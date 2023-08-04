X5 Group запустила сеть «жёстких» дискаунтеров «Чижик» в октябре 2020 года. На конец июня 2023 года в России работало 809 точек. По итогам первого полугодия 2023 года выручка сети составила 45,29 млрд рублей, а средний чек — 569 рублей.