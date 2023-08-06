Ими сорок лет торгует сеть Buc-ee's. Клиенты готовы переплачивать перекупщикам, потому что ездить в пригородные магазины компании далеко, а в интернете она не работает.

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Маскот Buc-ee's. Источник: Mashed

Конспект материала The Hustle.

С 1982 года в США работает сеть пригородных супермаркетов Buc-ee's — с 46 точками по всей стране, заправочными и маскотом-бобром. Несмотря на то, что практически все магазины компании расположены «у чёрта на куличках», они совсем не похожи на типичные сельские лавки, пишет The Hustle.

В Нью-Браунфелсе, например, точка Buc-ee's занимает 6131 м², оборудована 1000 парковочных мест и может принять на подзаправку сразу 120 машин.

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Продажи приносят сети несколько десятков миллионов долларов в год на магазин, и всё это во многом благодаря большому ассортименту товаров, которые компания продаёт под собственной торговой маркой Buc-ee's:

Флагманские хрустящие кукурузные снеки Beaver Nuggets.

Более десяти разновидностей вяленой говядины — с чесноком, дымком, острым перцем, вкусом корейского барбекю.

Маринованные перепелиные яйца и свекла, абельмош и фасоль.

Джемы и желе, масла, маринады и соусы.

Смеси из орехов и сухофруктов, а также конфеты.

Фирменные кепки, футболки, одеяла, мини-холодильники, многоразовые стаканы, походное снаряжение, надувные аксессуары для бассейнов.

Внутри располагаются барбекю-ресторан, открытая станция по приготовлению молочного риса и, как замечают посетители, чистейшие уборные — несмотря на масштабы территорий.

Стенд с вяленым мясом. Источник: Garden & Gun

Поход в Buc-ee's считают отдельным видом развлечений и целым культурным опытом, который не может никого оставить равнодушным, пишет издание. Не стал исключением и предприниматель из Юты Крис Кёрнер.

В 2020 году — в разгар пандемии Covid-19 — ему жутко захотелось фирменных снеков сети, но найти сайт компании он не смог. Оказалось, у Buc-ee's его попросту не было, и Кёрнер решил это исправить.

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От перепродажи мячей до перекупки закусок с мультяшным бобром

Бизнес-жилка обнаружилась у Кёрнера ещё в детстве, когда ему исполнилось восемь лет. Ребёнок из бедной семьи, он уже тогда искал возможность подзаработать и стал продавать мячи для гольфа, что залетали к нему во двор с соседнего поля. Брал по $1 за три штуки.

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В 2011 году Кёрнер выучился на управленца в Алабамском университете и с тех пор основал и продал несколько компаний. Среди них — сеть мастерских по ремонту смартфонов, оптовый поставщик запчастей для этих мастерских и агентство недвижимости, которое выкупило и продало более 20 трейлерных парков.

В конце 2019 года он узнал, что знакомый владелец хлебопекарни до сих пор торгует только в офлайне. Продажи у него шли хорошо — удавалось сбывать по 15 тысяч буханок в неделю. Однако Кёрнер понимал, что запуск интернет-магазина принёс бы другу-«бумеру» ещё больше денег, и предложил свою помощь.

Он запустил сайт, продумал логистику, а на пакетах в лавке попросил печатать QR-код с рекламой онлайн-магазина. Наличие последнего в итоге помогло хлебопекарне пережить пандемию.

Кёрнер с детьми. Источник: Кёрнер

Чтобы помочь другим брендам «старой школы», Кёрнер открыл логистическую компанию Send Eats и аккурат после этого написал руководству Buc-ee's — с предложением о партнёрстве. Ответа не получил и решил действовать сам.

На грани преждевременного закрытия

Вместе с женой и детьми предприниматель отправился в ближайший магазин, чтобы купить по одному экземпляру каждого наименования Buc-ee’s. В тот день семья Кёрнеров провела на кассе около часа и увезла с собой примерно шесть тележек, в них — 650 товаров на сумму $1470,97.

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Прибыв домой, бизнесмен приступил к делу:

Нанял фотографа за $500, чтобы тот сфотографировал каждый предмет на белом фоне.

Зарегистрировал домен BeaverSnax.com и запустил магазин на Shopify, потратив $10.

Разослал анонсы о запуске онлайн-магазина Buc-ee's журналистам.

Практически сразу после этого, не успев толком открыться, Кёрнер получил письмо от юриста Buc-ee's — та славилась привычкой отстаивать права. Сеть подавала иски на другие компании, за то что те копировали планировку её магазинов, использовали изображения бобра в своих логотипах и пытались выйти в родной для неё Техас с похожими названиями (например, Bucky's).

Не вселяла оптимизм и история канадца Майка Халлатта: несколько лет он скупал товары сети Trader Joe's и перепродавал их с наценкой в собственном магазинчике Pirate Joe's. Компания в итоге обвинила его в нарушении авторских прав и вынудила свернуть бизнес.

Видеоэкскурсия по Buc-ee's — «крупнейшей заправочной станции в мире»

Buc-ee's, к удивлению Кёрнера, не собиралась идти в суд. Она признала, что одобряет инициативу, и попросила только, чтобы предприниматель не использовал в названии сайта и магазина слово «бобёр» и разместил предупреждение о том, что сама Buc-ee's не имеет к нему никакого отношения.

По $250 тысяч в месяц на конфетах, закусках и одеялах с бобром

В ноябре 2020 года Кёрнер запустил новый домен — TexasSnax.com — и открыл продажи.

Интерфейс сайта

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Его процессы устроены так:

Каждую неделю Texas Snax присылает в один из Buc-ee's перечень нужных ей товаров.

Работники сети собирают перечисленные наименования на «гигантский поддон».

Затем заказ оплачивает на кассе один из сотрудников Кёрнера, а после — помогает загрузить его в машину и доставить на склад Send Eats.

За первый месяц работы интернет-магазин принёс $161 тысячу выручки, а к 2023 году ежемесячно генерирует $250-300 тысяч. Кёрнер закупает товары Buc-ee's по розничным ценам, а затем перепродаёт их с наценкой: например, лимонные снеки стоят на 87% дороже, мармеладные мишки — на 99%, а соус барбекю — на 132%, выяснило The Hustle.

Наценки Кёрнера в сравнении с розничными ценами. Первый столбец — название товара, второй — стоимость в офлайне, третий — в онлайне, четвертый — процент наценки. Источник: The Huslte

Почему Buc-ee's не стала бороться с Кёрнером, а, наоборот, подсказала ему, как избежать претензий, — неизвестно. В компании на запрос не ответили. Более того, она даже делает интернет-магазину дополнительную рекламу — приводит его в пример как стороннее лицо, которое не имеет отношения к сети, и даёт на него прямую ссылку.

Клиентов тоже всё устраивает — в том числе наценка: они готовы платить больше за то, что трудно достать.

Безусловно, у Кёрнера есть конкуренты, но в основном это продавцы на Amazon — их как минимум 15, подсчитало The Hustle. Они увеличивают цены вплоть до 199%, но вместе в месяц выручают меньше, чем Крис: примерно $100 тысяч.

Рынок перекупщиков процветает и в Facebook*: там пользователи размещают конкретные заказы для частников. Кёрнер осознавал, что нужно переманить и эту аудиторию, поэтому заделался администратором в одной из тематических групп и объявил, что у фанатов Buc-ee's появился новый «персональный покупатель, и имя ему — интернет-магазин».

Так выглядят корзины Кёрнелла на кассе. Источник: Кёрнер

Погрузка заказа. Источник: Кёрнер