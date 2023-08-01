Торговля
Полина Лааксо

«Сбермегамаркет» провёл ребрендинг — отказался от приставки «Сбер» и сменил цвета Статьи редакции

Сайт sbermegamarket.ru теперь переадресовывает на megamarket.ru.

  • В официальной группе во «ВКонтакте» компания написала, что «такой большой маркетплейс не может стоять на месте». Программу лояльности, бонусный баланс, возможность копить кешбэк и оплачивать покупки бонусами «Спасибо» сохранят, говорится в сообщении.
  • Редакция vc.ru поинтересовалась, почему сервис решил отказаться от приставки «Сбер». В компании пояснили, что сократили название, чтобы «оно точнее отражало назначение площадки». Как именно отказ от приставки помогает в этом — не уточнили.
  • Как подошли к пересмотру дизайна, почему выбрали такие цвета и шрифты и какого эффекта хотели этим добиться — тоже не рассказали, добавив только, что новые визуальные элементы «поэтапно привнесут во все каналы коммуникации бренда».
  • Название приложения в App Store и Google Play изменили ещё в начале 2023 года, но на остальных платформах оно оставалось прежним, а официальных новостей о ребрендинге не было. Компания пояснила, что так она «тестировала» новый вариант.
Новое оформление маркетплейса
Прежний вариант оформления — уже после смены названия в магазинах приложений. Источник: Ecomhub

#новость #сбер #сбермегамаркет

1300 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Обратный процесс пошёл. Лепили Сбер ко всем словам и сочетаниям, теперь отказываются.

Отдел ребрендингов должен себя оправдать!

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

что то случилось

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Осознание.

А потом кааааак добавят "банк" к сберу 😱

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Д.

не, просто сделают ребрендинг на- "МегаБанк"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

"МегаБанк Сбер" и все-все-все (-:

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Д.
Сбер

У тебя в слове Греф- 3 ошибки :)

Ответить
Развернуть ветку
Daskonto

Отдел разрастается до департамента.

Ответить
Развернуть ветку
Boris Ishkin

Ждём

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Скорее оставят только первые буквы и добавят ещё «М»: «МММ».

Ответить
Развернуть ветку
Илья Дёмин

СберКота — испортили, СберКусю — спрятали, а сейчас и СберМегаМаркет хуже сделали...

Сбер, хватит портить свои сервисы!

Ответить
Развернуть ветку
veryrarepepega

Самый бесполезный маркетплейс

Ответить
Развернуть ветку
Жони Деп

Покуй

Ответить
Развернуть ветку
Босятский Мун Рок

пока молодой, мальчик

Ответить
Развернуть ветку
Алексей К

Очень правильный ренейминг. Он тут прямо напрашивался. Многие путали сбермегамаркет со сбермаркетом.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Маклаков

Разве это не одно и тоже? 🧐

Ответить
Развернуть ветку
Илья Михалков

Сбермегамаркет - это маркетплейс
Мегамаркет - доставка из магазов

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Попытался объяснить путаницу, запутался сам

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Д.
В компании пояснили, что сократили название, чтобы «оно точнее отражало назначение площадки». Как именно отказ от приставки помогает в этом — не уточнили.

Готовят к продаже?:)

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Скорее всего попросили

Ответить
Развернуть ветку
Alex GODERATOR

Ещё напишите своё производство продуктов наладят 🤭 больше половины завозное

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

хорошо, что завозное

Ответить
Развернуть ветку
Ушлый продаван

Вспомнился анекдот про бордель…

Ответить
Развернуть ветку
Босятский Мун Рок

пиши номер

Ответить
Развернуть ветку
Ушлый продаван

Про тот где надо баб менять а не кровати переставлять

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Любчиков

Что то у меня как был сайт со старым логотипом, так и остался...Или они сайт еще не обновили?) Только вк?))

Ответить
Развернуть ветку
Илья Михалков

Какой бы не был парашный мегамаркет, но я смог с огромным кешбеком там обновить свой комп. Жалко, что дали кешбек не спасибо, а местной хренью, но с интеграцией сбермаркета и самоката. Кешбек не был слит просто так.

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

А прикольно будет, если Сбер выкинут из Сбера и останется ∅.

Ответить
Развернуть ветку
Антон

МегаКака.... В своем блоге писал, как они теперь кидают на бонусы... Так что как ведро не назови, лодкой не станет...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
28 комментариев
null