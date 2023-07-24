Adidas получила заказов на 4 млн пар Yeezy на сумму €508 млн после разрыва контракта с Канье Уэстом — FT Статьи редакции
Но сумма продаж, вероятно, была меньше. Часть её компания отдаст на благотворительность.
- Компания распродала первую партию кроссовок Yeezy, пишет Financial Times. Онлайн-продажи проходили в конце мая — начале июня 2023 года, спрос «превысил самый оптимистичный прогноз» Adidas, рассказали знакомые с ситуацией источники. Это снижает риски того, что группе придётся списать запасы, отмечает газета.
- Для покупки пользователи должны были заранее зарегистрироваться и подать заявки на определённые модели. По словам источников, на 2 июня Adidas получила заказы на 4 млн пар кроссовок на сумму более €508 млн (около $563 млн). Но поскольку компания не смогла удовлетворить спрос на все заказы, особенно на определённые размеры и модели, чистый объём продаж был меньше, пишет FT.
- Adidas прекратила продавать кроссовки Yeezy в октябре 2022 года после разрыва контракта с Канье Уэстом на фоне его скандальных высказываний. Компания думала, как распорядиться запасами Yeezy, которые она создала вместе с исполнителем.
- В итоге Adidas решила распродать товары и пожертвовать часть выручки на благотворительность. Как пишет FT, ещё часть денег получит Уэст, часть уйдёт на покрытие расходов, связанных с прекращением партнёрста.
- По словам источников, группа пока обсуждает, сколько именно она готова пожертвовать. На первом этапе она выбрала пять благотворительный организаций в США и Китае. Собеседники говорят, что рассматривалась сумма в €8,5 млн, но решение пока не принято.
- В Adidas отказались от комментариев, сославшись на период тишины перед раскрытием финансовой отчётности.
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Получили 500 миллионов, на благотворительность 8, зато везде пишут И НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!!!!!
А на чаевые в ресторане сколько из этих денег отдали? Тоже думаю стоит упомянуть
А вы больше отдали на благотворительность?
они отдают на благотворительность деньги чтобы получить льготы по налогам, они больше сэкономят на этом. Это сложно назвать благотворительностью.
Кинул сегодня бомжу стольник. Думаю, про меня нужно срочно написать статью в Форбс какой я меценат и филантроп.
Да суть не в том, сколько отдали, а как много говорят об этом
донатить ВСУ - это ведь тоже благотворительность?
Смотря у кого какое "благо".
Ну дак Адидас не уточняет что там за благо такое. Гейтс вот тоже там миллиарды тратит на благотворительность, а оказалось это стерилизация женщин в Африке.
Думаю, благо у адидаса из той же области
благотворительность это некоммерческие организации за взнос которым вычитают из налогов.
Хочешь больше продавать — разрывай контракт с Уэстом. Записано.
Так и будем делать, записали👌🏻
У тебя что-то к аватарке прилипло
горе и печаль эта биполярка, сколько денег потерял, но может богу они и не нужны))
Это конечно клево, а как с ним заключить контракт, чтобы рассторгнуть😄
Только что купил в Турции на распродаже за 2 рубля на деревянные)
врать не надо. На 2 рубля ничего не купишь, даже коробку спичек
да, помню в детстве банка Кока-Колы стоила 3 рубля...
при чём здесь чьё-то детство? Речь про настоящее время.
А в моём детстве мороженое 12 копеек стоило. Давно ли ты в последний раз копейками пользовался?
Два рубля = Два косаря = Две тыщи = Две тысячи = 2 000
Понятно?
это еще хуже
нет, не понятно.
а 500 рублей - это 500 косарей = 500 тысяч?
что за ебланство?
а 10 рублей -это сколько?
а 50 копеек?
5000 - это сколько? 5000 тысяч? 5 миллионов?
что за зоопарк вы устроили? и главное - зачем?
Среди простых работяг принято называть косари рублями. Народный сленг. Не забывайте, что косари тоже по сути не являются какой-то числовой единицей.
И причём тут зоопарк? Хоть раз выйдите в обычные люди и послушайте говор. С такой логикой вам, судя по всему, это всё будет слышаться как совсем чужой язык.
у нас тут нормально говорят. два евро - это два евро. И никаких там "2 евро = 2 тысячи евро"
не знаю что у вас там в России, но похоже, вы все там ебанулись. Особенно с прошлого года
Етить, с советских времён жаргон гуляет.
враньё. не было такого жаргона в советское время. Потому что в советское время водка стоила 2 рубля 63 копейки, а не "две тысячи 630 рублей"
Два обычных рубля никто не называет "две тысячи", просто тысячу рублём называют.
Вы видимо вообще с простыми работягами дел никаких не имели и с говором регионов не знакомы от слова "совсем"
500 рублей - пехота/пятихатка
10 рублей - чирик
5000 рублей - пять косарей как есть
ок. 637 рублей - это "637 тысяч" ?
637 рублей есть 637 рублей.
А ещё я перечитал комментарий человека про два рубля. Там ещё деревянные указаны. Рубли принято ещё деревянными называть.
вы точно ебанулись. 600 рублей - это для вас "600 тысяч", а уже 637 рублей - это 637 рублей.
где логика?
Как вы далеки от истины. Вот пятьсот тысяч часто говорят как "пол ляма" от сочетания "половина миллиона"
Вы видимо и с языками других не знакомы. Общаюсь с американцами и они иногда доллары свои называют именами тех, кто на банкноте определённого номинала изображён.
Вам слово "moolah" ни о чём не говорит например? Но оно скорее к общему относится, а не к определённой цифре.
Ссылку в студию!
Да похоже фейк турецкий))
Ну они реально так себе, даже самые лучшие экземпляры. В Стамбуле заходил чисто на посмотреть-сравнить со своим оригиналом в оптовые лавки так сразу подруливали продаваны с вопросом по чем брал. Глаз-алмаз!
Одни из самых любимых ботинок, жаль размеры у них от столба вообще пишут. С ногой 44-го размера в Yeezy 46-го не влезешь...
таже фигня была, когда искал на свою ногу у перекупов
Хорошо сработала непреднамеренная реклама.
А чё там про ASAR Rocky?🤭
Разорвать контракт с Канье Уэстом и при этом поднять свою прибыть в разы - очень странно, но очень интересно))
будем надеяться эти пидоры возобновят производство изиков, ничего лучше пока не придумали
Бабы из 80-90-х в гробу бы перевернулись от подобного сочетания сумочки с галошами