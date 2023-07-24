Торговля
Евгения Евсеева

Ozon запланировал до конца 2023 года устроить на склады более 500 осуждённых Статьи редакции

В проекте могут участвовать только осуждённые впервые и живущие в исправительном центре или колонии-поселении.

  • Ozon запустил проект «Ozon без осуждения» по социальной адаптации осуждённых. Его участники получат оплачиваемую работу и дополнительный заработок за дополнительные смены.
  • Компания собирается привлечь на работу на складах свыше 500 человек, которые были осуждены с мягким режимом отбывания наказания. Стать участниками проекта смогут только те, кто осуждён впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения.
  • Работать можно только на складе: собирать заказы и обрабатывать возвраты. Проект не распространяется на ПВЗ и курьерскую доставку. При трудоустройстве нужно пройти собеседование, затем — обучение. Доля осуждённых на каждом складе не будет превышать 10%.
  • После освобождения можно продолжить работу на складе или пройти отбор на вакансии в компании — на равных основаниях с другими кандидатами. В Ozon поясняют, что проект призван помочь осуждённым легче справиться с социальной адаптацией и улучшить их перспективы трудоустройства в дальнейшем.
  • В проекте будут участвовать склады Ozon в Московской области, Казани и в Ростове-на-Дону. С конца 2022 года с качестве эксперимента по договорённости со ФСИН на складе в Санкт-Петербурге работают мужчины, приговорённые к принудительным работам, и бывшие заключённые, вышедшие на свободу по УДО, пишет Forbes. Всего — 180 человек. Инициатива оказалась эффективной, и её решили расширить.
  • В марте 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что ФСИН предложил «Ростеху» брать на работу осуждённых — для изготовления и поставок продукции для нужд госкорпорации.
  • В июне в «АвтоВАЗе» рассказали, что планируют привлечь к производству приговорённых к принудительным работам. Таким сотрудникам обещали платить зарплату.
  • Подобный проект есть и у «Сбера»: банк с 2020 года стал нанимать осуждённых для обучения нейросетей. Проект проходит при сотрудничестве со ФСИН в Новосибирске.
Уже работающие на складе осуждённые. Фото Ozon

#новость #ozon

3991 просмотров
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123 комментария
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 Pavel S

Хорошо, что этис людям дают шанс на интеграцию в нормальную жизнь.

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16 комментариев
Андрей К.

это уже какая то оЗОНА получается

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неформат

зона озона

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1 комментарий
Иван Серик

Главное, чтобы работали качественно, а не всякую мутотень творили!

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5 комментариев
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1 комментарий
Earlbkv

Вечер в каморку, работяги! Кто тут логистику держит, а кто упаковщик у картонок? Смену в радость, воду в сладость! Погрузчику ходу, товару приходу! Матушку удачу, ноль браков по сдаче. Стажёрам по масти, бригадирам по пасти. Фарту масти, ПВЗ!

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noname

Прям ждал гору ибланских шуток, рад, что ожидания подтвердились.

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1 комментарий
urivev

Все, кто ерничают про зеков и АУЕ, помните, что не обязательно убивать или грабить кого-то. Вы можете просто ехать на машине и выбежит кто-то на дорогу и все.

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ggg vvvp

Можно просто сидеть в своем фитнес клубе читать газету, а к тебе подсядет дочка конкурента пока папаша тайком снимает с тобой видос. И вот ты уже не владелец фитнес клуба, а заключенный.

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8 комментариев
Никита Леон

ЧВК ОЗОН получается

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Иван Серик

ОЗОНА

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V Gradusov

Заключенные - новая нефть

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Allestor Klei

Мужики, че делать надо когда впервые заходишь в склад?

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Хозяин

раздеться до трусов

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Александр Кайт

Вечер в хату?

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Алексей С

Поздороваться

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Alexey Hazoke

Хорошая тема. Если люди будут сидеть не в волчьих условиях и понимать, как они будут себя реализовывать на свободе , то и рецидивов будет меньше.

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Васисуалий Лоханкин

Новый трудовой ресурс России: и на войну нужны, и на склады, и на Автоваз.
Главное, чтобы не начали пополнять тюрьмы промышленными масштабами, а то и до возрождения шарашек доживем.

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Глюкъ Виртуален

Сколько лет уже...

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Александр

Аминь

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Andrew Simon

Как показывает история всегда начинает пополнятся по любому поводу. Рабы - очень привлекательный ресурс для тиранов.

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Александр Кайт

Да, VC, что с логотипом?
Это "Хэ" с точкой?

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Император Нолимоций

Маск купил?

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2 комментария
Вадим Д.

Будут подкладывать шахматы и рукавицы в купленные товары?

Зэки — новая нефть, получается, везде годятся и прям нарасхват.

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Stas Sokolov

На тему шахмат https://t.me/kriknews_official/28381

Прекрасная Россия

В питерском шахматном клубе шахматист избил шахматной доской главного судью и ещё двух человек.

63-летний администратор шахматного клуба «Петровская ладья» и главный судья турниров госпитализирован в больницу. Попытавшемуся оказать сопротивление сотруднику охраны разбили голов...

В питерском шахматном клубе шахматист избил шахматной доской главного судью и ещё двух человек.

63-летний администратор шахматного клуба «Петровская ладья» и главный судья турниров госпитализирован в больницу. Попытавшемуся оказать сопротивление сотруднику охраны разбили голову шахматной доской, оторвали ухо и разрезали нос пополам. Состояние поступившего в больнице оценили как тяжёлое.

У петербуржца диагностировали сотрясение мозга, перелом носа, а также раны на лице и голове.

