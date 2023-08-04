Торговля
Полина Лааксо

Сеть дискаунтеров «Чижик» прекратила продавать табачные изделия Статьи редакции

Она приняла такое решение, «проанализировав затраты и спрос».

  • Табачная продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов, рассказал «Ъ» близкий к сети источник. В Х5 Group, куда входит «Чижик», не прокомментировали причины и сослались на бизнес-модель, построенную на «постоянном сокращении затрат».
  • В информационном агентстве «Русский табак» отметили, что прибыль от продажи сигарет и так «небольшая», а «Чижик» вдобавок к этому мог работать рядом со специализированными магазинами, которые в итоге «перетягивали» спрос.
  • Увеличить востребованность табачной продукции могло помешать и то, что скидки на неё запрещены по закону, а в дискаунтеры ходят прежде всего за более дешёвыми товарами, обращает внимание «Интернэшнл Тобакко Групп». В сети «Магнит», впрочем, отказываться от торговли сигаретами не хотят, чтобы «закрывать базовые потребности» клиентов. А в продуктовой «Победе» называют категорию востребованной.

  • X5 Group запустила сеть «жёстких» дискаунтеров «Чижик» в октябре 2020 года. На конец июня 2023 года в России работало 809 точек. По итогам первого полугодия 2023 года выручка сети составила 45,29 млрд рублей, а средний чек — 569 рублей.

Источник: «Арбуз»

#новость #чижик #табак

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11 комментариев
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 Artu

Курение зло, а Чижик несёт добро

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Александр

надо, чтобы весь холдинг Х5 нес добро. Поэтому у пятерочек по северу-западу и отобрали лицензию на алкоголь

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Fulfillment Cube

А там между прочим , годные сигареты продавали за сотню, от коллег слышала ☝🏻

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Alex R

Раньше сигареты 20 рублей стоили не самые дешёвые

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Eddie II

Помню по 6.50 раньше брал

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Слегка Придурковатый

А бухло в этих Чижиках продают?

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Ник К.

емнип, продают пивас

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Фокс Йовович

Оборотки не хватает, инвесторы ауууу

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Дмитрий Михайлов

Никогда не видел этих магазинов.

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Alex GODERATOR

Вышли из проекта геноцид?🫠

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ingeniare

Достойная VС новость, достойная

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