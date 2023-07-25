Торговля
Таня Боброва

«Продолжать бизнес в ограниченном объёме — наименее плохой вариант»: Unilever — о работе в России Статьи редакции

Компания приостановила экспорт и импорт ещё в марте 2022 года.

  • Unilever (бренды Dove, «Чёрный жемчуг», Domestos и другие), которую больше года критикуют за решение продолжать работу в России, заявила, что у неё есть три варианта: отказаться от бизнеса, продать его или продолжить работу, пишет Reuters.

Первый вариант — отказаться от нашего бизнеса. Мы считаем, что фактически это может привести к его национализации, учитывая последние события. Второй — продать бизнес, но реальность такова, что мы не нашли подходящего решения, которое отвечает заявленным нами целям.

Хайн Шумахер, гендиректор Unilever
  • По словам Хайна Шумахера, который занял должность гендиректора Unilever 1 июля 2023 года, ни один из сценариев «на самом деле не хорош», но заключительный вариант — вести бизнес ограниченно, — «наименее плохой», и «поэтому мы остановились на нём».
  • В июле 2023 года Владимир Путин передал доли иностранных компаний в российском юрлице Danone и пивоваренной «Балтике» во временное управление Росимуществу. По словам Шумахера, Unilever не общалась с российскими властями после этого.
  • Как уточняет Reuters, в России у Unilever более 3000 сотрудников. В марте 2022 года компания объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в России, оставив в продаже продукты питания и средства гигиены, произведённые внутри страны. В феврале 2023-го Unilever допускала, что ей придётся полностью прекратить работу и списать активы.
Источник: BalazsSebok / Shutterstock

#новость #unilever

1841 просмотров
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44 комментария
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 Сергей Я

А можно было не выебываться и просто работать.

Как сейчас помню ещё в студенчестве будучи во всяких молодежных движухах ходили по всяким вот этим транснациональным компаниям и компаниям типа из Большой тройки, Большой четверки, где нам рассказывали про ценности, развитие, как у них к сотрудникам относятся, к клиентам, к природе и все в таком духе. Многие мечтали работать в таких компаниях. А сейчас этих многих просто сокращают просто потому, что оказывается ценности то там для кого надо ценности, а не для тех, для кого не надо.

которую больше года критикуют за решение продолжать работу в России

А кто критикует то?)) Я только одну страну знаю, которая кричит о сами знаете чем из-за того, что компания работает в России😂🤡

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Михаил Желтухин

Ну вот Данон уже поработал

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Сергей Я

Вот и вот, они этого хотят??😁

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Марат

как раз если бы ценности были не пустым звуком, они бы свалили.

у бизнеса ценность только одна - деньги. и в общем-то это правильно.

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Сергей Я
как раз если бы ценности были не пустым звуком, они бы свалили.

С чего вдруг? Что не так? Все нормальные компании работают как и работали, а западные конторы прессуют свои же диктаторские страны, откуда они родом.

у бизнеса ценность только одна - деньги. и в общем-то это правильно

Ну да, поэтому тем более абсурдно, когда компания берет и сворачивает бизнес, который строила много много лет, просто потому что.

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Марат

работают с большими рисками и репутационными потерями.

какие западные диктатуры пресуют свои компании? никто не заставлял бизнес уходить из россии, им фактически россия ввела ограничения на вывод заработанных денег и периодически угрожают национализацией и скидками в 50% если надумают распоряжаться своей собственностью, и эти риски исходят изнутри. плюс еще вишенка на торте в виде репутационных потерь, которые могут повлечь убытки на других рынках. а оказывается это западные диктатуры давят на бизнес

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Bames Jond
никто не заставлял бизнес уходить из россии, им фактически россия ввела ограничения

Ахаха, как там у вас дела, в стране розовых пони, расскажите нам? Единорог родил?

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Марат

ну приведите пример, когда европейская диктатура вынудила бизнес уйти

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Сидор

Критикует тот, кто может сделать так, что Unilever потеряет намного больше, чем зарабатывала даже до всего этого.

Терять условные 20-30% мирового рынка ради нашей страны никто не будет.

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Сергей Я
Терять условные 20-30% мирового рынка ради нашей страны никто не будет.

Ну да, диктатура запада и в частности США поставила перед этими компаниями жёсткие условия. Ещё рассказывают нам сказки, что "санкции не против простых граждан"

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Сидор

Я понимаю, что у вас задача разогнать тему про диктатуру запада и прочее. Но выглядит так примитивно, что даже не смешно.

Никто бы не ушел, если бы не сами знаете что. Точка.

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Евгений Широков

Не обращай внимания, это просто пациент сбежавший из дурки.

