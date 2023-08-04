Сеть дискаунтеров «Чижик» прекратила продавать табачные изделия Статьи редакции
Она приняла такое решение, «проанализировав затраты и спрос».
- Табачная продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов, рассказал «Ъ» близкий к сети источник. В Х5 Group, куда входит «Чижик», не прокомментировали причины и сослались на бизнес-модель, построенную на «постоянном сокращении затрат».
- В информационном агентстве «Русский табак» отметили, что прибыль от продажи сигарет и так «небольшая», а «Чижик» вдобавок к этому мог работать рядом со специализированными магазинами, которые в итоге «перетягивали» спрос.
- Увеличить востребованность табачной продукции могло помешать и то, что скидки на неё запрещены по закону, а в дискаунтеры ходят прежде всего за более дешёвыми товарами, обращает внимание «Интернэшнл Тобакко Групп». В сети «Магнит», впрочем, отказываться от торговли сигаретами не хотят, чтобы «закрывать базовые потребности» клиентов. А в продуктовой «Победе» называют категорию востребованной.
X5 Group запустила сеть «жёстких» дискаунтеров «Чижик» в октябре 2020 года. На конец июня 2023 года в России работало 809 точек. По итогам первого полугодия 2023 года выручка сети составила 45,29 млрд рублей, а средний чек — 569 рублей.
927 просмотров
Курение зло, а Чижик несёт добро
надо, чтобы весь холдинг Х5 нес добро. Поэтому у пятерочек по северу-западу и отобрали лицензию на алкоголь
А там между прочим , годные сигареты продавали за сотню, от коллег слышала ☝🏻
Раньше сигареты 20 рублей стоили не самые дешёвые
Помню по 6.50 раньше брал
А бухло в этих Чижиках продают?
емнип, продают пивас
Оборотки не хватает, инвесторы ауууу
Никогда не видел этих магазинов.
Вышли из проекта геноцид?🫠
Достойная VС новость, достойная