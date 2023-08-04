Суд обязал H&M выплатить 23,6 млн рублей владельцу ТЦ «Невский центр» Статьи редакции
Это штраф за закрытие магазина в декабре 2022 года.
- В январе 2023 года ООО «Стокманн СПб центр», управляющее торговым комплексом «Невский центр» в Санкт-Петербурге, подало иск на 98 млн рублей к российской «дочке» H&M после закрытия магазина ритейлера.
- Он занимал 2,5 тысячи м² на первом и втором этаже ТЦ. В сумму иска вошли базовая арендная ставка, эксплуатационные и маркетинговые расходы, пени за декабрь 2022-го — май 2023 года.
- В материалах дела указано, что у H&M арендная ставка была ниже, как у «якорного» арендатора, — 7 млн рублей за декабрь 2022 года. Также в сумму требований вошло возмещение маркетинговых расходов за тот же месяц — 176 тысяч рублей, эксплуатационных расходов — 2 млн рублей, штраф за закрытие магазина — 26 млн рублей.
- В суде представители H&M заявили встречный иск на 50,8 млн рублей за неосновательное обогащение и чрезмерность назначенных ей штрафов — в среднем 8,83 млн рублей в месяц, это выше арендной платы. Также ответчик заявил, что полностью погасил аренду, эксплуатационные и маркетинговые расходы.
- В июле 2023 года арбитражный суд вынес решение, заметил «Деловой Петербург», — взыскал с H&M только 23,6 млн рублей арендной платы и пеней, а встречный иск не удовлетворил.
- По данным Rusprofile, в 2022 году зарегистрировано 16 судебных дел на 905 млн рублей, в которых российская «дочка» H&M выступает ответчиком, в 2023-м — шесть дел на 550 млн рублей. В мае 2023 года суд арестовал активы ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» на 1,5 млрд рублей по требованию владельца торгово-развлекательного комплекса «Остров мечты».
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Деньги за что? Ну форс мажор произошел, в рамках которого какие убытки? Почему данный ТЦ не подаст иск на правительство, за создания ситуации, когда уходят арендаторы?
Компенсировай!
Выплачировай!
Ножкой топ-топ!!!
А можно мне 1?
Конечно, вот - 1
1
Я забираю один 1. В налоговую казну.
Может, ответчик и погасил аренду, эксплуатационные и маркетинговые расходы, но не взыскать штраф — это уже, знаете ли, слишком.
А чо они!
ну так суд только обязал, какой понт им выплачивать, если конгломерат уже тютю из рф?
Так у них наверняка счета арестовали,вот и спишут со счетов приставы.
Параша этот H&M
Ну создайте свою "парашу", конкурента им. У поляков LPP более менее получилось, в России же как-то не видно.
Копейки конечно...но иск не туда...