«Продолжать бизнес в ограниченном объёме — наименее плохой вариант»: Unilever — о работе в России Статьи редакции
Компания приостановила экспорт и импорт ещё в марте 2022 года.
- Unilever (бренды Dove, «Чёрный жемчуг», Domestos и другие), которую больше года критикуют за решение продолжать работу в России, заявила, что у неё есть три варианта: отказаться от бизнеса, продать его или продолжить работу, пишет Reuters.
- По словам Хайна Шумахера, который занял должность гендиректора Unilever 1 июля 2023 года, ни один из сценариев «на самом деле не хорош», но заключительный вариант — вести бизнес ограниченно, — «наименее плохой», и «поэтому мы остановились на нём».
- В июле 2023 года Владимир Путин передал доли иностранных компаний в российском юрлице Danone и пивоваренной «Балтике» во временное управление Росимуществу. По словам Шумахера, Unilever не общалась с российскими властями после этого.
- Как уточняет Reuters, в России у Unilever более 3000 сотрудников. В марте 2022 года компания объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в России, оставив в продаже продукты питания и средства гигиены, произведённые внутри страны. В феврале 2023-го Unilever допускала, что ей придётся полностью прекратить работу и списать активы.
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А можно было не выебываться и просто работать.
Как сейчас помню ещё в студенчестве будучи во всяких молодежных движухах ходили по всяким вот этим транснациональным компаниям и компаниям типа из Большой тройки, Большой четверки, где нам рассказывали про ценности, развитие, как у них к сотрудникам относятся, к клиентам, к природе и все в таком духе. Многие мечтали работать в таких компаниях. А сейчас этих многих просто сокращают просто потому, что оказывается ценности то там для кого надо ценности, а не для тех, для кого не надо.которую больше года критикуют за решение продолжать работу в России
А кто критикует то?)) Я только одну страну знаю, которая кричит о сами знаете чем из-за того, что компания работает в России😂🤡
Ну вот Данон уже поработал
Вот и вот, они этого хотят??😁
как раз если бы ценности были не пустым звуком, они бы свалили.
у бизнеса ценность только одна - деньги. и в общем-то это правильно.
С чего вдруг? Что не так? Все нормальные компании работают как и работали, а западные конторы прессуют свои же диктаторские страны, откуда они родом.у бизнеса ценность только одна - деньги. и в общем-то это правильно
Ну да, поэтому тем более абсурдно, когда компания берет и сворачивает бизнес, который строила много много лет, просто потому что.
работают с большими рисками и репутационными потерями.
какие западные диктатуры пресуют свои компании? никто не заставлял бизнес уходить из россии, им фактически россия ввела ограничения на вывод заработанных денег и периодически угрожают национализацией и скидками в 50% если надумают распоряжаться своей собственностью, и эти риски исходят изнутри. плюс еще вишенка на торте в виде репутационных потерь, которые могут повлечь убытки на других рынках. а оказывается это западные диктатуры давят на бизнес
Ахаха, как там у вас дела, в стране розовых пони, расскажите нам? Единорог родил?
ну приведите пример, когда европейская диктатура вынудила бизнес уйти
Критикует тот, кто может сделать так, что Unilever потеряет намного больше, чем зарабатывала даже до всего этого.
Терять условные 20-30% мирового рынка ради нашей страны никто не будет.
Ну да, диктатура запада и в частности США поставила перед этими компаниями жёсткие условия. Ещё рассказывают нам сказки, что "санкции не против простых граждан"
Я понимаю, что у вас задача разогнать тему про диктатуру запада и прочее. Но выглядит так примитивно, что даже не смешно.
Никто бы не ушел, если бы не сами знаете что. Точка.
Не обращай внимания, это просто пациент сбежавший из дурки.
.. и он сегодня прям в ударе, веселит нас на славу! 😀🤡
Человек работает, семью кормить надо. Лучше бы конечно занялся чем-то полезным для общества, но как говорится, кто на что учился.
Компания хочет уйти из страны, ей тупо не дают это сделать под угрозой национализации и потери вообще всех денег, но диктатура в США)))))))
Так хочет уйти что аж кушать не может
Классика. Это как со Slush было - сказки про инклюзивность и отсутствие дискриминации, а потом бамс
https://techcrunch.com/2022/11/21/slush-and-vc-pitch-judges-revoke-decision-to-hand-1m-to-russian-founders-after-industry-outcry/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGBWGF_ra4qDfwvj6-rd397o6jZgJEDIPmYkR5MOhpyYyTD5wCsJsmntV49NiBbZWs0Y1M-o_4cJFMKuhhjdHf4WiQiHo4Osf-hj3deH9bpDysKGIIT2Uxu9QOuAO03mJ7yXro70uDnAfx49SIv7okvC5UI1Q_MfdybpMDy6pgnt
Слова составлены в предложения без учета их смысла.
цап-царатнут, к гадалке не ходи.
* и Mars тоже, как бы не тихорились
Ну и молодцы, капиталисты... лучше чуток зарабатывать и не просрать рынок, чем потерять все, что до этого вкладывали
они просто не знали основные правила ведения бизнеса в россии. и видимо до сих пор им никто не подсказал
Дело говоришь. Добропорядочность и исполнение контрактов, свобода предпринимательства и частной собственности - к этому западный бизнес видимо не привык, им странно, что в России привыкли исполнять свои обязательства.
это все про россию? уважение к частной собственности? звучит примерно как свобода - рабство. незнание - сила. вы как будто троллите
В данном случае я конкретно про международные обязательства и исполнение контрактов/договоров как внутри страны, так и с внешними контрагентами (что по бизнес-части, что по гуманитарной). Более добросовестной в этом планы страны еще поискать надо. Если для вас это шутки и троллинг - ну ваше дело.
Для тебя похоже все это шутки)
а договор о границе - это обязательство?
типа все равно отнимут?
ну правила конечно шуточные, но как говорится в каждой шутке...
В конечном итоге вполне вероятно сольют здесь бизнес, как только минует риск «национализаций». Сейчас уже прецедент создан, цап-царапу об экономическом климате беспокоиться больше не приходится (его нет), и риск потерять все высокий
Чертовы русские имеют наглость продолжать тратить свои кровавые рубли.
😂
В рф уже евро по 100р. Будет еще выше, чего они там зарабатывать собрались? Страна для FMCG нищая. При этом репутационные риски огромные
Вот эти "репутационные риски" - это что такое? Типа, потребители узнают, что мерзкая компания Unilever работает в России, и перестанут покупать их продукцию?
Я тя умоляю.
На потребителя всем насрать, главное чтобы акции не падали
И много уже было случаев, когда акции падали из-за того, что компания продолжала работать в России?
Хз, но мне в каментах объясняли, что корпорации в демократических странах боятся именно этого - что набигут активисты и захейтят, и поэтому акции упадут.
А, ну если в каментах объяснили, тогда канеш крыть нечем.
Так это сам гендир вкусна и точки признавал. Что набегают и хейтят
Сразу захотелось набежать куда-нить и кого-нить захейтить.
А что делать - время ужина
тут реально есть снежинки, которые верят что большинству не похуй на это. лол.
Бабло победило зло
Хорошая компания, работал в ней. До санкций сотрудники вообще в шоколаде были. Зп каждый год индексируют, плюшек масса была. Если продадут её, настанет полная жопа для большинства сотрудников, зп срежут, как обычно это происходит при переходе фирмы от иностранцев к нашим.