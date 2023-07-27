Торговля
Евгения Евсеева

У сети «Пятёрочка» приостановили лицензию на продажу алкоголя в Санкт-Петербурге — запрет коснётся более 500 магазинов Статьи редакции

В X5 Group говорят, что приостановка лицензии связана со случаем трёхлетней давности, сейчас компания работает над её возвратом.

Фото: «Коммерсантъ СПб»
  • Во всех магазинах «Пятёрочки» (более 500 точек) в Санкт-Петербурге с 27 июля 2023 года перестали продавать алкоголь — из-за приостановки лицензии на его продажу, объяснили в X5 Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик»).
  • Решение о приостановке принято «лицензирующими органами в связи со случаем трёхлетней давности», сообщили в компании. Тогда в одном из магазинов сети продали алкоголь несовершеннолетнему, штраф из-за этого выплатили ещё в 2020 году.
  • Сейчас руководство X5 Group «применяет все меры по скорейшему возобновлению лицензий». Сколько времени это займёт, в компании затруднились ответить — как и оценить недополученную прибыль из-за остановки продаж, пишет РБК.
  • Лицензия нужна для продажи крепкого алкоголя — вина, водки, коньяка и прочих напитков. Без неё в продаже останутся только пиво, пивные напитки, сидр и медовуха.
  • На какой срок отозвали лицензию — неизвестно. По закону, приостановить её действие можно на «срок, необходимый для устранения нарушений», но не больше полугода.

#новость #пятёрочка #санктпетербург

3378 просмотров
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39 комментариев
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 Kate

В Пятерочку больше не ходим

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S.Capusta

Верно, пойдём в "Петёрочку". Там с лицензией наверняка в порядке ))

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V M

"Подержи моё пиво"

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Semen

А они еще есть где-то? Раньше видел у себя один на районе, закрылся

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Uuno Turhopuru

Это что там такое лежит рядом с машиной? Бордюр или поребрик?

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Sasha Step

Это менеджер Пятерочки который вовремя не продлил лицензию на алкашку...

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Вадим Д.

А могли и «Петер-очка» назвать.

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Роман?

Тогда уж «Питерочка», в тон новости.

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Григорий Красильников

Да ради алкоголя и не нужно было. Выбор скудный там. Я в винлаб хожу или в ароматный мир, благо они сейчас много где есть

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Роман?

Пятёрочка больше не выручает

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Александр Фокин

временно приостанавливает деятельность

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Артем Фролов
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Добрый Пуховик

Пятерочка удручает.

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Вадим Д.

В момент публикации новости остановились сердца тысяч пятёрочных бухариков.

Хорошо ещё, праздников никаких нет, их бы сожгли.
А уж не диверсия ли это КиБ?!

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Роман?

Коллеги, мы теряем Вадима! Быстро несите дефибриллятор!

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Андрей Иванов

Он на ибп, нейросеть же

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Вадим Д.

Мне лишь бы тёмная энергия этой вселенной сохранялась, так что пятаки хоть совсем колом встанут (-:

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Булка хлеба

А надо было не ооо агротехнологии, а на каждые 5 магазинов свое ооо, и своя лицензия на алкашку. Тогда бы вместо 500 магазинов, стояли бы 5 штук всего 🤦🏼‍♂️

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noname

Мм, снова гениальные комментаторы на виси!

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ALEKSEY BESSONOV

Агроторг уж тогда.

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Геннадий Гребенкин

В Питере пить!
только КБ и магнит

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noname

Представляю, как сейчас полыхает в юротделе на Варшавской))

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dimaworldboy

Как их сотни юристов могли это прозевать

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Роман?

Бухали

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Добрый Пуховик

У Пятерочки.

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Михаил Барабаш

Простите, прозевать что?
Штраф оплачен три года назад.

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Alex GODERATOR

Правильно!!!! Этим мразям не забуду и не прощу, как из-за их палёнки погиб парень в Москве и второй был а коме!!! Молодая девушка осталась вдовой. Суд выйграла пятёрочка из-за денег!!! Мочить их!!!

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Иван Иванов

Сочувствую вашему горю, но два человека погибло в крупном сетевом магазине от паленки? Извините, но в это с трудом верится. В таких случаях гибнет гораздо больше людей.

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selecadm

а ЕГАИС не было? Ну и по традиции ссылку на решение суда.

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Шайхутдинов Роман

До новости об уходе с поста директора по GR осталось …3-2-1..

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Геннадий Гребенкин

Вот беда-то большая для нашего народа где найти бухло гораздо более актуальны где купить его ночью а не выбирать пятёрку магнит КБ и куча лавок

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Александр Кайт

Кому-то насолили.
Припомнить какую-то хрень трёхлетней давности.
Происки конкурентов.

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Иван Иванов

Вряд ли. Больше похоже, что на крыше настил меняют.

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Chinko

Скорее всего замечены в продаже контрафакта.

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EL RAFAEL

Просто денег кому надо не отправили, всё же не лучшие времена, а аппетиты наверху всё больше)

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Дмитрий Павлов

Ооой сколько же денег они на этом потеряют

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Михаил Васильев

Представил сейчас лицо того пацана, который смог одной бутылочкой гаража парализовать X5

За весь Питер бухнул…

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Вадим Росман

Эта разборка...Питерская

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Максим Ефимов

Делиться же надо вовремя, ну...

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39 комментариев
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