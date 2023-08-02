Торговля
Таня Боброва

X5 Group и «Сбер» масштабировали свой сервис оплаты покупок «улыбкой» на 4100 магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» Статьи редакции

Пилот проводили с 2021 года.

  • Теперь сервис доступен на 15 тысячах касс самообслуживания, установленных в 3450 магазинах «Пятёрочка» и 650 супермаркетах «Перекрёсток», объявила X5 Group. Технология работает на базе разработок Лаборатории инноваций ритейлера и «Сбера».
  • Чтобы активировать такой способ оплаты, нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать любую карту «Сбера» и создать код безопасности. Или сказать виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн»: «Оплата улыбкой».
  • Технология настраивается только один раз, уточнили vc.ru в X5. После этого на кассах самообслуживания после сканирования товаров нужно выбрать сервис «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру. Деньги спишутся автоматически. В «некоторых случаях» может потребоваться ввод кода безопасности, добавили vc.ru в «Сбере».
  • Х5 и «Сбер» запустили пилот оплаты с помощью биометрии в марте 2021 года. В нём участвовали только магазины «Перекрёстка», уточнили в компании. Технология работает на кассах самообслуживания собственной разработки ритейлера, что позволило теперь масштабировать её на все регионы присутствия.
  • В базовой сборке устройства используется 3D-камера с высокой точностью распознавания и захватом глубины — позволяет за несколько секунд считывать черты лица с учётом роста человека и изменений во внешности, говорят в X5.
Источник: X5 Group

#новость #сбер #x5group #перекресток #пятерочка

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Поздравляем, Семён Петрович, 1967 г/р, проживающий по адресу ..., с Вашего счёта № ...1723 списано 57 ₽ 99 копеек. Хорошего дня!
Не забудьте пройти диспансеризацию, улыбка у Вас нездоровая.

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Инженер-душнила

Оплата не прошла, вам необходимо явиться для уточнения данных в военкомат по адресу…

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Pavel Chernev

«… деньги были заморожены для вашей безопасности.»

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Чукча в танке

Разве в Пятерочке вообще кто-то улыбается?

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Юрий

Это зависит не от Пятерочки, а от людей, которые в ней😉

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Юрий

Я улыбаюсь. Кто ещё?😀

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Александр Кайт

Улыбнитесь, Вас снимает открытая камера : )

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tbIkworez

Девушка на фотографии не сказать, что прям улыбается

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tbIkworez

А, бляяя, там орбит 43 рубля стоит. Не очень то и улыбаться хочется

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Сергей Коновалов

Слова про улыбку - только элемент оформления упаковки :)

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Светлана

Биометрию скоты вводят.

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Garmonbon

После оплаты, с чеком будет повестка печататься

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Сергей Коновалов

Можно подумать, что карты анонимны :)

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Балкон.Ру
Теперь сервис доступен на 15 тысячах касс самообслуживания, установленных в 3450 магазинах «Пятёрочка» и 650 супермаркетах «Перекрёсток»

В азбуке вкуса тоже есть

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Полина Якубова

Как-то перспектива задействования биометрии совсем "не улыбается"

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неформат

теперь помимо ужимок со сканированием молочки и весового товара ещё и надо будет с оплатой по фейсу скакать, любителям таких методов оплаты

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Ilya

А в чём проблема сканировать молочку? Уже даже древние бабульки научились, что на молочке надо искать QR. Весовой товар ещё проще)

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17 комментариев
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