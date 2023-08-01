«Сбермегамаркет» провёл ребрендинг — отказался от приставки «Сбер» и сменил цвета Статьи редакции
Сайт sbermegamarket.ru теперь переадресовывает на megamarket.ru.
- В официальной группе во «ВКонтакте» компания написала, что «такой большой маркетплейс не может стоять на месте». Программу лояльности, бонусный баланс, возможность копить кешбэк и оплачивать покупки бонусами «Спасибо» сохранят, говорится в сообщении.
- Редакция vc.ru поинтересовалась, почему сервис решил отказаться от приставки «Сбер». В компании пояснили, что сократили название, чтобы «оно точнее отражало назначение площадки». Как именно отказ от приставки помогает в этом — не уточнили.
- Как подошли к пересмотру дизайна, почему выбрали такие цвета и шрифты и какого эффекта хотели этим добиться — тоже не рассказали, добавив только, что новые визуальные элементы «поэтапно привнесут во все каналы коммуникации бренда».
- Название приложения в App Store и Google Play изменили ещё в начале 2023 года, но на остальных платформах оно оставалось прежним, а официальных новостей о ребрендинге не было. Компания пояснила, что так она «тестировала» новый вариант.
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Обратный процесс пошёл. Лепили Сбер ко всем словам и сочетаниям, теперь отказываются.
Отдел ребрендингов должен себя оправдать!
что то случилось
Осознание.
А потом кааааак добавят "банк" к сберу 😱
не, просто сделают ребрендинг на- "МегаБанк"
"МегаБанк Сбер" и все-все-все (-:
У тебя в слове Греф- 3 ошибки :)
Отдел разрастается до департамента.
Ждём
Скорее оставят только первые буквы и добавят ещё «М»: «МММ».
СберКота — испортили, СберКусю — спрятали, а сейчас и СберМегаМаркет хуже сделали...
Сбер, хватит портить свои сервисы!
Самый бесполезный маркетплейс
Покуй
пока молодой, мальчик
Очень правильный ренейминг. Он тут прямо напрашивался. Многие путали сбермегамаркет со сбермаркетом.
Разве это не одно и тоже? 🧐
Сбермегамаркет - это маркетплейс
Мегамаркет - доставка из магазов
Попытался объяснить путаницу, запутался сам
Готовят к продаже?:)
Скорее всего попросили
Ещё напишите своё производство продуктов наладят 🤭 больше половины завозное
хорошо, что завозное
Вспомнился анекдот про бордель…
пиши номер
Про тот где надо баб менять а не кровати переставлять
Что то у меня как был сайт со старым логотипом, так и остался...Или они сайт еще не обновили?) Только вк?))
Какой бы не был парашный мегамаркет, но я смог с огромным кешбеком там обновить свой комп. Жалко, что дали кешбек не спасибо, а местной хренью, но с интеграцией сбермаркета и самоката. Кешбек не был слит просто так.
А прикольно будет, если Сбер выкинут из Сбера и останется ∅.
МегаКака.... В своем блоге писал, как они теперь кидают на бонусы... Так что как ведро не назови, лодкой не станет...