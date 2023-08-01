Торговля
Артур Томилко

Wildberries вышел на рынок Азербайджана Статьи редакции

Компания открыла пункт выдачи заказов в Баку.

  • Маркетплейс запустил доставку товаров в страну, рассказали в Wildberries. Для жителей Азербайджана доступно более 5 млн товаров, в том числе одежда и обувь, аксессуары, косметика, техника и электроника, продукты и другое.
  • Местные продавцы пока не могут подключаться к сервису, но получат такую возможность «позднее», уточнили в пресс-службе маркетплейса.
  • Оформить заказ можно на сайте Wildberries. Первый пункт выдачи уже открылся в Баку. Курьерская доставка пока недоступна, а новые ПВЗ начнут открываться в ближайшее время.
  • Азербайджан стал восьмой страной присутствия Wildberries. Кроме России, среди них — Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан, Кыргызстан и Израиль.
Фото WB Global

#новость #wildberries

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38 комментариев
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 Вадим Д.

На центральный рынок?

Экспертиза помидоров и персиков будет?

Жителей Азербайджана вряд ли удивит ассортимент WB.

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Mr Black

Мне все интересно кто это женщину спонсирует,взялась вообще неоткуда,придумала какую то дичь про свое прошлое,но однако у деваньки денег на старте до жопы и даже свой банк откуда то образовался.

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John Smith

Роснефть. Бакальчиха не из простой семейки. Все эти прохладные истории про селф-мейд вумен для не очень одаренной аудитории.

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Фокс Йовович

Этже фсэбэ

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Mr Black

Ну только если от туда,в противном случае ее даже к расчетному счету бы не подпустили.

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Серж

Лично Путин!

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Кирилл Макеев

Ты про Вадима Д?

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Вадим Д.

Видимо кого надо непонятная женщина 🤷🏻‍♂️

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Pavel S

это вам не Элизабет Холмс :)!

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Роман?

Ты плохо знаешь ассортимент WB😂

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Вадим Д.

Светлые боги миловали, не иначе.

Просто: рынок, WB, Азербайджан — очень забавно получается.

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Pavel S

согласен, звучит как "WB вышел на рынок тех, кто заведует рынками" :)

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Mr Black

За проезд передаем🤣

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Rafa Ramazanoff

Если там будет Азербайджанский "цяй" с пях пяхом ещё удивит

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Krem-brulee

А те самые рынки это очень хорошая вещь, которая недоступна, например, Москве или Питере)

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Alex GODERATOR

Азербайджан официально поддерживает вроде как наших оппонентов и снабжает их медикаментами. Мы же даём им рабочие места. Что за тема?🫠

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Роман?
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Даниил Слесарчук

наверху виднее, это хитрая многоходовочка, всей правды мы не знаем, это стратегическое планирование, позже все увидем как и что (году в 2030)

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Серж

Что за оппоненты-в шахматы что ли?

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Krem-brulee

А ты снабжаешь vc тупыми каментами )

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Роман?

Вот эта сафсем дуругой разгавор!

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Kseniia Grishniakova

Уррааа, ещё больше клиентом модно будет разводить на возвраты!!!

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Даниил Слесарчук

одно непонятно - а у турков что, нет ссвоего алибабы, зачем им ягодки?

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Garmonbon

Есть конечно. А причем здесь турки?

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Фокс Йовович

Как я рад тому, что отечественный бизнес смог выйти на один из невероятно сложных рынков планеты

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Рима Богатырева

Отечественный 🤣вы про казахский бизнес Бакальчук?

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Фокс Йовович

Я вообще пра всьо!)

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Fred Han

Почём арбузы?

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debil
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Janis Chilov

Восьмая страна присутствия? Скоро они захватят всю планету, осторожнее!

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Петров Иванов

Сейчас и ИПэшники Азербайджана завоют. Скидки! Демпинг!! Штрафы! Левак!! Бизнес в ноль.

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Ыукпуъ

чего они на биржу не идут и не соревнуются там, с ozon'ом?

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Кирилл Макеев

Озон в основном на насдак выходил, а его оттуда турнули.

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Garmonbon

Wb реально думает что выдержит конкуренцию 8го рынка на Нефчиляре🤣

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Ника
Wildberries вышел на рынок Азербайджана

И их там обвесили

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Den Logachev

Велком, как говорится

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Назар Ефремов

"Для жителей Азербайджана доступно более 5 млн товаров,"-только открылись ,а доступ довольно широкий сразу обеспечили

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никита

Вы блеать в РФ порядок наведите, посадите нормальную поддержку. Куда вы лезете дальше, если во всем озону тут уступаете?

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38 комментариев
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