Торговля
Полина Лааксо

Производитель кофе Jacobs прекратит продавать в России товары западных марок и перейдёт на местные бренды Статьи редакции

Уходить из страны компания не собирается.

Источник: ТАСС
  • Нидерландский производитель JDE Peet's (марки Jacobs, L'Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick, Senseo, Maxwell House и другие) сообщил в отчёте, что с февраля 2022 года делал всё, чтобы подразделение в России «работало как самостоятельный бизнес — насколько это возможно», — и следил за соблюдением санкций.
  • В качестве следующей меры JDE Peet's решила отказаться от продажи товаров под иностранными брендами — их заменят местными марками до конца 2023 года, уточняет Reuters. «Ребрендинг» кофе Jacobs уже привёл к «неденежным убыткам» в первой половине 2023-го в размере €185 млн, а продажи новой марки, скорее всего, принесут «значительно меньше выручки» во втором полугодии, говорится в документе.
  • Уходить из России компания не хочет, так как иначе «её активы могут национализировать и передать третьим лицам». Так случилось с Danone и «Балтикой». Она также считает, что её продукты относятся к товарам первой необходимости, а сама она несёт моральную ответственность перед сотрудниками. В России у неё два предприятия со штатом 900 человек — в Ленинградской и Новосибирской областях.
  • О том, что JDE Peet’s может отказаться от использования флагманского бренда Jacobs и перейти на марки Monarch или Milicano, «Ъ» сообщал в марте 2023 года. По словам собеседника Reuters, такое решение — это логичный шаг, который поможет защитить международную репутацию компании.

#новость #jacobs #кофе

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 Rha

Ждём кофе Яков

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Protein Wars

Яков Монархович

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Sergio Molotkoni

Это очень годный бренд 😂

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Aleksei Menshikov

А вы загуглите «Яков Монах» и посмотрите кто участвовал в этой пародии. Кажется, что это какая-то многоходовочка:)

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bsatou

В РФ может быть только один монарх

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Ruslan Zorya
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Отнюдь

.

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Вадим Д.
Уходить из страны компания не собирается

Вот это самое важное. Пусть хоть Жмыхом назовут (-:

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Илья Попов

И те не хотели уйти, которые ушли. Все хотят работать, развиваться и получить профит, а не воевать и рушить построенную.

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Cеpгей Фeдотов

А воевать с кем и что построенную... Не допечатано...

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Alex R

Знаменитый кофе Краснодарского края

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Роман?

Можно подумать, итальянский в Италии растёт. В России, кстати, научились обжаривать.

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M.R.T.

Говеный кофе и точка

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Protein Wars

почему ты называешь растворимую бормотуху кофем?

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Кот отца Пигидия

из всего многообразия растворимого кофейного напитка, этот хотя бы с молоком заходил

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Sergio Molotkoni

Плюсую с молоком, эта жижа идет весьма не плохо 😂

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Anti Anti

С лимоном еще хорошо. Или вот окунуть ненадолго в полчашки Якобс Бариста пакетик Азерчая "Мята и Лимон" — вообще годный микс выходит.

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Cеpгей Фeдотов

И цикория туда пару ложек. Норм

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Anti Anti

Совсем уж много компонентов получится. Но вообще с цикорием надо попробовать: отдельно я то и другое пил, а вместе не случалось. И пару ложек многовато, поди.

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Владимир Светлов

Ох уж эти кофейные плантации Нидерландов

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Максим Горький

видимо по прежнему на Суматре

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Юрий Терещенко

Это вообще пить невозможно. У них и зерна, и растворимый кофе на вкус как смерть

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Griby Lenina

Зерна на мой вкус нормальные у них. А растворимый у всех как смерть.

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John Smith
По словам собеседника Reuters, такое решение — это логичный шаг, который поможет защитить международную репутацию компании

Мне интересно, а 1.5 года они что делали? Эфемерная репутация была без защиты получается? Или пориджи в зарубежных интернетах возмущаться начали?

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Cеpгей Фeдотов

Ну у них там есть свой виси, и они такие - ну ничего себе вы там себе репутацию зарабатываете говеную, ну они таки - окей, пусть тогда называется все своими словами. В смысле ихними. Там Якобс, у нас Яковс.

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fffggg gggfff

завели кретина ссмщика, который решил в твиттер вылезти

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Конрад Карлович

Я думал такое уже никто не пьёт, мне больше Lavazza ORO нравится. А это даже кофем назвать язык не поворачивается.

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fffggg gggfff
мне больше Lavazza ORO нравится

а в продаже кроме паленки, что то вообще от них осталось?

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Vyacheslav Zhitomirskiy

Я покупаю в Дикси (СПб) молотый, сейчас пачка 250 г по акции 499 или 599. Произведено в Италии. Точно такой же, как и пять лет назад. По всей видимости из старых запасов и точно не паль.

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Артём Кречетов

один из самых вкусных кофе ,после него растворимое невозможно пить

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Marat Salakhetdinov

якобс самый не вкусный кофе на мой взгляд из всех других видов

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При себе ничего нет

Dellmayr prodomo вкусный

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Марат Агаев

Всегда удивляло, почему за банку растворишки надо платить как за пакет кофе в зёрнах

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Максим Горький

вы еще можете удивиться если сравните стоимость килограмма овса и "хлопьев".

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Betty Boop

А я думаю, что за фигня! На банках из доставки написано Monarch, вместо привычного Jacobs. Тогда ладно)

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Энтони Лавджой

Я нескафе голд пью. Ароматный самый вкусный кофе

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Глебушка
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новый участник

Наверное, везде будут турецкие бренды.
Туркам срочно нужно уйти с российского рынка.

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Ave Legion

Надеюсь, название хоть нормальное придумают

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Исторический кран

как обычно ,что-то кринжовое будет по типу "Дядя Яша"

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Kruason

Тебе не нужно будет приползать на коленях к лету (следующему, конечно же), если ты не уйдешь из страны

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debil
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ЯжПрограммист

Тут должна играть музыка из рекламы нескафе "Нового дна глоток".
https://www.youtube.com/watch?v=ktvlA-lKGuo

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43 комментария
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