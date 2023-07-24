Ozon запланировал до конца 2023 года устроить на склады более 500 осуждённых Статьи редакции
В проекте могут участвовать только осуждённые впервые и живущие в исправительном центре или колонии-поселении.
- Ozon запустил проект «Ozon без осуждения» по социальной адаптации осуждённых. Его участники получат оплачиваемую работу и дополнительный заработок за дополнительные смены.
- Компания собирается привлечь на работу на складах свыше 500 человек, которые были осуждены с мягким режимом отбывания наказания. Стать участниками проекта смогут только те, кто осуждён впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения.
- Работать можно только на складе: собирать заказы и обрабатывать возвраты. Проект не распространяется на ПВЗ и курьерскую доставку. При трудоустройстве нужно пройти собеседование, затем — обучение. Доля осуждённых на каждом складе не будет превышать 10%.
- После освобождения можно продолжить работу на складе или пройти отбор на вакансии в компании — на равных основаниях с другими кандидатами. В Ozon поясняют, что проект призван помочь осуждённым легче справиться с социальной адаптацией и улучшить их перспективы трудоустройства в дальнейшем.
- В проекте будут участвовать склады Ozon в Московской области, Казани и в Ростове-на-Дону. С конца 2022 года с качестве эксперимента по договорённости со ФСИН на складе в Санкт-Петербурге работают мужчины, приговорённые к принудительным работам, и бывшие заключённые, вышедшие на свободу по УДО, пишет Forbes. Всего — 180 человек. Инициатива оказалась эффективной, и её решили расширить.
- В марте 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что ФСИН предложил «Ростеху» брать на работу осуждённых — для изготовления и поставок продукции для нужд госкорпорации.
- В июне в «АвтоВАЗе» рассказали, что планируют привлечь к производству приговорённых к принудительным работам. Таким сотрудникам обещали платить зарплату.
- Подобный проект есть и у «Сбера»: банк с 2020 года стал нанимать осуждённых для обучения нейросетей. Проект проходит при сотрудничестве со ФСИН в Новосибирске.
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Хорошо, что этис людям дают шанс на интеграцию в нормальную жизнь.
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это уже какая то оЗОНА получается
зона озона
Главное, чтобы работали качественно, а не всякую мутотень творили!
Комментарий недоступен
Вечер в каморку, работяги! Кто тут логистику держит, а кто упаковщик у картонок? Смену в радость, воду в сладость! Погрузчику ходу, товару приходу! Матушку удачу, ноль браков по сдаче. Стажёрам по масти, бригадирам по пасти. Фарту масти, ПВЗ!
Прям ждал гору ибланских шуток, рад, что ожидания подтвердились.
Все, кто ерничают про зеков и АУЕ, помните, что не обязательно убивать или грабить кого-то. Вы можете просто ехать на машине и выбежит кто-то на дорогу и все.
Можно просто сидеть в своем фитнес клубе читать газету, а к тебе подсядет дочка конкурента пока папаша тайком снимает с тобой видос. И вот ты уже не владелец фитнес клуба, а заключенный.
ЧВК ОЗОН получается
ОЗОНА
Заключенные - новая нефть
Мужики, че делать надо когда впервые заходишь в склад?
раздеться до трусов
Вечер в хату?
Поздороваться
Хорошая тема. Если люди будут сидеть не в волчьих условиях и понимать, как они будут себя реализовывать на свободе , то и рецидивов будет меньше.
Новый трудовой ресурс России: и на войну нужны, и на склады, и на Автоваз.
Главное, чтобы не начали пополнять тюрьмы промышленными масштабами, а то и до возрождения шарашек доживем.
Сколько лет уже...
Аминь
Как показывает история всегда начинает пополнятся по любому поводу. Рабы - очень привлекательный ресурс для тиранов.
Да, VC, что с логотипом?
Это "Хэ" с точкой?
Маск купил?
Будут подкладывать шахматы и рукавицы в купленные товары?
Зэки — новая нефть, получается, везде годятся и прям нарасхват.
На тему шахмат https://t.me/kriknews_official/28381
В питерском шахматном клубе шахматист избил шахматной доской главного судью и ещё двух человек.
63-летний администратор шахматного клуба «Петровская ладья» и главный судья турниров госпитализирован в больницу. Попытавшемуся оказать сопротивление сотруднику охраны разбили голов...
В питерском шахматном клубе шахматист избил шахматной доской главного судью и ещё двух человек.
