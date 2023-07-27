У сети «Пятёрочка» приостановили лицензию на продажу алкоголя в Санкт-Петербурге — запрет коснётся более 500 магазинов Статьи редакции
В X5 Group говорят, что приостановка лицензии связана со случаем трёхлетней давности, сейчас компания работает над её возвратом.
- Во всех магазинах «Пятёрочки» (более 500 точек) в Санкт-Петербурге с 27 июля 2023 года перестали продавать алкоголь — из-за приостановки лицензии на его продажу, объяснили в X5 Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик»).
- Решение о приостановке принято «лицензирующими органами в связи со случаем трёхлетней давности», сообщили в компании. Тогда в одном из магазинов сети продали алкоголь несовершеннолетнему, штраф из-за этого выплатили ещё в 2020 году.
- Сейчас руководство X5 Group «применяет все меры по скорейшему возобновлению лицензий». Сколько времени это займёт, в компании затруднились ответить — как и оценить недополученную прибыль из-за остановки продаж, пишет РБК.
- Лицензия нужна для продажи крепкого алкоголя — вина, водки, коньяка и прочих напитков. Без неё в продаже останутся только пиво, пивные напитки, сидр и медовуха.
- На какой срок отозвали лицензию — неизвестно. По закону, приостановить её действие можно на «срок, необходимый для устранения нарушений», но не больше полугода.
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В Пятерочку больше не ходим
Верно, пойдём в "Петёрочку". Там с лицензией наверняка в порядке ))
"Подержи моё пиво"
А они еще есть где-то? Раньше видел у себя один на районе, закрылся
Это что там такое лежит рядом с машиной? Бордюр или поребрик?
Это менеджер Пятерочки который вовремя не продлил лицензию на алкашку...
А могли и «Петер-очка» назвать.
Тогда уж «Питерочка», в тон новости.
Да ради алкоголя и не нужно было. Выбор скудный там. Я в винлаб хожу или в ароматный мир, благо они сейчас много где есть
Пятёрочка больше не выручает
временно приостанавливает деятельность
Пятерочка удручает.
В момент публикации новости остановились сердца тысяч пятёрочных бухариков.
Хорошо ещё, праздников никаких нет, их бы сожгли.
А уж не диверсия ли это КиБ?!
Коллеги, мы теряем Вадима! Быстро несите дефибриллятор!
Он на ибп, нейросеть же
Мне лишь бы тёмная энергия этой вселенной сохранялась, так что пятаки хоть совсем колом встанут (-:
А надо было не ооо агротехнологии, а на каждые 5 магазинов свое ооо, и своя лицензия на алкашку. Тогда бы вместо 500 магазинов, стояли бы 5 штук всего 🤦🏼♂️
Мм, снова гениальные комментаторы на виси!
Агроторг уж тогда.
В Питере пить!
только КБ и магнит
Представляю, как сейчас полыхает в юротделе на Варшавской))
Как их сотни юристов могли это прозевать
Бухали
У Пятерочки.
Простите, прозевать что?
Штраф оплачен три года назад.
Правильно!!!! Этим мразям не забуду и не прощу, как из-за их палёнки погиб парень в Москве и второй был а коме!!! Молодая девушка осталась вдовой. Суд выйграла пятёрочка из-за денег!!! Мочить их!!!
Сочувствую вашему горю, но два человека погибло в крупном сетевом магазине от паленки? Извините, но в это с трудом верится. В таких случаях гибнет гораздо больше людей.
а ЕГАИС не было? Ну и по традиции ссылку на решение суда.
До новости об уходе с поста директора по GR осталось …3-2-1..
Вот беда-то большая для нашего народа где найти бухло гораздо более актуальны где купить его ночью а не выбирать пятёрку магнит КБ и куча лавок
Кому-то насолили.
Припомнить какую-то хрень трёхлетней давности.
Происки конкурентов.
Вряд ли. Больше похоже, что на крыше настил меняют.
Скорее всего замечены в продаже контрафакта.
Просто денег кому надо не отправили, всё же не лучшие времена, а аппетиты наверху всё больше)
Ооой сколько же денег они на этом потеряют
Представил сейчас лицо того пацана, который смог одной бутылочкой гаража парализовать X5
За весь Питер бухнул…
Эта разборка...Питерская
Делиться же надо вовремя, ну...