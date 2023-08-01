Wildberries вышел на рынок Азербайджана Статьи редакции
Компания открыла пункт выдачи заказов в Баку.
- Маркетплейс запустил доставку товаров в страну, рассказали в Wildberries. Для жителей Азербайджана доступно более 5 млн товаров, в том числе одежда и обувь, аксессуары, косметика, техника и электроника, продукты и другое.
- Местные продавцы пока не могут подключаться к сервису, но получат такую возможность «позднее», уточнили в пресс-службе маркетплейса.
- Оформить заказ можно на сайте Wildberries. Первый пункт выдачи уже открылся в Баку. Курьерская доставка пока недоступна, а новые ПВЗ начнут открываться в ближайшее время.
- Азербайджан стал восьмой страной присутствия Wildberries. Кроме России, среди них — Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан, Кыргызстан и Израиль.
1463 просмотров
На центральный рынок?
Экспертиза помидоров и персиков будет?
Жителей Азербайджана вряд ли удивит ассортимент WB.
Мне все интересно кто это женщину спонсирует,взялась вообще неоткуда,придумала какую то дичь про свое прошлое,но однако у деваньки денег на старте до жопы и даже свой банк откуда то образовался.
Роснефть. Бакальчиха не из простой семейки. Все эти прохладные истории про селф-мейд вумен для не очень одаренной аудитории.
Этже фсэбэ
Ну только если от туда,в противном случае ее даже к расчетному счету бы не подпустили.
Лично Путин!
Ты про Вадима Д?
Видимо кого надо непонятная женщина 🤷🏻♂️
это вам не Элизабет Холмс :)!
Ты плохо знаешь ассортимент WB😂
Светлые боги миловали, не иначе.
Просто: рынок, WB, Азербайджан — очень забавно получается.
согласен, звучит как "WB вышел на рынок тех, кто заведует рынками" :)
За проезд передаем🤣
Если там будет Азербайджанский "цяй" с пях пяхом ещё удивит
А те самые рынки это очень хорошая вещь, которая недоступна, например, Москве или Питере)
Азербайджан официально поддерживает вроде как наших оппонентов и снабжает их медикаментами. Мы же даём им рабочие места. Что за тема?🫠
наверху виднее, это хитрая многоходовочка, всей правды мы не знаем, это стратегическое планирование, позже все увидем как и что (году в 2030)
Что за оппоненты-в шахматы что ли?
А ты снабжаешь vc тупыми каментами )
Вот эта сафсем дуругой разгавор!
Уррааа, ещё больше клиентом модно будет разводить на возвраты!!!
одно непонятно - а у турков что, нет ссвоего алибабы, зачем им ягодки?
Есть конечно. А причем здесь турки?
Как я рад тому, что отечественный бизнес смог выйти на один из невероятно сложных рынков планеты
Отечественный 🤣вы про казахский бизнес Бакальчук?
Я вообще пра всьо!)
Почём арбузы?
Восьмая страна присутствия? Скоро они захватят всю планету, осторожнее!
Сейчас и ИПэшники Азербайджана завоют. Скидки! Демпинг!! Штрафы! Левак!! Бизнес в ноль.
чего они на биржу не идут и не соревнуются там, с ozon'ом?
Озон в основном на насдак выходил, а его оттуда турнули.
Wb реально думает что выдержит конкуренцию 8го рынка на Нефчиляре🤣
И их там обвесили
Велком, как говорится
"Для жителей Азербайджана доступно более 5 млн товаров,"-только открылись ,а доступ довольно широкий сразу обеспечили
Вы блеать в РФ порядок наведите, посадите нормальную поддержку. Куда вы лезете дальше, если во всем озону тут уступаете?