X5 Group и «Сбер» масштабировали свой сервис оплаты покупок «улыбкой» на 4100 магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» Статьи редакции
Пилот проводили с 2021 года.
- Теперь сервис доступен на 15 тысячах касс самообслуживания, установленных в 3450 магазинах «Пятёрочка» и 650 супермаркетах «Перекрёсток», объявила X5 Group. Технология работает на базе разработок Лаборатории инноваций ритейлера и «Сбера».
- Чтобы активировать такой способ оплаты, нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать любую карту «Сбера» и создать код безопасности. Или сказать виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн»: «Оплата улыбкой».
- Технология настраивается только один раз, уточнили vc.ru в X5. После этого на кассах самообслуживания после сканирования товаров нужно выбрать сервис «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру. Деньги спишутся автоматически. В «некоторых случаях» может потребоваться ввод кода безопасности, добавили vc.ru в «Сбере».
- Х5 и «Сбер» запустили пилот оплаты с помощью биометрии в марте 2021 года. В нём участвовали только магазины «Перекрёстка», уточнили в компании. Технология работает на кассах самообслуживания собственной разработки ритейлера, что позволило теперь масштабировать её на все регионы присутствия.
- В базовой сборке устройства используется 3D-камера с высокой точностью распознавания и захватом глубины — позволяет за несколько секунд считывать черты лица с учётом роста человека и изменений во внешности, говорят в X5.
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Поздравляем, Семён Петрович, 1967 г/р, проживающий по адресу ..., с Вашего счёта № ...1723 списано 57 ₽ 99 копеек. Хорошего дня!
Не забудьте пройти диспансеризацию, улыбка у Вас нездоровая.
Оплата не прошла, вам необходимо явиться для уточнения данных в военкомат по адресу…
«… деньги были заморожены для вашей безопасности.»
Разве в Пятерочке вообще кто-то улыбается?
Это зависит не от Пятерочки, а от людей, которые в ней😉
Я улыбаюсь. Кто ещё?😀
Улыбнитесь, Вас снимает открытая камера : )
Девушка на фотографии не сказать, что прям улыбается
А, бляяя, там орбит 43 рубля стоит. Не очень то и улыбаться хочется
Слова про улыбку - только элемент оформления упаковки :)
Биометрию скоты вводят.
После оплаты, с чеком будет повестка печататься
Можно подумать, что карты анонимны :)
В азбуке вкуса тоже есть
Как-то перспектива задействования биометрии совсем "не улыбается"
теперь помимо ужимок со сканированием молочки и весового товара ещё и надо будет с оплатой по фейсу скакать, любителям таких методов оплаты
А в чём проблема сканировать молочку? Уже даже древние бабульки научились, что на молочке надо искать QR. Весовой товар ещё проще)