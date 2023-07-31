Торговля
Таня Боброва

Минпромторг добавил в список параллельного импорта Duracell, фотоаппараты Canon и запчасти для Isuzu — «РИА Новости» Статьи редакции

Официально ведомство пока не публиковало обновлённый перечень.

  • В обновлённый список товаров для параллельного импорта добавили фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell, запчасти для автомобилей Isuzu, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ.
  • «Известия» добавляют, что бренд одежды U.S. Polo Assn. исключили из нового списка. По словам знакомого с ситуацией источника газеты, это сделали, так как дистрибутор подтвердил возможность возобновления официальных поставок.
  • В конце июля 2023-го первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил, что ведомство утвердило обновлённый перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту и в ближайшее время его направят в Минюст.
  • Правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя весной 2022 года. Список таких товаров Минпромторг всё время пересматривает: добавляет бренды, которые ушли с рынка, и убирает тех, кто возобновил поставки.

#новость #параллельныйимпорт

398 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Слегка Придурковатый

"бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein"

Всё самое необходимое, так сказать.

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

ну эт, там одна девочка попросила...

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Позыкаев

Всё правильно

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
3 комментария
null