С разрешения и наценкой до 130%: как предприниматель выручает $250 тысяч в месяц от перепродажи снеков и плюшевых бобров Статьи редакции
Ими сорок лет торгует сеть Buc-ee's. Клиенты готовы переплачивать перекупщикам, потому что ездить в пригородные магазины компании далеко, а в интернете она не работает.
Конспект материала The Hustle.
С 1982 года в США работает сеть пригородных супермаркетов Buc-ee's — с 46 точками по всей стране, заправочными и маскотом-бобром. Несмотря на то, что практически все магазины компании расположены «у чёрта на куличках», они совсем не похожи на типичные сельские лавки, пишет The Hustle.
В Нью-Браунфелсе, например, точка Buc-ee's занимает 6131 м², оборудована 1000 парковочных мест и может принять на подзаправку сразу 120 машин.
Продажи приносят сети несколько десятков миллионов долларов в год на магазин, и всё это во многом благодаря большому ассортименту товаров, которые компания продаёт под собственной торговой маркой Buc-ee's:
- Флагманские хрустящие кукурузные снеки Beaver Nuggets.
- Более десяти разновидностей вяленой говядины — с чесноком, дымком, острым перцем, вкусом корейского барбекю.
- Маринованные перепелиные яйца и свекла, абельмош и фасоль.
- Джемы и желе, масла, маринады и соусы.
- Смеси из орехов и сухофруктов, а также конфеты.
- Фирменные кепки, футболки, одеяла, мини-холодильники, многоразовые стаканы, походное снаряжение, надувные аксессуары для бассейнов.
Внутри располагаются барбекю-ресторан, открытая станция по приготовлению молочного риса и, как замечают посетители, чистейшие уборные — несмотря на масштабы территорий.
Поход в Buc-ee's считают отдельным видом развлечений и целым культурным опытом, который не может никого оставить равнодушным, пишет издание. Не стал исключением и предприниматель из Юты Крис Кёрнер.
В 2020 году — в разгар пандемии Covid-19 — ему жутко захотелось фирменных снеков сети, но найти сайт компании он не смог. Оказалось, у Buc-ee's его попросту не было, и Кёрнер решил это исправить.
От перепродажи мячей до перекупки закусок с мультяшным бобром
Бизнес-жилка обнаружилась у Кёрнера ещё в детстве, когда ему исполнилось восемь лет. Ребёнок из бедной семьи, он уже тогда искал возможность подзаработать и стал продавать мячи для гольфа, что залетали к нему во двор с соседнего поля. Брал по $1 за три штуки.
В 2011 году Кёрнер выучился на управленца в Алабамском университете и с тех пор основал и продал несколько компаний. Среди них — сеть мастерских по ремонту смартфонов, оптовый поставщик запчастей для этих мастерских и агентство недвижимости, которое выкупило и продало более 20 трейлерных парков.
В конце 2019 года он узнал, что знакомый владелец хлебопекарни до сих пор торгует только в офлайне. Продажи у него шли хорошо — удавалось сбывать по 15 тысяч буханок в неделю. Однако Кёрнер понимал, что запуск интернет-магазина принёс бы другу-«бумеру» ещё больше денег, и предложил свою помощь.
Он запустил сайт, продумал логистику, а на пакетах в лавке попросил печатать QR-код с рекламой онлайн-магазина. Наличие последнего в итоге помогло хлебопекарне пережить пандемию.
Чтобы помочь другим брендам «старой школы», Кёрнер открыл логистическую компанию Send Eats и аккурат после этого написал руководству Buc-ee's — с предложением о партнёрстве. Ответа не получил и решил действовать сам.
На грани преждевременного закрытия
Вместе с женой и детьми предприниматель отправился в ближайший магазин, чтобы купить по одному экземпляру каждого наименования Buc-ee’s. В тот день семья Кёрнеров провела на кассе около часа и увезла с собой примерно шесть тележек, в них — 650 товаров на сумму $1470,97.
Прибыв домой, бизнесмен приступил к делу:
- Нанял фотографа за $500, чтобы тот сфотографировал каждый предмет на белом фоне.
- Зарегистрировал домен BeaverSnax.com и запустил магазин на Shopify, потратив $10.
- Разослал анонсы о запуске онлайн-магазина Buc-ee's журналистам.
Практически сразу после этого, не успев толком открыться, Кёрнер получил письмо от юриста Buc-ee's — та славилась привычкой отстаивать права. Сеть подавала иски на другие компании, за то что те копировали планировку её магазинов, использовали изображения бобра в своих логотипах и пытались выйти в родной для неё Техас с похожими названиями (например, Bucky's).
Не вселяла оптимизм и история канадца Майка Халлатта: несколько лет он скупал товары сети Trader Joe's и перепродавал их с наценкой в собственном магазинчике Pirate Joe's. Компания в итоге обвинила его в нарушении авторских прав и вынудила свернуть бизнес.
Buc-ee's, к удивлению Кёрнера, не собиралась идти в суд. Она признала, что одобряет инициативу, и попросила только, чтобы предприниматель не использовал в названии сайта и магазина слово «бобёр» и разместил предупреждение о том, что сама Buc-ee's не имеет к нему никакого отношения.
По $250 тысяч в месяц на конфетах, закусках и одеялах с бобром
В ноябре 2020 года Кёрнер запустил новый домен — TexasSnax.com — и открыл продажи.
Его процессы устроены так:
- Каждую неделю Texas Snax присылает в один из Buc-ee's перечень нужных ей товаров.
- Работники сети собирают перечисленные наименования на «гигантский поддон».
- Затем заказ оплачивает на кассе один из сотрудников Кёрнера, а после — помогает загрузить его в машину и доставить на склад Send Eats.
За первый месяц работы интернет-магазин принёс $161 тысячу выручки, а к 2023 году ежемесячно генерирует $250-300 тысяч. Кёрнер закупает товары Buc-ee's по розничным ценам, а затем перепродаёт их с наценкой: например, лимонные снеки стоят на 87% дороже, мармеладные мишки — на 99%, а соус барбекю — на 132%, выяснило The Hustle.
Почему Buc-ee's не стала бороться с Кёрнером, а, наоборот, подсказала ему, как избежать претензий, — неизвестно. В компании на запрос не ответили. Более того, она даже делает интернет-магазину дополнительную рекламу — приводит его в пример как стороннее лицо, которое не имеет отношения к сети, и даёт на него прямую ссылку.
Клиентов тоже всё устраивает — в том числе наценка: они готовы платить больше за то, что трудно достать.
Безусловно, у Кёрнера есть конкуренты, но в основном это продавцы на Amazon — их как минимум 15, подсчитало The Hustle. Они увеличивают цены вплоть до 199%, но вместе в месяц выручают меньше, чем Крис: примерно $100 тысяч.
Рынок перекупщиков процветает и в Facebook*: там пользователи размещают конкретные заказы для частников. Кёрнер осознавал, что нужно переманить и эту аудиторию, поэтому заделался администратором в одной из тематических групп и объявил, что у фанатов Buc-ee's появился новый «персональный покупатель, и имя ему — интернет-магазин».
*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Гениальный ход, а в России, таким образом, появился СберМаркет
Плюшевый бобёр ?
Плюшевый бобёр, который помогает продавать на миллионы долларов в год?
Лучше один раз увидеть :
https://www.kinopoisk.ru/film/474521/