63-летний администратор шахматного клуба «Петровская ладья» и главный судья турниров госпитализирован в больницу. Попытавшемуся оказать сопротивление сотруднику охраны разбили голову шахматной доской, оторвали ухо и разрезали нос пополам. Состояние поступившего в больнице оценили как тяжёлое.
У петербуржца диагностировали сотрясение мозга, перелом носа, а также раны на лице и голове.
Если кинут у входа футболку, то не поднимайте
Блин, карма маленькая. Влепите ему дизлайк за меня.
Федеральная Служба Исполнения Заказов
На самом деле это крутая инициатива. Вместо того, чтобы воровать и идти воевать, люди будут трудоустроены и интегрированы в общество
Или общество будет интегрировано в зону.
Теперь могу сказать, что я буду ходить в озон реже и побыстрее😁
@Инспектор у нас тут зэкофобка
Ещё раз такое напишешь, и сама станешь сотрудницей)
так они буду на складах работать ,а не в пвз
Украл, выпил, в Озон.
Хм. Даже 5% хватит для того чтобы такой склад превратился в полный АУЕ...
Не всем близка эта ауе «романтика», так что и при 20% не факт
Заметил, что последнее время осужденные стали очень востребованы на многих работах
Бесплатно, заметь. Ну или почти.
Правда? Вы знаете я тоже заметил. К чему бы это?
Не захотелось отсидеть чисто для красоты в резюме?
Так, это всё понятно, но зубы не надо заговаривать, что с логотипом VC?!
Гражданских в окопы , осаждённых за прилавки )
Дегуманизация общества идет бешеными темпами.
Эм. так то наоборот.
Ozon, вы запускали сервис ozon объявления, обещали раскатать на все города. Все люди ждали, а вы взяли и закрыли проект.
Тут сколько продержитесь?
Озон-зон-зон
Главное, не взять тсд опущенного
почему?
Такое нововведение явно вызовет общественный резонанс.
Оно, вроде как, хорошо. Но сдругой стороны...
У меня, честно говоря, двоякие чувства...
Время покажет.
Тут надо смотреть на то, как это реализовано. Если осужденные будут работать вместе с обычными людьми, то это совсем пиздец. На складах Озона и WB и без того люди устраивают дебош, срут и блюют в коробки, ебутся среди стеллажей и пиздят товары. С зеками ситуация лучше точно не станет)))
А если отдельно и под надзором - тогда идея вполне себе здравая. Отказываться от дешевой рабочей силы явно не стоит.
Нормально, даю добро.
Давай. На карточку кинешь?
Дешёвая рабочая сила. Будут запрягать конкретно работяг.
Они что, прям действующие осужденные ?
А этот что натворил?
Полагаю неудачный заказ спортивного питания из-за границы.
Осужденные - новая нефть?
и в чем собственно выгоду вы видите ?
Вагнеровцам нашли где работать
А вот и ответственные за новый логотив VC
Они не первые, уже многие заводы России идут по этой схеме. Даже и не знаю, как на это реагировать. Если это было бы в стране, где права граждан стоят во главе угла и где руководство страны заботится о людях, тогда это было бы хорошо. Но если в стране грабит каждый, кто имеет хоть какую-то власть и все злоупетребляют положение, тогда это конец для общества этого государства.
Мы где-то ближе ко второму варианту, как мне кажется.
Это действительно важно. Спасибо Озон!
Вообще почему бы и нет, если ребята будут меняться в лучшую сторону.
А если нет?
а я считаю ,что это хорошая идея ,таким людям тоже нужна работа и им гораздо сложнее куда то трудоустроиться ,учитывая их биографию
Читать как: Осужденным за хищения на складах озон.
Старый друг лучше 500 новых.
Был в Тае, поразился, что много колясочников работает на кассах. В России ни разу не видел, хотя вроде бы и законы и льготы для компаний есть. Интеграция разных людей, в т.ч. инвалидов и оступившихся в общество - однозначное добро, плюсую за такую тему.
Своровал курицу - своруй заказ клиента на складе Озона😆
Верно, главное, чтоб работали нормально... Остальное не так важно
Надо ещё в тп взять, чтобы жизнь селлеров заиграла новыми красками. Ну и бота дообучить. Уже представляю пункты меню типа "написать маляву", "беспредел на ПВЗ", "что делать если вместо возврата пришёл фуфел"
"Подобный проект есть и у «Сбера»: банк с 2020 года стал нанимать осуждённых для обучения нейросетей. Проект проходит при сотрудничестве со ФСИН в Новосибирске."
Так эти звонки на вацап от службы сб походу были прямо из сбера :)
Вот тебе и вечер в хату)