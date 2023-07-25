Торговля
Евгения Евсеева

Бренд и сайт книжной сети «Республика» продали на торгах за 4,8 млн рублей при начальной цене в 53,5 млн рублей Статьи редакции

Новый владелец может быть посредником, который поможет сети вернуть активы себе, считают источники «Ъ».

  • Торги в рамках банкротства «Республики» закончились 24 июля, покупателем стал Дмитрий Алиев. За 4,8 млн рублей он получил, в частности, товарные знаки «Республика», Respublica, «Республика книг», ipublica, «Айпублика», дизайн-концепцию Made in Respublica и дизайн-концепцию оформления бумажных пакетов, пишет «Коммерсантъ». Начальная цена составляла 53,5 млн рублей.
  • Сейчас «Республикой» управляет ООО «Пролайф» — лицензиат книжной сети. На 24 июля лицензионное соглашение продолжает действовать, а «все возникающие вопросы сеть будет обсуждать с новым правообладателем», отметили в «Республике».
  • Связаться с Алиевым «Ъ» не удалось. Источники издания предполагают, что он может быть посредником для возвращения сети прав на товарные знаки по заниженной цене.
  • «Республика» была одной из крупнейших сетей книжных магазинов в России — в неё входило 40 точек. Сеть принадлежала Вадиму Дымову. В 2020 году большинство магазинов закрылось из-за финансовых проблем на фоне ограничений в пандемию, оставшиеся перешли в управление «Пролайф». На январь 2023-го у сети оставалось только восемь магазинов в Москве.
  • В апреле 2021-го Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление сети о собственном банкротстве. Долг «Республики» составлял 802 млн рублей, из них «Эксмо-АСТ» требовала 158,1 млн рублей. В декабре, после начала банкротства, «Республика» перешла под контроль казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова. В феврале 2023-го бренд и сайт «Республики» выставили на торгах в рамках банкротства.
Торговля
Татьяна Афанасьева
Почему не выжила «Республика» — сеть с идеей сделать книжные магазины модными Статьи редакции

«Былое величие» компании собирается вернуть новый владелец.

Группа «Республики» в «ВКонтакте»

#новость #книги #республика

3749 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Написать комментарий...
 ЯжПрограммист

Республика торговала в основном каким-то китайским оверпрайсом и книгами постольку поскольку. Время этих хламовников прошло.

Ответить
Развернуть ветку
Billy Jean

Ты не застал ту самую Республику

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

🙂 Время скидок и распродаж.

Ответить
Развернуть ветку
Леонид С.

тоже подумал
план на жизнь: накопить 5 мультов и дождаться банкротства какой- нибудь чебуречной

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

И что вы будете делать с брендом, если нет средств на его развитие?

Ответить
Развернуть ветку
ggg vvvp

Книжному магазину не нужен бренд, достаточно продавать книги. Мне например до лампочки, республика это или читай-город или озон. Я просто хочу купить книжку и все (на самом деле не хочу, книжки изжили свое, кроме тематических)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Nikita Bobrov

Пельменную бери :)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

Понятно что так дешево: нынче «Республика» не в тренде, будь «Империя», вовсе не обанкротились бы.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций
продали на торгах за 4,8 млн рублей при начальной цене в 53,5 млн рублей

Эм-м, это что за интересная механика аукциона такая? Кто меньше?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Чащин

Это аукционы по банкротству, они в обратную сторону. Если никто не купил по заявленной цене - стоимость снижается.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Спасибо.

Ответить
Развернуть ветку
Jonny White

Голландский аукцион

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD

Голландский аукцион
Голландский аукцион (англ. Dutch auction) — аукцион, в ходе которого вначале объявляется самая…
ru.wikipedia.org
Ответить
Развернуть ветку
P TM GLADIATOR

Как-то оч мало скоро и книги запретят продавать.

Ответить
Развернуть ветку
Kate

Сразу видно, борьба была не на жизнь, а на смерть)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Это я купил🤑

Ответить
Развернуть ветку
Archpirates

Не успели

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

///дизайн-концепцию оформления бумажных пакетов

Ого, одно это миллионов 10 должно стоить)))

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Вовас

Я правильно понимаю, что за 4,8 миллиона новый владелец получил не только активы, но и обязательства перед теми кому должны 802 миллиона?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

не похоже.. по описанию - запчасти компании продают по частям, вот тут сайт и бренд продали, дальше столы и технику.. вряд ли покупатель бу ноута будет отвечать по обязательствам компании

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

DYMA: Падение Республики

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
23 комментария
null