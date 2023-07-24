Торговля
Таня Боброва

Adidas получила заказов на 4 млн пар Yeezy на сумму €508 млн после разрыва контракта с Канье Уэстом — FT Статьи редакции

Но сумма продаж, вероятно, была меньше. Часть её компания отдаст на благотворительность.

  • Компания распродала первую партию кроссовок Yeezy, пишет Financial Times. Онлайн-продажи проходили в конце мая — начале июня 2023 года, спрос «превысил самый оптимистичный прогноз» Adidas, рассказали знакомые с ситуацией источники. Это снижает риски того, что группе придётся списать запасы, отмечает газета.
  • Для покупки пользователи должны были заранее зарегистрироваться и подать заявки на определённые модели. По словам источников, на 2 июня Adidas получила заказы на 4 млн пар кроссовок на сумму более €508 млн (около $563 млн). Но поскольку компания не смогла удовлетворить спрос на все заказы, особенно на определённые размеры и модели, чистый объём продаж был меньше, пишет FT.
  • Adidas прекратила продавать кроссовки Yeezy в октябре 2022 года после разрыва контракта с Канье Уэстом на фоне его скандальных высказываний. Компания думала, как распорядиться запасами Yeezy, которые она создала вместе с исполнителем.
  • В итоге Adidas решила распродать товары и пожертвовать часть выручки на благотворительность. Как пишет FT, ещё часть денег получит Уэст, часть уйдёт на покрытие расходов, связанных с прекращением партнёрста.
  • По словам источников, группа пока обсуждает, сколько именно она готова пожертвовать. На первом этапе она выбрала пять благотворительный организаций в США и Китае. Собеседники говорят, что рассматривалась сумма в €8,5 млн, но решение пока не принято.
  • В Adidas отказались от комментариев, сославшись на период тишины перед раскрытием финансовой отчётности.
Источник: Christian Vierig / Getty Images

#новость #adidas

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44 комментария
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 ggg vvvp

Получили 500 миллионов, на благотворительность 8, зато везде пишут И НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!!!!!

А на чаевые в ресторане сколько из этих денег отдали? Тоже думаю стоит упомянуть

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Андрей Донской

А вы больше отдали на благотворительность?

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Михаил Смирнов

они отдают на благотворительность деньги чтобы получить льготы по налогам, они больше сэкономят на этом. Это сложно назвать благотворительностью.

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ggg vvvp

Кинул сегодня бомжу стольник. Думаю, про меня нужно срочно написать статью в Форбс какой я меценат и филантроп.

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vinniy pogreb

Да суть не в том, сколько отдали, а как много говорят об этом

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Хозяин

донатить ВСУ - это ведь тоже благотворительность?

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ggg vvvp

Смотря у кого какое "благо".

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Хозяин

Ну дак Адидас не уточняет что там за благо такое. Гейтс вот тоже там миллиарды тратит на благотворительность, а оказалось это стерилизация женщин в Африке.

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ggg vvvp

Думаю, благо у адидаса из той же области

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Timur

благотворительность это некоммерческие организации за взнос которым вычитают из налогов.

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Вадим Д.

Хочешь больше продавать — разрывай контракт с Уэстом. Записано.

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Илья Заводов

Так и будем делать, записали👌🏻

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Андрей Вечерний

У тебя что-то к аватарке прилипло

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Денис Бондарев

горе и печаль эта биполярка, сколько денег потерял, но может богу они и не нужны))

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Иван Серик
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Тамерлан Кагарманов

Это конечно клево, а как с ним заключить контракт, чтобы рассторгнуть😄

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Alex GODERATOR

Только что купил в Турции на распродаже за 2 рубля на деревянные)

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Mikhail Ibragimov

врать не надо. На 2 рубля ничего не купишь, даже коробку спичек

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Хозяин

да, помню в детстве банка Кока-Колы стоила 3 рубля...

