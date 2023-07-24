Торговля
Артур Томилко

На «Яндекс Маркете» появились витрины с товарами зарубежных продавцов Статьи редакции

Они будут торговать электроникой, товарами для дома, одеждой и аксессуарами.

  • В тестовом режиме на маркетплейсе появились магазины из Азии и стран ЕАЭС, рассказали в компании. В частности, на площадке уже представлен гонконгский магазин Wise Mall, обратили внимание «Ведомости». До конца 2023 года к сотрудничеству планируют привлечь 1000 продавцов из Китая, Турции и Южной Кореи.
  • Зарубежные магазины будут торговать электроникой, товарами для дома, автомобилей, здоровья и красоты, а также одеждой и аксессуарами, пояснили в «Яндекс Маркете». Маркетплейс будет контролировать наличие и оригинальность сертификатов качества.
  • Доставкой заказов по России займутся логистические партнёры площадки. Строить собственные склады в других странах и вкладывать существенные инвестиции в проект компания пока не планирует. Вернуться к этому вопросу могут в случае высокого объёма заказов у зарубежных продавцов.
  • Деньги иностранным партнёрам «Яндекс Маркет» будет переводить ежемесячно в национальной валюте страны продавца. Площадка будет удерживать стоимость размещения товаров на платформе, расходы на логистику и хранения. Объём этих удержаний в компании не раскрыли.
  • Собственное подразделение по работе с международными продавцами также развивает Ozon. В августе 2022 года маркетплейс открыл представительство в Турции. Компания также сотрудничает с продавцами из Китая, Казахстана, Беларуси, Индии, Кореи, Израиля, Молдовы и Тайланда.

#новость #яндексмаркет

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 Вадим Д.

Импортозамещение споткнулось об отсутствие импортных комплектующих. Так и буксует.

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GoodBuyer

Если будет дружественный возврат в ПВЗ, а не через Почту РФ как у кое-кого, то вполне может зайти...

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Pedal Horse Mashineries Inc

В марте в озоне вернул кроссовки не того размера через почту России, деньги вернули на следующий день, за почту через три дня по реквизитам.

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Ушлый продаван

Озон перелогиньтесь)

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Фоксик

В китай?

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Pedal Horse Mashineries Inc

Да

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GoodBuyer

Цены как на Алибабе, а возврат в ПВЗ без проблем. Ну мечта же шопоголика. 🤣

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GoodBuyer

У моих собак будет не 10, а 20 курточек на осень и зиму 😍

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Кузьмич

как на 1688)

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Иван Иванов
Деньги иностранным партнёрам «Яндекс Маркет» будет переводить ежемесячно в национальной валюте страны продавца.

Продавцы из Турции уже выстроились в очередь.. все мечтают продать товар, а лиры (или что там от них останется) получить попозже

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Фоксик

И что, у зарубежных продавцов будут сертификаты, честный знак и прочая херня?

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under construction

тссс....

покупаем попкорн. выбираем кресло поудобней.

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GoodBuyer

А что от этого сертификата?
Купил чистящее средство для кофемашины, оно пахнет не так, очистку опять запросило через 3 дня. Ну явно паль. Написал отзыв. Мне ответил маркетплейс, что типа разберутся, запросят сертификат. Тянули недели 3. Сказали есть сертификат. А толку? Явно же товар палёный. Подписал коробку палёную на всякий случай и оставил, мало ли. Купил чистящее средство в оф. магазине Делонги, всё хорошо, всё как обычно.
Я так понял наличие сертификата ни о чем не говорит? Продавец может получить сертификат на хороший товар, а потом продавать подделку?
Тогда просто покупай у хороших производителей и в хороших специализированных магазинах да и всё...
В любом случае дорогие товары я только в РФ покупаю принципиально, а всякую мелочевку на Али.

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Ушлый продаван

Сертификат это не доя покупателя, а лишняя денежка в казну, плюс усложнение жизни серовозам, не более того

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Кузьмич

Серовозам как раз никакой сложности, а вот тем кто честно возит, там гемор)

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Aleks B

на то и расчет

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Ушлый продаван

Серовозам сложность потом всплывает с проверками, документами и т.д. Вообщем достается всем, а смысл в том, что для покупателя ничего кроме возросшей цены, в которую закладываются все эти потехи не меняется

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Слегка Придурковатый

Южную Корею отменяйте, она недружественная. Только КНДР, только хардкор!

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Иван Иванов

Да.. если что-то поломалось - вези в сервисный центр в пхеньяне, а яндокс ни за что не отвечает.

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Сергей Я

А точно "слегка"?🤡

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Антон Зубов

Нашли альтернативу зарубежных товаров, это очень радует!

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P TM GLADIATOR

Но всеравно цены дорожают в маркет плейсах и ничего не меняется.

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Намочил Манту
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Сергей Я

Интересно, а Яндекс так же не будет ни за что отвечать, как Озон Глобал, или будет норм сервис?

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Alex J. Alen

Чтобы отвечать за товары надо выстраивать логистику в две стороны, денежный вопрос решать, иметь методы давления на магазин, в том числе юридические.

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Сергей Я

Дак надо. На АлиЭкспресс с сервисом и то лучше, хоть там и с китайцем общаешься.

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Krem-brulee

Это Озон Глобал у них перенял

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Сергей Я

Как он мог у них это перенять, если на Яндексе не было доставки из-за рубежа?🤦🏻‍♂️

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Невероятный Блондин
Доставкой заказов по России займутся логистические партнёры площадки.

Ыыыыы )))

вкладывать существенные инвестиции в проект компания пока не планирует.

Даёшь больше жалоб в «Приемной» об очередных недоставленных, перенесённых и отменённых заказах.
✊🏼

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Поручик молчать

Как на Ozon плаными флешками?
https://vc.ru/u/583589-buhoy-pikachu/532028-na-ozon-nachali-prodavat-poddelnye-fleshki

На Ozon начали продавать поддельные флешки…
Наткнулся на удивительное предложение - USB Флеш-накопитель Samsung BAR Plus объемом 2 ТБ всего за…
vc.ru
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Чукча в танке

А возврат будет если не понравилось, или как на Ozon, тоже платный?

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Сергей Я

Ты с Вайлдберриз перепутал? На Озоне бесплатный же.

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ViktoRus

Спасибо. Но Нет.) С таким курсом деревянного уже тормозят продажи электроники. +20/30% за месяц.

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