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Kruason

.. и он сегодня прям в ударе, веселит нас на славу! 😀🤡

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Загадочный опоссум

Человек работает, семью кормить надо. Лучше бы конечно занялся чем-то полезным для общества, но как говорится, кто на что учился.

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fullstackoff

Компания хочет уйти из страны, ей тупо не дают это сделать под угрозой национализации и потери вообще всех денег, но диктатура в США)))))))

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Boatman575

Так хочет уйти что аж кушать не может

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nobodyreally

Классика. Это как со Slush было - сказки про инклюзивность и отсутствие дискриминации, а потом бамс

https://techcrunch.com/2022/11/21/slush-and-vc-pitch-judges-revoke-decision-to-hand-1m-to-russian-founders-after-industry-outcry/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGBWGF_ra4qDfwvj6-rd397o6jZgJEDIPmYkR5MOhpyYyTD5wCsJsmntV49NiBbZWs0Y1M-o_4cJFMKuhhjdHf4WiQiHo4Osf-hj3deH9bpDysKGIIT2Uxu9QOuAO03mJ7yXro70uDnAfx49SIv7okvC5UI1Q_MfdybpMDy6pgnt

Slush revokes $1M pitch prize from Russian…
Immigram has been removed from a $1 million startup competition that it won last week at the Slush…
techcrunch.com
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Юрий Б.
инклюзивность и отсутствие дискриминации

Слова составлены в предложения без учета их смысла.

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Невероятный Блондин

цап-царатнут, к гадалке не ходи.

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S.Capusta

* и Mars тоже, как бы не тихорились

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Поручик молчать

Ну и молодцы, капиталисты... лучше чуток зарабатывать и не просрать рынок, чем потерять все, что до этого вкладывали

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Марат

они просто не знали основные правила ведения бизнеса в россии. и видимо до сих пор им никто не подсказал

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Сергей Я

Дело говоришь. Добропорядочность и исполнение контрактов, свобода предпринимательства и частной собственности - к этому западный бизнес видимо не привык, им странно, что в России привыкли исполнять свои обязательства.

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Марат

это все про россию? уважение к частной собственности? звучит примерно как свобода - рабство. незнание - сила. вы как будто троллите

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Сергей Я

В данном случае я конкретно про международные обязательства и исполнение контрактов/договоров как внутри страны, так и с внешними контрагентами (что по бизнес-части, что по гуманитарной). Более добросовестной в этом планы страны еще поискать надо. Если для вас это шутки и троллинг - ну ваше дело.

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Евгений Широков

Для тебя похоже все это шутки)

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Марат

а договор о границе - это обязательство?

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Поручик молчать

типа все равно отнимут?

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Марат

ну правила конечно шуточные, но как говорится в каждой шутке...

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Kruason

В конечном итоге вполне вероятно сольют здесь бизнес, как только минует риск «национализаций». Сейчас уже прецедент создан, цап-царапу об экономическом климате беспокоиться больше не приходится (его нет), и риск потерять все высокий

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Boatman575

Чертовы русские имеют наглость продолжать тратить свои кровавые рубли.

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Артем Гуськин

😂

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Илья Фридман

В рф уже евро по 100р. Будет еще выше, чего они там зарабатывать собрались? Страна для FMCG нищая. При этом репутационные риски огромные

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Слегка Придурковатый

Вот эти "репутационные риски" - это что такое? Типа, потребители узнают, что мерзкая компания Unilever работает в России, и перестанут покупать их продукцию?

Я тя умоляю.

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Boatman575

На потребителя всем насрать, главное чтобы акции не падали

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Слегка Придурковатый

И много уже было случаев, когда акции падали из-за того, что компания продолжала работать в России?

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Boatman575

Хз, но мне в каментах объясняли, что корпорации в демократических странах боятся именно этого - что набигут активисты и захейтят, и поэтому акции упадут.

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Слегка Придурковатый

А, ну если в каментах объяснили, тогда канеш крыть нечем.

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Юрий Б.

Так это сам гендир вкусна и точки признавал. Что набегают и хейтят

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Слегка Придурковатый

Сразу захотелось набежать куда-нить и кого-нить захейтить.

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Юрий Б.

А что делать - время ужина

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Leonid Bushuev

тут реально есть снежинки, которые верят что большинству не похуй на это. лол.

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Возвращение Доктора Богомола

Бабло победило зло

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Дмитрий Гриднев

Хорошая компания, работал в ней. До санкций сотрудники вообще в шоколаде были. Зп каждый год индексируют, плюшек масса была. Если продадут её, настанет полная жопа для большинства сотрудников, зп срежут, как обычно это происходит при переходе фирмы от иностранцев к нашим.

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44 комментария
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