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Mikhail Ibragimov

при чём здесь чьё-то детство? Речь про настоящее время.
А в моём детстве мороженое 12 копеек стоило. Давно ли ты в последний раз копейками пользовался?

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Нейрослав Жепетеев

Два рубля = Два косаря = Две тыщи = Две тысячи = 2 000
Понятно?

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Aleks B

это еще хуже

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Mikhail Ibragimov

нет, не понятно.
а 500 рублей - это 500 косарей = 500 тысяч?
что за ебланство?
а 10 рублей -это сколько?
а 50 копеек?
5000 - это сколько? 5000 тысяч? 5 миллионов?
что за зоопарк вы устроили? и главное - зачем?

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Нейрослав Жепетеев

Среди простых работяг принято называть косари рублями. Народный сленг. Не забывайте, что косари тоже по сути не являются какой-то числовой единицей.
И причём тут зоопарк? Хоть раз выйдите в обычные люди и послушайте говор. С такой логикой вам, судя по всему, это всё будет слышаться как совсем чужой язык.

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Mikhail Ibragimov

у нас тут нормально говорят. два евро - это два евро. И никаких там "2 евро = 2 тысячи евро"
не знаю что у вас там в России, но похоже, вы все там ебанулись. Особенно с прошлого года

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Нейрослав Жепетеев

Етить, с советских времён жаргон гуляет.

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Mikhail Ibragimov

враньё. не было такого жаргона в советское время. Потому что в советское время водка стоила 2 рубля 63 копейки, а не "две тысячи 630 рублей"

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Нейрослав Жепетеев

Два обычных рубля никто не называет "две тысячи", просто тысячу рублём называют.
Вы видимо вообще с простыми работягами дел никаких не имели и с говором регионов не знакомы от слова "совсем"

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Нейрослав Жепетеев

500 рублей - пехота/пятихатка
10 рублей - чирик
5000 рублей - пять косарей как есть

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Mikhail Ibragimov

ок. 637 рублей - это "637 тысяч" ?

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Нейрослав Жепетеев

637 рублей есть 637 рублей.
А ещё я перечитал комментарий человека про два рубля. Там ещё деревянные указаны. Рубли принято ещё деревянными называть.

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Mikhail Ibragimov

вы точно ебанулись. 600 рублей - это для вас "600 тысяч", а уже 637 рублей - это 637 рублей.
где логика?

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Нейрослав Жепетеев

Как вы далеки от истины. Вот пятьсот тысяч часто говорят как "пол ляма" от сочетания "половина миллиона"

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Нейрослав Жепетеев

Вы видимо и с языками других не знакомы. Общаюсь с американцами и они иногда доллары свои называют именами тех, кто на банкноте определённого номинала изображён.
Вам слово "moolah" ни о чём не говорит например? Но оно скорее к общему относится, а не к определённой цифре.

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Иван Серик

Ссылку в студию!

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Alex GODERATOR

Да похоже фейк турецкий))

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Dee

Ну они реально так себе, даже самые лучшие экземпляры. В Стамбуле заходил чисто на посмотреть-сравнить со своим оригиналом в оптовые лавки так сразу подруливали продаваны с вопросом по чем брал. Глаз-алмаз!

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Ev

Одни из самых любимых ботинок, жаль размеры у них от столба вообще пишут. С ногой 44-го размера в Yeezy 46-го не влезешь...

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Aleks B

таже фигня была, когда искал на свою ногу у перекупов

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Нейрослав Жепетеев

Хорошо сработала непреднамеренная реклама.

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Сергей Я

А чё там про ASAR Rocky?🤭

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Марк Фёдоров

Разорвать контракт с Канье Уэстом и при этом поднять свою прибыть в разы - очень странно, но очень интересно))

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Aleks B

будем надеяться эти пидоры возобновят производство изиков, ничего лучше пока не придумали

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Невероятный Блондин

Бабы из 80-90-х в гробу бы перевернулись от подобного сочетания сумочки с галошами

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44 комментария
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