вот тем кто честно возит, там гемор)
на то и расчет
Серовозам сложность потом всплывает с проверками, документами и т.д. Вообщем достается всем, а смысл в том, что для покупателя ничего кроме возросшей цены, в которую закладываются все эти потехи не меняется
Южную Корею отменяйте, она недружественная. Только КНДР, только хардкор!
Да.. если что-то поломалось - вези в сервисный центр в пхеньяне, а яндокс ни за что не отвечает.
А точно "слегка"?🤡
Нашли альтернативу зарубежных товаров, это очень радует!
Но всеравно цены дорожают в маркет плейсах и ничего не меняется.
Интересно, а Яндекс так же не будет ни за что отвечать, как Озон Глобал, или будет норм сервис?
Чтобы отвечать за товары надо выстраивать логистику в две стороны, денежный вопрос решать, иметь методы давления на магазин, в том числе юридические.
Дак надо. На АлиЭкспресс с сервисом и то лучше, хоть там и с китайцем общаешься.
Это Озон Глобал у них перенял
Как он мог у них это перенять, если на Яндексе не было доставки из-за рубежа?🤦🏻♂️
Ыыыыы )))вкладывать существенные инвестиции в проект компания пока не планирует.
Даёшь больше жалоб в «Приемной» об очередных недоставленных, перенесённых и отменённых заказах.
✊🏼
Как на Ozon плаными флешками?
https://vc.ru/u/583589-buhoy-pikachu/532028-na-ozon-nachali-prodavat-poddelnye-fleshki
А возврат будет если не понравилось, или как на Ozon, тоже платный?
Ты с Вайлдберриз перепутал? На Озоне бесплатный же.
Спасибо. Но Нет.) С таким курсом деревянного уже тормозят продажи электроники. +20/30% за месяц.