Производитель кофе Jacobs прекратит продавать в России товары западных марок и перейдёт на местные бренды Статьи редакции
Уходить из страны компания не собирается.
- Нидерландский производитель JDE Peet's (марки Jacobs, L'Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick, Senseo, Maxwell House и другие) сообщил в отчёте, что с февраля 2022 года делал всё, чтобы подразделение в России «работало как самостоятельный бизнес — насколько это возможно», — и следил за соблюдением санкций.
- В качестве следующей меры JDE Peet's решила отказаться от продажи товаров под иностранными брендами — их заменят местными марками до конца 2023 года, уточняет Reuters. «Ребрендинг» кофе Jacobs уже привёл к «неденежным убыткам» в первой половине 2023-го в размере €185 млн, а продажи новой марки, скорее всего, принесут «значительно меньше выручки» во втором полугодии, говорится в документе.
- Уходить из России компания не хочет, так как иначе «её активы могут национализировать и передать третьим лицам». Так случилось с Danone и «Балтикой». Она также считает, что её продукты относятся к товарам первой необходимости, а сама она несёт моральную ответственность перед сотрудниками. В России у неё два предприятия со штатом 900 человек — в Ленинградской и Новосибирской областях.
- О том, что JDE Peet’s может отказаться от использования флагманского бренда Jacobs и перейти на марки Monarch или Milicano, «Ъ» сообщал в марте 2023 года. По словам собеседника Reuters, такое решение — это логичный шаг, который поможет защитить международную репутацию компании.
1926 просмотров
Ждём кофе Яков
Яков Монархович
Это очень годный бренд 😂
А вы загуглите «Яков Монах» и посмотрите кто участвовал в этой пародии. Кажется, что это какая-то многоходовочка:)
В РФ может быть только один монарх
.
Вот это самое важное. Пусть хоть Жмыхом назовут (-:
И те не хотели уйти, которые ушли. Все хотят работать, развиваться и получить профит, а не воевать и рушить построенную.
А воевать с кем и что построенную... Не допечатано...
Знаменитый кофе Краснодарского края
Можно подумать, итальянский в Италии растёт. В России, кстати, научились обжаривать.
Говеный кофе и точка
почему ты называешь растворимую бормотуху кофем?
из всего многообразия растворимого кофейного напитка, этот хотя бы с молоком заходил
Плюсую с молоком, эта жижа идет весьма не плохо 😂
С лимоном еще хорошо. Или вот окунуть ненадолго в полчашки Якобс Бариста пакетик Азерчая "Мята и Лимон" — вообще годный микс выходит.
И цикория туда пару ложек. Норм
Совсем уж много компонентов получится. Но вообще с цикорием надо попробовать: отдельно я то и другое пил, а вместе не случалось. И пару ложек многовато, поди.
Ох уж эти кофейные плантации Нидерландов
видимо по прежнему на Суматре
Это вообще пить невозможно. У них и зерна, и растворимый кофе на вкус как смерть
Зерна на мой вкус нормальные у них. А растворимый у всех как смерть.
Мне интересно, а 1.5 года они что делали? Эфемерная репутация была без защиты получается? Или пориджи в зарубежных интернетах возмущаться начали?
Ну у них там есть свой виси, и они такие - ну ничего себе вы там себе репутацию зарабатываете говеную, ну они таки - окей, пусть тогда называется все своими словами. В смысле ихними. Там Якобс, у нас Яковс.
завели кретина ссмщика, который решил в твиттер вылезти
Я думал такое уже никто не пьёт, мне больше Lavazza ORO нравится. А это даже кофем назвать язык не поворачивается.
а в продаже кроме паленки, что то вообще от них осталось?
Я покупаю в Дикси (СПб) молотый, сейчас пачка 250 г по акции 499 или 599. Произведено в Италии. Точно такой же, как и пять лет назад. По всей видимости из старых запасов и точно не паль.
один из самых вкусных кофе ,после него растворимое невозможно пить
якобс самый не вкусный кофе на мой взгляд из всех других видов
Dellmayr prodomo вкусный
Всегда удивляло, почему за банку растворишки надо платить как за пакет кофе в зёрнах
вы еще можете удивиться если сравните стоимость килограмма овса и "хлопьев".
А я думаю, что за фигня! На банках из доставки написано Monarch, вместо привычного Jacobs. Тогда ладно)
Я нескафе голд пью. Ароматный самый вкусный кофе
Наверное, везде будут турецкие бренды.
Туркам срочно нужно уйти с российского рынка.
Надеюсь, название хоть нормальное придумают
как обычно ,что-то кринжовое будет по типу "Дядя Яша"
Тебе не нужно будет приползать на коленях к лету (следующему, конечно же), если ты не уйдешь из страны
Тут должна играть музыка из рекламы нескафе "Нового дна глоток".
https://www.youtube.com/watch?v=ktvlA-lKGuo