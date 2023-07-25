Бренд и сайт книжной сети «Республика» продали на торгах за 4,8 млн рублей при начальной цене в 53,5 млн рублей Статьи редакции
Новый владелец может быть посредником, который поможет сети вернуть активы себе, считают источники «Ъ».
- Торги в рамках банкротства «Республики» закончились 24 июля, покупателем стал Дмитрий Алиев. За 4,8 млн рублей он получил, в частности, товарные знаки «Республика», Respublica, «Республика книг», ipublica, «Айпублика», дизайн-концепцию Made in Respublica и дизайн-концепцию оформления бумажных пакетов, пишет «Коммерсантъ». Начальная цена составляла 53,5 млн рублей.
- Сейчас «Республикой» управляет ООО «Пролайф» — лицензиат книжной сети. На 24 июля лицензионное соглашение продолжает действовать, а «все возникающие вопросы сеть будет обсуждать с новым правообладателем», отметили в «Республике».
- Связаться с Алиевым «Ъ» не удалось. Источники издания предполагают, что он может быть посредником для возвращения сети прав на товарные знаки по заниженной цене.
- «Республика» была одной из крупнейших сетей книжных магазинов в России — в неё входило 40 точек. Сеть принадлежала Вадиму Дымову. В 2020 году большинство магазинов закрылось из-за финансовых проблем на фоне ограничений в пандемию, оставшиеся перешли в управление «Пролайф». На январь 2023-го у сети оставалось только восемь магазинов в Москве.
- В апреле 2021-го Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление сети о собственном банкротстве. Долг «Республики» составлял 802 млн рублей, из них «Эксмо-АСТ» требовала 158,1 млн рублей. В декабре, после начала банкротства, «Республика» перешла под контроль казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова. В феврале 2023-го бренд и сайт «Республики» выставили на торгах в рамках банкротства.
3749 просмотров
Республика торговала в основном каким-то китайским оверпрайсом и книгами постольку поскольку. Время этих хламовников прошло.
Ты не застал ту самую Республику
🙂 Время скидок и распродаж.
тоже подумал
план на жизнь: накопить 5 мультов и дождаться банкротства какой- нибудь чебуречной
И что вы будете делать с брендом, если нет средств на его развитие?
Книжному магазину не нужен бренд, достаточно продавать книги. Мне например до лампочки, республика это или читай-город или озон. Я просто хочу купить книжку и все (на самом деле не хочу, книжки изжили свое, кроме тематических)
Пельменную бери :)
Понятно что так дешево: нынче «Республика» не в тренде, будь «Империя», вовсе не обанкротились бы.
Эм-м, это что за интересная механика аукциона такая? Кто меньше?
Это аукционы по банкротству, они в обратную сторону. Если никто не купил по заявленной цене - стоимость снижается.
Спасибо.
Голландский аукцион
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
Как-то оч мало скоро и книги запретят продавать.
Сразу видно, борьба была не на жизнь, а на смерть)
Это я купил🤑
Не успели
///дизайн-концепцию оформления бумажных пакетов
Ого, одно это миллионов 10 должно стоить)))
Я правильно понимаю, что за 4,8 миллиона новый владелец получил не только активы, но и обязательства перед теми кому должны 802 миллиона?
не похоже.. по описанию - запчасти компании продают по частям, вот тут сайт и бренд продали, дальше столы и технику.. вряд ли покупатель бу ноута будет отвечать по обязательствам компании
DYMA: Падение Республики