«Ъ»: ФАС попросили проверить перечень Минпромторга для параллельного импорта — он якобы нарушает закон о конкуренции Статьи редакции
В ведомстве говорят, что конкуренцию ограничивает отсутствие официальных поставок.
- Депутат фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов направил письмо в ФАС, в котором заявил, что Минпромторг нарушает закон «О защите конкуренции», пишет «Ъ» со ссылкой на документ. Регулятор его пока не получил.
- По мнению автора, у ведомства нет законного права включать в перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта, конкретные бренды. Такая практика ограничивает конкуренцию между производителями и поставщиками, а также сужает выбор товаров для конечного потребителя.
- В Минпромторге считают, что конкуренцию ограничивает не перечень брендов, а «отсутствие поставок официального правообладателя». Письмо ведомство тоже пока не видело, но рассмотрит его, если получит.
- Российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя весной 2022 года. Список таких товаров Минпромторг всё время пересматривает: добавляет бренды, которые ушли с рынка, и убирает тех, кто возобновил поставки.
- Сейчас критерии, по которым бренды попадают в перечень, «известны» только самому министерству, отмечает глава логистической «Оптималог» Георгий Властопуло. В Ассоциации параллельного импорта вдобавок к этому замечают: из-за наличия в реестре конкретных названий суды запрещают ввоз даже той продукции, чьи производители больше не работают с Россией.
- При этом отказываться от перечисления конкретных брендов опасно, считают в Русско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей. Это может привести к тому, что поставщики станут ввозить в страну даже те товары, которые продолжают поставлять в Россию официально.
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А ассоциации нелегального проката ещё нет?
Конкуренция за параллельные поставки? О_о
Новый уровень параллелизации (-:
Рано или поздно должна была начаться война торгашей за долю рынка
Всего 17 месяцев понадобилось, чтобы понять, что с параллельным импортом что-то не так
Что-то плохое задумал наверное...
Если уж сенаторы и депутаты принимают поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, противоречащие Конституции, то Минпромторгу сам бог велел.
С уважением, ваш ФАС.
Я так понимаю быки из 90-ы решили переделить рынок заново, отсюда и кипишь за нелегальные поставки