Торговля
Полина Лааксо

«Ъ»: ФАС попросили проверить перечень Минпромторга для параллельного импорта — он якобы нарушает закон о конкуренции Статьи редакции

В ведомстве говорят, что конкуренцию ограничивает отсутствие официальных поставок.

Источник: «Клерк.ру»
  • Депутат фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов направил письмо в ФАС, в котором заявил, что Минпромторг нарушает закон «О защите конкуренции», пишет «Ъ» со ссылкой на документ. Регулятор его пока не получил.
  • По мнению автора, у ведомства нет законного права включать в перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта, конкретные бренды. Такая практика ограничивает конкуренцию между производителями и поставщиками, а также сужает выбор товаров для конечного потребителя.

При легализованном параллельном импорте импортёр не должен думать, какой именно бренд ему разрешено ввозить в страну.

В перечне должно быть написано просто «процессор», а не конкретно, скажем, Intel.

Дмитрий Кузнецов, автор письма
  • В Минпромторге считают, что конкуренцию ограничивает не перечень брендов, а «отсутствие поставок официального правообладателя». Письмо ведомство тоже пока не видело, но рассмотрит его, если получит.
  • Российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя весной 2022 года. Список таких товаров Минпромторг всё время пересматривает: добавляет бренды, которые ушли с рынка, и убирает тех, кто возобновил поставки.
  • Сейчас критерии, по которым бренды попадают в перечень, «известны» только самому министерству, отмечает глава логистической «Оптималог» Георгий Властопуло. В Ассоциации параллельного импорта вдобавок к этому замечают: из-за наличия в реестре конкретных названий суды запрещают ввоз даже той продукции, чьи производители больше не работают с Россией.
  • При этом отказываться от перечисления конкретных брендов опасно, считают в Русско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей. Это может привести к тому, что поставщики станут ввозить в страну даже те товары, которые продолжают поставлять в Россию официально.

#новость #минпромторг #параллельныйимпорт

416 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Написать комментарий...
 Roman
Ассоциации параллельного импорта

А ассоциации нелегального проката ещё нет?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Конкуренция за параллельные поставки? О_о

Новый уровень параллелизации (-:

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Andrey Mazur

Рано или поздно должна была начаться война торгашей за долю рынка

Ответить
Развернуть ветку
Ivelevit

Всего 17 месяцев понадобилось, чтобы понять, что с параллельным импортом что-то не так

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Что-то плохое задумал наверное...

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Если уж сенаторы и депутаты принимают поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, противоречащие Конституции, то Минпромторгу сам бог велел.

С уважением, ваш ФАС.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шкутко

Я так понимаю быки из 90-ы решили переделить рынок заново, отсюда и кипишь за нелегальные поставки

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
8 комментариев
null