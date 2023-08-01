Торговля
Артур Томилко

X5 Group купила сети магазинов «Виктория» и «Дёшево» Статьи редакции

После сделки ритейлер получит 118 магазинов в трёх регионах и два распределительных центра.

  • Компания получила разрешение ФАС на покупку 100% ООО «Виктория Балтия». В сделку не войдут магазины в подмосковном Долгопрудном, поскольку доля X5 Group в городе достигает положенных законом 25%, отметили в ведомстве.
  • «Виктория Балтия» управляет 118 магазинами «Виктория» и «Дёшево» в Москве, Московской области и Калининградской области, пишет «Интерфакс». В последней также расположены два распределительных центра компании.
  • ООО «Виктория Балтия» зарегистрировано в 2005 году. С 2013 года компания входила в ГК «Дикси», но в 2021 году владелец «Дикси» продали бизнес «Магниту» за 87,6 млрд рублей, уточняет «Ъ». В 2022 году ФАС удовлетворила ходатайство о покупке 37,25% «Виктории Балтии» неназванным лицом.
  • По данным «Контур Фокуса» на 1 августа 2023 года, основными владельцами «Виктории Балтии» выступают Сергей Студенников (45%) и Николай Тяка (37,25%). Выручка юрлица по итогам 2022 года составила 40,9 млрд рублей, чистая прибыль — 846,6 млн рублей.
Фото ТАСС

#новость #x5group

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16 комментариев
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 Elena de Vil

Пятёрке надо уже внутри магазина открывать свои мини-кафе, как в магнолии и тд

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Эдуард Кожевников

Уже давно есть

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Не очень хороший человек

Первый раз вижу человека, который хочет кафе в пятерочке

— Икру ела?
— Кушала.
— Красную или черную?
— Обе.
— Снимай ритузы, доставай говномет! Ща насерет на тебя. (с) охранник пятерочки

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Вадим Д.

Плотность пятёрки в Калининграде подрастет.

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Тимофей Измайлов

Ну в теории лучше пятерка, чем «Дешево». Даже представить страшно чем там торгуют сейчас.

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Вадим Д.

Я даже магазинов таких не видел. Но вряд ли хуже светофоров (-:

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Павел Шкутко

Продуктовый дискаунтер звучит хуже, чем секс-шоп сэконд хэнд

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Вадим Д.

Ох, страшные вещи (-:

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Катя Сватова

Надеюсь не всё будет заполнено пятёрочками!

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Дима К.

нет, будут еще сети магазинов «Виктория» и «Дёшево»

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Посторонним В

"В сделку не войдут магазины в подмосковном Долгопрудном, поскольку доля X5 Group в городе достигает положенных законом 25%, отметили в ведомстве."

Извините, я тупой, а куда они денутся?

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DEV Tesloz

Закроются и сменят арендатора на Магнит

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Artem Saitgalin

Останутся у прежнего владельца, продадут другому владельцу, переименуют бренд и т.д вариантов куча

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NT

Закрываются

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Слегка Придурковатый

А что там, кстати, с питерскими "Пятёрочками"? На той неделе была новость, что они деняк не занесли регулирующим органам, и все магазины алкогольной лицензии лишили. Волнуюсь.

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Stas Sokolov

Уже всё ОК. Новость была на прошлой неделе. В Ленобласти, кстати, все нормально продавалось. Там видимо другая лицензия на алкашку.

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16 комментариев
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