Шведская Eastnine нашла нового покупателя на свои 36% во владельце брендов Sela и befree Статьи редакции
Покупкой доли в Melon Fashion Group интересовалась АФК «Система», но в марте 2023-го сделку расторгли.
- Eastnine заключила соглашение о продаже принадлежащих ей 36% в Melon Fashion Group, которая управляет сетями магазинов одежды Zarina, befree, Love Republic и Sela. Сумма сделки, которую рассчитывают закрыть в течение двух недель, составила около 15,6 млрд рублей или €149 млн.
- Продажа будет проходить в несколько этапов, одобренных ФАС и правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Компания предупредила, что закрытие осложняется «значительными неопределённостями и рисками».
- Eastnine договорилась с другими европейскими акционерами Melon Fashion Group, что и её, и другие акции ритейлера в итоге продадут ООО «ГЕМ Инвест». «Интерфакс» уточняет, что это инвесткомпания выходца из «Газпрома» Анатолия Палия Gem Capital.
- В октябре 2022 года о покупке 47,7% Melon Fashion Group у Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов сообщала АФК «Система». Но сделка сорвалась — по словам потенциального покупателя, по обоюдному решению сторон.
- По данным «Контур.Фокуса», в 2022 году АО «Мэлон Фэшн Груп» увеличило выручку до 46,1 млрд рублей при чистой прибыли 7,3 млрд. На конец 2022-го компания управляла 867 магазинами в 174 городах и пяти странах.
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Это всё хорошо. Но смотришь на суммы продажи и видно как всё больше миллиардов рублей получается из всё тех же миллионов долларов. Стабильный рост, получается. Как там у великого экономиста: больше ₽ будет в экономике (-:
Это всё хорошо. Но смотришь на количество и качество комментариев Вадима Д и видно как всё больше ничего не получается. Стабильный рост, получается. Как там у великого графомана-комментатора: больше ₽ не будет в кармане (-:
Рейтинг крутит, берет количеством, а не качеством. Кто как умеет...
Экономика явно не твое, прекращай 🤦♂️
Как не твоё — сарказм (-:
Экономика моя, я решил ваш спор
Добро, забирайте. Она у нас всё равно так себе.
Не, чет я передумал уже
Ну вот и хваленое импортозамещение. Обещали взамен ушедшим брендам дать аналог, а в итоге приближенные к кормушке получают неплохой бизнес под ключ за символическую(По их меркам) сумму
А что они получают-то? Вывески и договоры на аренду?
так иди и импортозамещай, как раз вон тебе рубль по 100 делают, чтоб с импортом можно было успешнее конкурировать
но ты же будешь сидеть и ныть, а приближенные и займут рынки импортозамещения вместо тебя.
Sela, если что, российская компания. Она с 1991 года импортозамещает
Ц
Зашел как-то в Sela, был в шоке.. качество отвратительнейшее, а цены вообще неадекват. В ЦУМ закупаться и то дешевле
Значит вовремя продали. Теперь будут рукавички от Большевички продавать занедорого или ещё какого китайского барахла завезут
так там китайское барахло и продавали
теперь усё, только в магазинах чебоксарского трикотажа одеваться остаётся
Возвращаться значит не планируют