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6 комментариев
Allestor Klei

Если кинут у входа футболку, то не поднимайте

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Сергей Федотов

Блин, карма маленькая. Влепите ему дизлайк за меня.

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1 комментарий
Artemy

Федеральная Служба Исполнения Заказов

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Sergei Zotov

На самом деле это крутая инициатива. Вместо того, чтобы воровать и идти воевать, люди будут трудоустроены и интегрированы в общество

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Andrew Simon

Или общество будет интегрировано в зону.

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1 комментарий
Анастасия Карамелькина

Теперь могу сказать, что я буду ходить в озон реже и побыстрее😁

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Хозяин

@Инспектор у нас тут зэкофобка

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Ещё раз такое напишешь, и сама станешь сотрудницей)

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Ренат Вальцев

так они буду на складах работать ,а не в пвз

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Вася Пражкин

Украл, выпил, в Озон.

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Глюкъ Виртуален
Доля осуждённых на каждом складе не будет превышать 10%.

Хм. Даже 5% хватит для того чтобы такой склад превратился в полный АУЕ...

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Алеоп

Не всем близка эта ауе «романтика», так что и при 20% не факт

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3 комментария
Максим Лешманов

Заметил, что последнее время осужденные стали очень востребованы на многих работах

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Мимо проходивший

Бесплатно, заметь. Ну или почти.

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Garmonbon

Правда? Вы знаете я тоже заметил. К чему бы это?

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Denis

Не захотелось отсидеть чисто для красоты в резюме?

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Алеоп

Так, это всё понятно, но зубы не надо заговаривать, что с логотипом VC?!

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Artemy
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1 комментарий
Михаил

Гражданских в окопы , осаждённых за прилавки )

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Kiss1nger

Дегуманизация общества идет бешеными темпами.

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Leonid Bushuev

Эм. так то наоборот.

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Невероятный Блондин

Ozon, вы запускали сервис ozon объявления, обещали раскатать на все города. Все люди ждали, а вы взяли и закрыли проект.
Тут сколько продержитесь?

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Anton Zapuskalov

Озон-зон-зон

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noname

Главное, не взять тсд опущенного

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Хозяин

почему?

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Александр Кайт

Такое нововведение явно вызовет общественный резонанс.
Оно, вроде как, хорошо. Но сдругой стороны...
У меня, честно говоря, двоякие чувства...
Время покажет.

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Hambala Fully

Тут надо смотреть на то, как это реализовано. Если осужденные будут работать вместе с обычными людьми, то это совсем пиздец. На складах Озона и WB и без того люди устраивают дебош, срут и блюют в коробки, ебутся среди стеллажей и пиздят товары. С зеками ситуация лучше точно не станет)))

А если отдельно и под надзором - тогда идея вполне себе здравая. Отказываться от дешевой рабочей силы явно не стоит.

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Слегка Придурковатый

Нормально, даю добро.

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Вася Пражкин

Давай. На карточку кинешь?

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Ульрих фон Лихтенштейн

Дешёвая рабочая сила. Будут запрягать конкретно работяг.

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Andrey

Они что, прям действующие осужденные ?

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Невероятный Блондин
Уже работающие на складе осуждённые. Фото

А этот что натворил?

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Roman Rodin

Полагаю неудачный заказ спортивного питания из-за границы.

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PortosAtos

Осужденные - новая нефть?

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Артем Дедулин

и в чем собственно выгоду вы видите ?

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1 комментарий
تقي

Вагнеровцам нашли где работать

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виктор сикрит

А вот и ответственные за новый логотив VC

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Дмитрий Холод

Они не первые, уже многие заводы России идут по этой схеме. Даже и не знаю, как на это реагировать. Если это было бы в стране, где права граждан стоят во главе угла и где руководство страны заботится о людях, тогда это было бы хорошо. Но если в стране грабит каждый, кто имеет хоть какую-то власть и все злоупетребляют положение, тогда это конец для общества этого государства.
Мы где-то ближе ко второму варианту, как мне кажется.

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Kirill

Это действительно важно. Спасибо Озон!

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Andrey

Вообще почему бы и нет, если ребята будут меняться в лучшую сторону.

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Garmonbon

А если нет?

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Максим Клименко

а я считаю ,что это хорошая идея ,таким людям тоже нужна работа и им гораздо сложнее куда то трудоустроиться ,учитывая их биографию

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vodkomotornik

Читать как: Осужденным за хищения на складах озон.

Старый друг лучше 500 новых.

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Михаил Романченко

Был в Тае, поразился, что много колясочников работает на кассах. В России ни разу не видел, хотя вроде бы и законы и льготы для компаний есть. Интеграция разных людей, в т.ч. инвалидов и оступившихся в общество - однозначное добро, плюсую за такую тему.

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Мурад Муртазалиев

Своровал курицу - своруй заказ клиента на складе Озона😆

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Поддубный Василий

Верно, главное, чтоб работали нормально... Остальное не так важно

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Винсент Вега

Надо ещё в тп взять, чтобы жизнь селлеров заиграла новыми красками. Ну и бота дообучить. Уже представляю пункты меню типа "написать маляву", "беспредел на ПВЗ", "что делать если вместо возврата пришёл фуфел"

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Винсент Вега

"Подобный проект есть и у «Сбера»: банк с 2020 года стал нанимать осуждённых для обучения нейросетей. Проект проходит при сотрудничестве со ФСИН в Новосибирске."

Так эти звонки на вацап от службы сб походу были прямо из сбера :)

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Den Logachev

Вот тебе и вечер в хату)

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123 комментария
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