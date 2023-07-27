Торговля
Евгения Евсеева

«Авито» запустил раздел с брендовыми товарами — с подтверждённой оригинальностью Статьи редакции

В нём больше 26 тысяч позиций.

  • «Авито» выделил в отдельный раздел — «Авито Премиум» — объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов, сообщила компания. Все товары прошли проверку на подлинность, они отмечены значком «Оригинал».

  • В разделе представлены как новые товары от профессиональных и частных продавцов, так и б/у изделия в хорошем состоянии. Всего — больше 26 тысяч активных карточек.

  • Проверку на подлинность по фотографиям проводит компания Legit Grails — партнёр «Авито». С ней платформа уже проанализировала 60 тысяч объявлений. Проверка доступна для почти двухсот брендов, включая Alexander McQueen, Armani, Balenciaga, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Prada и другие. Список регулярно пополняется.
  • Люксовые товары можно заказать через «Авито Доставку»: по ней деньги с карточки покупателя «замораживаются», а на счёт продавца поступают только после того, как посылку доставят адресату и тот подтвердит её получение.

#новость #авито

2042 просмотров
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32 комментария
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 Мурад Муртазалиев

Вангую, что клиент который купит левак, поверив в плашку и ыкспертов по фото, будет послан Авито в неизвестном направлении )

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Роман?

В очень даже известном. Ещё и в бан залетит😂

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Вадим

Что мешает пройти проверку на подлинность оригинальной вещи а отправить покупателю "паль"? Вопрос риторический.

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Alex GODERATOR

Сегодня всё ориджинал🤭

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Водяной

У китайских деталей не бывает подделок, все запчасти оригинальные

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Проверку на подлинность по фотографиям

Это шутка?

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Вадим Д.

Неа, там "иксперты" по фото триумвиратом что ли, определяют подлинность.

Ну вот не зря авито среднего рода, неспроста это.

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Dima Alexeev

В очередной раз маркетплейс запускает продукт, не посоветовавшись с экспертами на VC.
Да что ж такое?!

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Вадим Д.

А, от тех самых "икспертов". Им можно верить! На авито ж вообще никого никогда не обманывают.

А уж если шильдик есть — так всё, это то самое.

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Игорь Богданов

Будет как на озоне, с оригинальными Нью белансами за 6000 рублей?

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Alesia Akulich

Китайский оригинал

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Добрый Пуховик

В самих магазинах продают палево, а здесь на Авите оригинал.

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Ярослав Позыкаев

Удивительно, но только на Авито продают оригинал носки nike

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veryrarepepega

Потом поддержка Авито такая: Вас н****ли? Ну и пошел ты н****й!

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Александр

Сейчас бы покупать люксовые товары на Авито которые очень легко подделать и саму проверку на оригинальность очень просто обойти

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Shoo

Ну да, зачем вычищать со своей площадки паленые товары, если можно брать с продавцов денежек за значок «оригинал».

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НаряднаяШайга

Бугага, авито не может избавиться от скамеров на доставке) те кто занимается элиткой, имеют средства на свои сайты, там огромные обороты, они в помойки типа Авито не пойдут, да и покупатели таких вещей не сидят на авито, если рассуждать логически. Мы сейчас не ведём речь про Б/у. В отличии от нас, в Китае работают законы для своих граждан и у них есть внутренняя площадка с подтверждением оригинальности, называется Poizon (dewu), кстати там брендовые вещи в два три раза дешевле, так перекупы и таскают сюда шмот

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Никита Леон

Продам значок оригинал, 100% оригинал. В лс

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Igor

А официальное экспертное заключение на подлинность тоже будет прилагаться к товару от Дяди Маши ? )))

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Trail soul

Примечательно, что это делает площадка, на которой процветает реализация подделок. Т.е. если, например, на кроссовках написано "Nike", в описании - "есть все размеры" и цена 1000 рублей, это никак не мешает продавать такой товар. Пожалста, бери, "качество фабричное". Но, конечно, нельзя написать "аналог Nike" или "похожи на Nike". Что вы, что вы! Продажа подделок у нас строго запрещена!!! :))))

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Trail soul

Ответ Авито сразу пропишу, чтоб они не тратили время: "Мы не устанавливаем и не регулируем цены на товары, их устанавливает исключительно продавец" :))

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DeepFakescovery channel

Авито: нет оснований не доверять нашим экспертам.

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Чукча в танке

Ощущение, что эту новость уже раз 10 на VC оубликовали за последний год

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Слегка Придурковатый

Кстати, да.

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Поручик молчать

Гендир @Oskelly обосрался

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Вектореан Элон

Тарить обноски с барахолки - уровень успешного человека.

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Петров Иванов

Видел я у них оригинал Levis которые стоят 16 тыс р сейчас, а у них 2500 р. Оригинал, мамой клянусь))))))

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Вектореан Элон

Это забота о народе, а буржуи пусть переплачивают.

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Петров Иванов

Нет это просто лошков разводят. Которые думают что покупают кроссовки Naik за 3 тыс руб. Хотя отпускная цена их без: прибыли, растаможки, доставки - 8-12 тыс р. А закупают это на рынке в Москве - куда везут из Китая, Таджикистана, Кыргызстана. Эта схема работает уже лет 15 . Проснись и пой)))

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Игорь Богданов

Делают на той же фабрике, только ночью, пока никто не видит, отвечаю

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Fan tom

Жду тему на vc о том что легендарный кидало Qiwi начал сыпаться и на последних входах ждёт своей участи.

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Александр Попов

Не нужно рассчитывать, что Авито будет разруливать в случае чего

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32 комментария
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