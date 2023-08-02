Правительство предложило ЕЭК повысить пошлины на ввоз кондиционеров и посудомоечных машин — с 0% до 3-10% Статьи редакции
Чтобы обеспечить «устойчивое развитие отечественной радиоэлектронной промышленности».
- Российское правительство предложило Евразийской экономической комиссии повысить ставки на импорт целого ряда бытовой электроники — кондиционеров, сплит-систем, вентиляторов и бытовых посудомоечных машин. Об этом рассказал «Ъ» со ссылкой на копию документа.
- Один из аргументов — наличие в России «собственных производственных возможностей». При этом, по данным профильной ассоциации РАТЭК, («М.Видео-Эльдорадо», DNS, Restore, Huawei, LG, Samsung, Bosh и другие) в стране нет производства такой продукции — и «ни один из известных изготовителей не планирует его создавать». То есть «защищать [пошлинами] некого», говорят там.
- В России выпускают климатическое оборудование и посудомоечные машины, но только для промышленности, пояснил представитель РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, переориентировать выпуск на розничного потребителя можно, но это будет «равносильно запуску нового завода».
- Ассоциация направила письмо ЕЭК, в котором назвала введение пошлин «необоснованным» и предупредила, что оно приведёт к росту цен и сокращению ассортимента.
- В группе компаний «F+ tech | Марвел» допускают, что ввести заграждения «могли попросить работающие на [российском] рынке турецкие или китайские компании». То же предположил анонимный источник газеты на рынке бытовой техники. По его словам, «возможно, повышение ставки — это одно из условий» локализации китайских и турецких производств в России.
1615 просмотров
ещё не делает производство реальностью.
Опять включили балалайку о своем мнимом производстве) казна пустеет милорд, выжимают по всем фронтам
По всем фронтам на другой фронт
В любой ситуации просто повышай налоги)))
Такое ощущение что они по Блиновской работают.
Просто представьте что у вас уже есть все что вы хотите.
Только вот в государстве так не работает. ..
Ну вообще-то работает. Вот прямо сейчас, на ваших и моих глазах. "Отечественное производство" Москвича уже есть. Будут и посудомойки, вообще говно вопрос
Нужно вначале открыть свое, а потом закрывать чужое. А то получается как со всем импортозамещение. Своего нет но и чужого не надо, а на людей можно положить болт. Если будут вопить посадим всех. Я это вижу именно так сейчас.
Кому нужно? Зачем нужно? Не путайте свою личную шерсть с государственной, голубчик. Вы пытаетесь оперировать некими абстрактными соображениями, "как лучше"а на людей можно положить болт
Да. Люди сами решили, что на них можно положить болт. И продолжают это показывать. А значит для государства не просто можно, а нужноЕсли будут вопить посадим всех
Да. Только не будут вопить
Только производство москвича - это по факту переклейка шильдика. Завод уже существовал, только хозяин был заграничный. А вот производства посудомоечных машин в РФ даже заграничных нет, мы их строго завозим, так что заводик-то строить придётся....
Тссссс. Не так громкоА вот производства посудомоечных машин в РФ даже заграничных нет, мы их строго завозим, так что заводик-то строить придётся....
Вы правда думаете, что с постройкой заводика может возникнуть какая-то сложность?
Чтобы заводик построить нужно время на разработку проекта, Где-то найти землю под проект, потом построить, потом где-то взять оборудование для производства (у нас такое есть? Очень сомневаюсь, опять всё иностранное будет), потом найти рабочих, которые будут там работать, наконец запустить производство. Итого сроки несколько лет только до запуска, потом ещё несколько лет на отработку качества товара, потому что как всегда у наших по началу будет не очень, а потом ещё пару лет на активную рекламу, потому что наши люди отечественному не доверяют.
Господи, зачем такие сложности? Вам же не реальный завод нужен, а цех по поклейке шильдиков, который выглядит как завод.потом где-то взять оборудование для производства (у нас такое есть? Очень сомневаюсь, опять всё иностранное будет), потом найти рабочих, которые будут там работать, наконец запустить производство
Вы снова путаете? Какое оборудование? Какие рабочие? Шильдики клеить могут и таджики, вручную - не так много посудомоек в РФ заезжаетИтого сроки несколько лет только до запуска, потом ещё несколько лет на отработку качества товара
Какую отработку качества? Качество уже отработал реальный производитель посудомойки.а потом ещё пару лет на активную рекламу, потому что наши люди отечественному не доверяют
А тут проще всего: если есть выбор купить "Хозяюшку" или мыть руками...
Ну, если заводик будет по наклейке шильдиков, то да, быстро.
Ну естественно по наклейке. Зачем ломать хорошо работающую схему? И все при деле: МинпромТорг отчитывается о небывалом росте производства, дядя Ляо получает понятный прогнозируемый рынок, чиновник из госкомиссии получает поместье от дяди Ляо, чтобы на этот рынок шли именно его посудомойки, а не дяди Бао
Не-а...не так...совсем совсем не так...
Если не будет сложностей, то это будет прорыв. В большинстве случаев все ограничивается планами на 2080 год
Ага и так-же в 3раза дороже...
А это вообще не проблема государства.
Наверняка у каждого уважающего себя гос. служащего в кабинете карта желаний имеется
Всякие посудомойки ведут к лени и моральному разложению наших граждан! По этому: Запретить да и всё!
А греться летом а охлаждаться зимой будем!
Стирать бельё и мыться и в речке можно...
Просто шилдики уже закуплены..дело за малым
Это какие нахрен собственные?
Сплит-система "Холодок"? "Снежинка"?
(не ищите, это сарказм)
Какая сплит?
Оконник
Как ни удивительно, но технически сплит проще :)
Посудопомоечная машина ТЁТЯВАЛЯ...
А сдираешь наклейку с Тетей Валей а там ....
Из бывшего СССР только Узбекистан производит кондиционеры под маркой артель. Остальные возят с Китая
Тот факт, что турки работают на российском рынке, негативно сказывается на их отношениях с Европой и Америкой.
Поэтому туркам нужно уйти с российского рынка.
Группе компаний «F+ tech | Марвел» следует внимательно следить за словами. Это ведь получается, что эта группа прямо обвиняет правительство в том, что оно хочет увеличить пошлины под влиянием компаний в т.ч. из страны НАТО.
Тут не только дискредитация, тут целый вагон статей.
Ну стратегия правительства с пошлинами сработала в автомобильном производстве, нет никаких сомнений, что и тут сработает (но это не точно).
А как же женщина, которая не посудомойка? А?
Как же она???
Помню, подруга в свое время решили поддержать отечественного производителя и купилиа телевизон Горизонт... через неделю выкинула
Совсем ох.ели, говорят тут
Когда лет 10 назад работал с кондеями, там отечественного были кронштейны и монтажники. При этом отечественные монтажники шли, как показатель солидности конторы.
Может еще кабель отечественный.
А вот трубы уже евросоюз. При этом китайские трубы не рекомендовали.
Сомневаюсь, что что-то изменилось
" в стране нет производства такой продукции — и «ни один из известных изготовителей не планирует его создавать». То есть «защищать [пошлинами] некого»"
А кого из дидов это волнует...
Мля, плакальницы что нет производства ничего в России. Вы бы погуглили хоть. Выходите наконец из своего вымышленного,упаднического мира в реальный.