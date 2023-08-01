X5 Group купила сети магазинов «Виктория» и «Дёшево» Статьи редакции
После сделки ритейлер получит 118 магазинов в трёх регионах и два распределительных центра.
- Компания получила разрешение ФАС на покупку 100% ООО «Виктория Балтия». В сделку не войдут магазины в подмосковном Долгопрудном, поскольку доля X5 Group в городе достигает положенных законом 25%, отметили в ведомстве.
- «Виктория Балтия» управляет 118 магазинами «Виктория» и «Дёшево» в Москве, Московской области и Калининградской области, пишет «Интерфакс». В последней также расположены два распределительных центра компании.
- ООО «Виктория Балтия» зарегистрировано в 2005 году. С 2013 года компания входила в ГК «Дикси», но в 2021 году владелец «Дикси» продали бизнес «Магниту» за 87,6 млрд рублей, уточняет «Ъ». В 2022 году ФАС удовлетворила ходатайство о покупке 37,25% «Виктории Балтии» неназванным лицом.
- По данным «Контур Фокуса» на 1 августа 2023 года, основными владельцами «Виктории Балтии» выступают Сергей Студенников (45%) и Николай Тяка (37,25%). Выручка юрлица по итогам 2022 года составила 40,9 млрд рублей, чистая прибыль — 846,6 млн рублей.
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Пятёрке надо уже внутри магазина открывать свои мини-кафе, как в магнолии и тд
Уже давно есть
Первый раз вижу человека, который хочет кафе в пятерочке
— Икру ела?
— Кушала.
— Красную или черную?
— Обе.
— Снимай ритузы, доставай говномет! Ща насерет на тебя. (с) охранник пятерочки
Плотность пятёрки в Калининграде подрастет.
Ну в теории лучше пятерка, чем «Дешево». Даже представить страшно чем там торгуют сейчас.
Я даже магазинов таких не видел. Но вряд ли хуже светофоров (-:
Продуктовый дискаунтер звучит хуже, чем секс-шоп сэконд хэнд
Ох, страшные вещи (-:
Надеюсь не всё будет заполнено пятёрочками!
нет, будут еще сети магазинов «Виктория» и «Дёшево»
"В сделку не войдут магазины в подмосковном Долгопрудном, поскольку доля X5 Group в городе достигает положенных законом 25%, отметили в ведомстве."
Извините, я тупой, а куда они денутся?
Закроются и сменят арендатора на Магнит
Останутся у прежнего владельца, продадут другому владельцу, переименуют бренд и т.д вариантов куча
Закрываются
А что там, кстати, с питерскими "Пятёрочками"? На той неделе была новость, что они деняк не занесли регулирующим органам, и все магазины алкогольной лицензии лишили. Волнуюсь.
Уже всё ОК. Новость была на прошлой неделе. В Ленобласти, кстати, все нормально продавалось. Там видимо другая лицензия на алкашку.