Торговля
Евгения Евсеева

Ozon начал продавать в России товары из Армении Статьи редакции

Маркетплейс планирует построить в стране логистическую инфраструктуру и упростить местным продавцам выход на российский рынок.

  • Продажи товаров из России в Армению Ozon запустил в июле 2023 года, а теперь открыл в Ереване представительство и сортировочный центр. Это позволит местным предпринимателям выйти на российский рынок, считают в компании. Сейчас на платформе зарегистрировано 300 продавцов.
  • В сортировочном центре площадью 2000 м² принимают и упаковывают заказы для отправки в Россию, а также обрабатывают возвраты. Кроме этого, маркетплейс берёт на себя доставку посылок до покупателей. Средний срок — от пяти до восьми дней.
  • Продавцы смогут отправить товары на склад через пункты СДЭК в Ереване и других городах Армении. В перспективе Ozon планирует открыть в стране собственные пункты приёма и выдачи заказов.
  • На первом этапе будут доступны несколько схем: со своего склада — когда продавец хранит товары у себя, сам собирает и передаёт Ozon на доставку, и силами продавца — тот доставляет заказы сам или с помощью сторонней логистической компании, Ozon выступает только витриной.
  • Ozon развивает бизнес в странах СНГ с 2021 года. У маркетплейса есть своя логистическая компания в Беларуси, сортировочный комплекс в Кыргызстане и центры хранения и сборки в Казахстане. Помимо этого, маркетплейс открыл в 2022 году представительство в Турции и офис в Китае.

#новость #ozon #армения

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43 комментария
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 Вадим Д.

Видимо, читать нужно так:

Ozon начал продавать в России товары из Армении, которые Армения закупает в "недружественных" России странах.

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Anton Karmanov

не нужно

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Иван Серик

Не нужные товары

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Alex GODERATOR

Ждем американские автомобили из Армении.

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VLAD

С шильдиком от Озона 😂

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Anton Karmanov

если по нормальной цене, а не как в России, то можно хоть с китайским шильдиком EBLAN

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Рэдрик Шухарт

Шутки шутками, но учитывая что на Вазоне уже продаются автозапчасти и давно в продаже СИМ, еще немного и они реально откроют направление по продаже автомобилей и мотоциклов)))

Ниша цивилизованного и немутного серого импорта автомобилей пустует. Есть либо частные перегонщики-перекупы, доверия к которым примерно как к цыганам на вокзале, либо наши любимые ублюдки-нахлебники бывшие официальные дилеры ушедших марок, которые мало того что вызывают еще меньше доверия и уважения, так еще и дерут привычный тройной ценник с таким же полным отсутствием гарантий и ответственности, как и частники-перегонщики.

Тот, кто начнёт продавать американские или азиатские автомобили из Армении/Эмиратов/Кореи/вписатьнужное относительно честно, в белую и без навязывания допов/кредитов/страховок за вменяемые деньги, да еще и используя IT-ресурс, тупо заберёт себе весь рынок и все 146% покупателей.
Комментаторы VC, с вас по 1000р за прочитанную бизнес-идею.

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Сергей Марков

Не откроют. Потому что недавно закрыли

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Рэдрик Шухарт

Реально? Вазон продавал машины? Не слышал...

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Сергей Марков

Почти 3 года

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Рэдрик Шухарт

Загуглил.

Ozon в партнёрстве с группой компаний «Автомир» запустил онлайн-продажу новых автомобилей, пишет «Коммерсантъ».
Маркетплейс добавил витрину автодилера, в которой будут представлены 14 брендов: Hyundai, Nissan, Kia, Renault, Volkswagen и другие, уточняет издание. Сейчас на сайте представлены некоторые из них.
На Ozon пользователи смогут выбрать и забронировать автомобиль, «Автомир» гарантирует его наличие по указанной на сайте цене, рассказал газете представитель маркетплейса.

https://vc.ru/trade/148065-ozon-s-partnerom-nachal-prodavat-na-marketpleyse-novye-avtomobili-v-moskve

Не, вообще не то, о чём я говорю. Сделать витрину одному из дилеров и самому перепродавать серый импорт - совсем разное.

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Сергей Марков

Это почти тоже самое. Особенно причины, почему это не выстрелит. Покупка автои- слишком значительный шаг, что б доверить его маркетплейсу. А, учитвая, жадность дилеров - будет постоянный цирк с наличием и ценой

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Рэдрик Шухарт

Да как же то же самое?
Они просто по сути размещали рекламу.
Сверстали форму-квиз для сборки лидов по сути и всё. По такой логике примерно миллиард сайтов в интернете продаёт кредиты и страховки Тинькова))) А по факту просто разместили кусочек чужого партнерского кода на своём бложике.

