Минпромторг добавил в список параллельного импорта Duracell, фотоаппараты Canon и запчасти для Isuzu — «РИА Новости» Статьи редакции
Официально ведомство пока не публиковало обновлённый перечень.
- В обновлённый список товаров для параллельного импорта добавили фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell, запчасти для автомобилей Isuzu, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ.
- «Известия» добавляют, что бренд одежды U.S. Polo Assn. исключили из нового списка. По словам знакомого с ситуацией источника газеты, это сделали, так как дистрибутор подтвердил возможность возобновления официальных поставок.
- В конце июля 2023-го первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил, что ведомство утвердило обновлённый перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту и в ближайшее время его направят в Минюст.
- Правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя весной 2022 года. Список таких товаров Минпромторг всё время пересматривает: добавляет бренды, которые ушли с рынка, и убирает тех, кто возобновил поставки.
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"бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein"
Всё самое необходимое, так сказать.
ну эт, там одна девочка попросила...
Всё правильно