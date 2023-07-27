«Авито» запустил раздел с брендовыми товарами — с подтверждённой оригинальностью Статьи редакции
В нём больше 26 тысяч позиций.
- «Авито» выделил в отдельный раздел — «Авито Премиум» — объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов, сообщила компания. Все товары прошли проверку на подлинность, они отмечены значком «Оригинал».
В разделе представлены как новые товары от профессиональных и частных продавцов, так и б/у изделия в хорошем состоянии. Всего — больше 26 тысяч активных карточек.
- Проверку на подлинность по фотографиям проводит компания Legit Grails — партнёр «Авито». С ней платформа уже проанализировала 60 тысяч объявлений. Проверка доступна для почти двухсот брендов, включая Alexander McQueen, Armani, Balenciaga, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Prada и другие. Список регулярно пополняется.
- Люксовые товары можно заказать через «Авито Доставку»: по ней деньги с карточки покупателя «замораживаются», а на счёт продавца поступают только после того, как посылку доставят адресату и тот подтвердит её получение.
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Вангую, что клиент который купит левак, поверив в плашку и ыкспертов по фото, будет послан Авито в неизвестном направлении )
В очень даже известном. Ещё и в бан залетит😂
Что мешает пройти проверку на подлинность оригинальной вещи а отправить покупателю "паль"? Вопрос риторический.
Сегодня всё ориджинал🤭
У китайских деталей не бывает подделок, все запчасти оригинальные
Это шутка?
Неа, там "иксперты" по фото триумвиратом что ли, определяют подлинность.
Ну вот не зря авито среднего рода, неспроста это.
В очередной раз маркетплейс запускает продукт, не посоветовавшись с экспертами на VC.
Да что ж такое?!
А, от тех самых "икспертов". Им можно верить! На авито ж вообще никого никогда не обманывают.
А уж если шильдик есть — так всё, это то самое.
Будет как на озоне, с оригинальными Нью белансами за 6000 рублей?
Китайский оригинал
В самих магазинах продают палево, а здесь на Авите оригинал.
Удивительно, но только на Авито продают оригинал носки nike
Потом поддержка Авито такая: Вас н****ли? Ну и пошел ты н****й!
Сейчас бы покупать люксовые товары на Авито которые очень легко подделать и саму проверку на оригинальность очень просто обойти
Ну да, зачем вычищать со своей площадки паленые товары, если можно брать с продавцов денежек за значок «оригинал».
Бугага, авито не может избавиться от скамеров на доставке) те кто занимается элиткой, имеют средства на свои сайты, там огромные обороты, они в помойки типа Авито не пойдут, да и покупатели таких вещей не сидят на авито, если рассуждать логически. Мы сейчас не ведём речь про Б/у. В отличии от нас, в Китае работают законы для своих граждан и у них есть внутренняя площадка с подтверждением оригинальности, называется Poizon (dewu), кстати там брендовые вещи в два три раза дешевле, так перекупы и таскают сюда шмот
Продам значок оригинал, 100% оригинал. В лс
А официальное экспертное заключение на подлинность тоже будет прилагаться к товару от Дяди Маши ? )))
Примечательно, что это делает площадка, на которой процветает реализация подделок. Т.е. если, например, на кроссовках написано "Nike", в описании - "есть все размеры" и цена 1000 рублей, это никак не мешает продавать такой товар. Пожалста, бери, "качество фабричное". Но, конечно, нельзя написать "аналог Nike" или "похожи на Nike". Что вы, что вы! Продажа подделок у нас строго запрещена!!! :))))
Ответ Авито сразу пропишу, чтоб они не тратили время: "Мы не устанавливаем и не регулируем цены на товары, их устанавливает исключительно продавец" :))
Авито: нет оснований не доверять нашим экспертам.
Ощущение, что эту новость уже раз 10 на VC оубликовали за последний год
Кстати, да.
Гендир @Oskelly обосрался
Тарить обноски с барахолки - уровень успешного человека.
Видел я у них оригинал Levis которые стоят 16 тыс р сейчас, а у них 2500 р. Оригинал, мамой клянусь))))))
Это забота о народе, а буржуи пусть переплачивают.
Нет это просто лошков разводят. Которые думают что покупают кроссовки Naik за 3 тыс руб. Хотя отпускная цена их без: прибыли, растаможки, доставки - 8-12 тыс р. А закупают это на рынке в Москве - куда везут из Китая, Таджикистана, Кыргызстана. Эта схема работает уже лет 15 . Проснись и пой)))
Делают на той же фабрике, только ночью, пока никто не видит, отвечаю
Жду тему на vc о том что легендарный кидало Qiwi начал сыпаться и на последних входах ждёт своей участи.
Не нужно рассчитывать, что Авито будет разруливать в случае чего