Я говорю про полноценную историю ресейла, типа как они продают товары по фуллфилменту являясь сами продавцом.

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Сергей Марков

Полноценно продавать авто = предоставлять гарантию и обслуживание. Озону придётся открывать дилерские центры тогда).

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Рэдрик Шухарт

В целом - да, согласен.
Обслуживание - на партнёрство какому-нибудь Фит-Сервису.
Гарантию можно поручить им же. Наличие гарантии на серые машины будет вообще киллинг-фичей. Не уверен, но вроде бы ублюдки-нахлебники её не дают (может где и дают, но в 2 салонах Тойоты, куда звонил я, сказали что её нет и быть не может)

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Рэдрик Шухарт

Да ладно... Погуглю

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Семён Бочкарёв

Не будет. Исключено.
Во-первых, дешевле оно не будет, половина цены нынешней новой машины - это пошлина.
Во-вторых, за обход санкций Озон немедленно попадет под санкции.

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Griby Lenina

Известная на весь мир марка пикапов До-джан.

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Рэдрик Шухарт

Даёшь возраждение ЕрАЗ!
Ябкупил.

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Евгений Поляков

Учитывая, как Озон профакапил выход на рынок Армении, новость не то чтобы выглядит воодушевляющей.

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Denis

А как он профакапил?

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Кирилл Макеев

Учитывая

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НаряднаяШайга

Хорошая новость, днс в помойку истории. Уже давно все, в том числе электронику, только на озоне беру. Партии видеокарт за несколько минут разбирают, потому шо наценка минимальная, не жадничают некоторые продавцы и имеют положительную репутацию) ещё бы озону сделать сервис доставки из Китая и США, был бы вообще топ

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Даниил Слесарчук

За днс и двор стреляю в упор

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Владислава

Доставка в срок? ТП отвечает?

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Ник К.

Не шутить про нарды...
Не шутить про нарды!

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Роман?

Ара, ты зачем себя сдерживаешь? Пошути если хочешь, вай мама джан. Только по-доброму, ахпер.

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Павел Каспаров

Как говорил Ара Григорьевич:
Цавт Танем! Спасибо Господу

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Невероятный Блондин
планирует построить в стране логистическую инфраструктуру. Кроме этого, маркетплейс берёт на себя доставку посылок до покупателей.

Маркетрлейс нормального человека.
Учись сраный яндекс, как надо делать, а не эти твои бздохи

Доставкой заказов [яндекс] по России займутся логистические партнёры площадки. Строить собственные склады в других странах и вкладывать существенные инвестиции в проект компания пока не планирует.
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Владислава

А что покупать то?...

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Рэдрик Шухарт

Я бы многое отдал за товары из Декатлона.
Из всех уходов компаний из РФ этот самый болезненный. Альтернатив тупо нет. И за полтора года не появилось.

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Кирилл Макеев

В декатлоне всё СТМ и дёшево. Навряд ли они другими каналами продают, кроме своей сети.

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Рэдрик Шухарт

Не понял. Где-то еще продают декатлоновские товары (кроме остатков от частников)?

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Перламутрово-Мышиный

Покупаю Декатлон на авито 😁 а то на Озон закончились официальные остатки, и шлёпанцы по 6500₽ что-то дороговато.

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Рэдрик Шухарт

Эххх, нужное мне на авито уже не встречается) Ладно бы шмотки, но экипировка и туристические товары...

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Аня

Ну вот я h&m параллельный недавно пыталась приобрести. Там с оплатой был косяк, в итоге не купила. Но на рваных целлофановых упаковках как поставщик было указано ип из Армении.

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Владислава

Вещи h&m есть в familia иногда.
Вам именно этот бренд нужен был?)

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Anton Karmanov

Москвичи ж переехали в Ереван, а каких-то товаров нет как в России, например эритрит от Бионовы. Или есть аналоги, но сильно дороже чем на озоне

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Владислава

Куча аналогов есть , я думаю. Можно и другое что-то взять

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Айша Магомедова

Вау круто. Была в Армении, хоть и один день очень понравилось.

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Игорь Романов

Интересно, что там за товары будут...какого качества

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Невероятный Блондин

Будут армянские товары…армянского качества

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PetrPetrovich

Озон бы ещё наладил работу сервиса

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43 комментария
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