Торговля
Артур Томилко

«Яндекс Маркет» разрешит владельцам ПВЗ оказывать больше услуг: принимать ненужную одежду и продавать еду и напитки Статьи редакции

Новый формат пунктов выдачи маркетплейс тестирует с 2022 года.

  • «Яндекс Маркет» составляет список дополнительных услуг, которые планирует разрешить оказывать пунктам выдачи заказов, рассказали в компании. Финальный вариант пока не определён.
  • В перечень могут включить аренду пауэрбанков, продажу еды и напитков через вендинговые аппараты, копировальные услуги, а также приём одежды и других вещей для благотворительных фондов. Когда «Маркет» составит окончательный список допуслуг, владельцы ПВЗ сами выберут, какие из них оказывать.
  • «Яндекс Маркет» уже изменил оферту для партнёрских пунктов выдачи — в ней предусмотрена возможность заработка на дополнительных услугах. В компании считают, что это поможет ПВЗ привлечь больше клиентов и увеличить доход.
  • В 2022 году компания начала тестировать новый формат ПВЗ с дополнительными услугами. В них можно сдать старую электронику в обмен на новую или купить устройства «Яндекса». В пунктах также обслуживают курьеров компании: выдают сезонную форму и заряжают электросамокаты.

#новость #яндексмаркет

1817 просмотров
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26 комментариев
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 Роман

...и представили свой новый логотип

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Микростефан

Ну Яндекс то может делать че хочет, это же не гос компания. А вот что почта торгует макаронами — смущает

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Кирилл Таран

Почта уже лет семь денег от косударства не получала и была на подножном корме

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Erofeev

Так же не должно быть. Уж на почту деньги государство могло бы выделить.

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Вадим Д.

А было бы веселее наоборот:

продавать ненужную одежду и принимать еду и напитки. Особенно напитки.

Антивирусы на смартфоны пенсионерам они, надеюсь, устанавливать не начнут? Какая-то почта пополам со связным получается.

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Иван Серик
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Илья Попов

Для начала будет так, как они разрешили, а потом... Как ты написал.
Ты не думаешь, что мы с тобой Нострадамус первый и второй?😎

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Вадим Д.

Два весёлых Нострадамуса 🤣

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Илья Попов

Два весёлых брата
Платона и Сократа.
Так лучше звучит.👨🏻‍🎓

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Аникин

Бедные работники ПВЗ. Делать всё сразу за 1500р за 14 часов.

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xbevice

Так они сами идут все эти замечательные условия.

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Дуайт Шрут

Не у всех же есть выбор, может опыта не хватает пойти в другое место. В любом случае такие компании должны платить нормальные деньги, особенно за такое количество работы.

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xbevice

У нас маленькая конторка, и все время ищем специалистов, платим выше рынка, обучаем бесплатно, никакой доп работой не нагружаем. И каждый человек, который хочет работать и развиваться на вес золота, пылинки сдуваем. И найти — проблема. А вот охранником за 8тр, или в пвз за 15 — реально очереди стоят.

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Илья Попов

А кто бесплатно будет работать, они счастливые?

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Андрей Иванов

Пускай просто открывают пункты в отделениях почты, там уже всё есть. А на сэкономленное время можно будет даже не знаю, маникюрный салон ещё открыть, массаж там.

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P TM GLADIATOR

И типа лол никто не станет же покупать ненужную херню техника и т д.?

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Dengi

Тут общаются на русском языке

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Нейрослав Жепетеев

Типа лол кекнул от кринжа лмао

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Илья Заводов

Ничего не понял, что ты написал

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Алексей Ющенко

Сколько стоит открыть пвз?

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Евгений Широков

Сто лет в аду

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vinniy pogreb

Думаю около 500 тысяч или типа того вместе с ремонтом

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Krem-brulee

Принять вещи для благотворительных фондов хорошая идея, но разве это не нагрузка на ПВЗ? Это же надо отсортировать и доставить

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Нейрослав Жепетеев

Сотрудники Почты России лишь нервно закурят и бросят холодный как сталь усталый взгляд на такие слова...

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bySashka

Принимать вещи в ремонт и химчистку, будет топовой услугой. Смогут пофиксить убытки селлеров, вторичным рынком.

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Арсений Чекалов

Трансформация в Почту России начата успешно

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26 комментариев
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