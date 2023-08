Безусловно, у Кёрнера есть конкуренты, но в основном это продавцы на Amazon — их как минимум 15, подсчитало The Hustle. Они увеличивают цены вплоть до 199%, но вместе в месяц выручают меньше, чем Крис: примерно $100 тысяч.

Наценки Кёрнера в сравнении с розничными ценами. Первый столбец — название товара, второй — стоимость в офлайне, третий — в онлайне, четвертый — процент наценки. Источник: The Huslte

За первый месяц работы интернет-магазин принёс $161 тысячу выручки, а к 2023 году ежемесячно генерирует $250-300 тысяч. Кёрнер закупает товары Buc-ee's по розничным ценам, а затем перепродаёт их с наценкой: например, лимонные снеки стоят на 87% дороже, мармеладные мишки — на 99%, а соус барбекю — на 132%, выяснило The Hustle.

С 1982 года в США работает сеть пригородных супермаркетов Buc-ee's — с 46 точками по всей стране, заправочными и маскотом-бобром. Несмотря на то, что практически все магазины компании расположены «у чёрта на куличках», они совсем не похожи на типичные сельские лавки, пишет The Hustle.

Конспект материала The Hustle.