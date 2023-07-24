«Яндекс Маркет» разрешит владельцам ПВЗ оказывать больше услуг: принимать ненужную одежду и продавать еду и напитки Статьи редакции
Новый формат пунктов выдачи маркетплейс тестирует с 2022 года.
- «Яндекс Маркет» составляет список дополнительных услуг, которые планирует разрешить оказывать пунктам выдачи заказов, рассказали в компании. Финальный вариант пока не определён.
- В перечень могут включить аренду пауэрбанков, продажу еды и напитков через вендинговые аппараты, копировальные услуги, а также приём одежды и других вещей для благотворительных фондов. Когда «Маркет» составит окончательный список допуслуг, владельцы ПВЗ сами выберут, какие из них оказывать.
- «Яндекс Маркет» уже изменил оферту для партнёрских пунктов выдачи — в ней предусмотрена возможность заработка на дополнительных услугах. В компании считают, что это поможет ПВЗ привлечь больше клиентов и увеличить доход.
- В 2022 году компания начала тестировать новый формат ПВЗ с дополнительными услугами. В них можно сдать старую электронику в обмен на новую или купить устройства «Яндекса». В пунктах также обслуживают курьеров компании: выдают сезонную форму и заряжают электросамокаты.
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...и представили свой новый логотип
Ну Яндекс то может делать че хочет, это же не гос компания. А вот что почта торгует макаронами — смущает
Почта уже лет семь денег от косударства не получала и была на подножном корме
Так же не должно быть. Уж на почту деньги государство могло бы выделить.
А было бы веселее наоборот:
продавать ненужную одежду и принимать еду и напитки. Особенно напитки.
Антивирусы на смартфоны пенсионерам они, надеюсь, устанавливать не начнут? Какая-то почта пополам со связным получается.
Для начала будет так, как они разрешили, а потом... Как ты написал.
Ты не думаешь, что мы с тобой Нострадамус первый и второй?😎
Два весёлых Нострадамуса 🤣
Два весёлых брата
Платона и Сократа.
Так лучше звучит.👨🏻🎓
Бедные работники ПВЗ. Делать всё сразу за 1500р за 14 часов.
Так они сами идут все эти замечательные условия.
Не у всех же есть выбор, может опыта не хватает пойти в другое место. В любом случае такие компании должны платить нормальные деньги, особенно за такое количество работы.
У нас маленькая конторка, и все время ищем специалистов, платим выше рынка, обучаем бесплатно, никакой доп работой не нагружаем. И каждый человек, который хочет работать и развиваться на вес золота, пылинки сдуваем. И найти — проблема. А вот охранником за 8тр, или в пвз за 15 — реально очереди стоят.
А кто бесплатно будет работать, они счастливые?
Пускай просто открывают пункты в отделениях почты, там уже всё есть. А на сэкономленное время можно будет даже не знаю, маникюрный салон ещё открыть, массаж там.
И типа лол никто не станет же покупать ненужную херню техника и т д.?
Тут общаются на русском языке
Типа лол кекнул от кринжа лмао
Ничего не понял, что ты написал
Сколько стоит открыть пвз?
Сто лет в аду
Думаю около 500 тысяч или типа того вместе с ремонтом
Принять вещи для благотворительных фондов хорошая идея, но разве это не нагрузка на ПВЗ? Это же надо отсортировать и доставить
Сотрудники Почты России лишь нервно закурят и бросят холодный как сталь усталый взгляд на такие слова...
Принимать вещи в ремонт и химчистку, будет топовой услугой. Смогут пофиксить убытки селлеров, вторичным рынком.
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