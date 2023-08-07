Торговля
Таня Боброва

Шведская Eastnine нашла нового покупателя на свои 36% во владельце брендов Sela и befree Статьи редакции

Покупкой доли в Melon Fashion Group интересовалась АФК «Система», но в марте 2023-го сделку расторгли.

  • Eastnine заключила соглашение о продаже принадлежащих ей 36% в Melon Fashion Group, которая управляет сетями магазинов одежды Zarina, befree, Love Republic и Sela. Сумма сделки, которую рассчитывают закрыть в течение двух недель, составила около 15,6 млрд рублей или €149 млн.
  • Продажа будет проходить в несколько этапов, одобренных ФАС и правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Компания предупредила, что закрытие осложняется «значительными неопределённостями и рисками».
  • Eastnine договорилась с другими европейскими акционерами Melon Fashion Group, что и её, и другие акции ритейлера в итоге продадут ООО «ГЕМ Инвест». «Интерфакс» уточняет, что это инвесткомпания выходца из «Газпрома» Анатолия Палия Gem Capital.
  • В октябре 2022 года о покупке 47,7% Melon Fashion Group у Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов сообщала АФК «Система». Но сделка сорвалась — по словам потенциального покупателя, по обоюдному решению сторон.
  • По данным «Контур.Фокуса», в 2022 году АО «Мэлон Фэшн Груп» увеличило выручку до 46,1 млрд рублей при чистой прибыли 7,3 млрд. На конец 2022-го компания управляла 867 магазинами в 174 городах и пяти странах.
Источник: Melon Fashion Group

#новость #melonfashiongroup

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Это всё хорошо. Но смотришь на суммы продажи и видно как всё больше миллиардов рублей получается из всё тех же миллионов долларов. Стабильный рост, получается. Как там у великого экономиста: больше ₽ будет в экономике (-:

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Не очень хороший человек

Это всё хорошо. Но смотришь на количество и качество комментариев Вадима Д и видно как всё больше ничего не получается. Стабильный рост, получается. Как там у великого графомана-комментатора: больше ₽ не будет в кармане (-:

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tbIkworez

Рейтинг крутит, берет количеством, а не качеством. Кто как умеет...

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Док

Экономика явно не твое, прекращай 🤦‍♂️

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Вадим Д.

Как не твоё — сарказм (-:

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Юрий Б.

Экономика моя, я решил ваш спор

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Вадим Д.

Добро, забирайте. Она у нас всё равно так себе.

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Юрий Б.

Не, чет я передумал уже

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dr. Dolittle

Ну вот и хваленое импортозамещение. Обещали взамен ушедшим брендам дать аналог, а в итоге приближенные к кормушке получают неплохой бизнес под ключ за символическую(По их меркам) сумму

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Alexey Ivanov

А что они получают-то? Вывески и договоры на аренду?

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Humanzerg .

так иди и импортозамещай, как раз вон тебе рубль по 100 делают, чтоб с импортом можно было успешнее конкурировать
но ты же будешь сидеть и ныть, а приближенные и займут рынки импортозамещения вместо тебя.

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Pavel S

Sela, если что, российская компания. Она с 1991 года импортозамещает

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Katerina Ardackova

Ц

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Бесплатный сыр

Зашел как-то в Sela, был в шоке.. качество отвратительнейшее, а цены вообще неадекват. В ЦУМ закупаться и то дешевле

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Павел Шкутко

Значит вовремя продали. Теперь будут рукавички от Большевички продавать занедорого или ещё какого китайского барахла завезут

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Humanzerg .

так там китайское барахло и продавали

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Станислав Трубин

теперь усё, только в магазинах чебоксарского трикотажа одеваться остаётся

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Владимир Гусев

Возвращаться значит не планируют

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debil
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19 комментариев
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