Торговля
Таня Боброва

Продавцы вейпов попросили не запрещать ароматизаторы в электронных сигаретах — иначе им придётся закрыться Статьи редакции

Такая продукция усиливает никотиновую зависимость, считает Минздрав.

  • Cоюз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (более 50 участников) попросил Минфин исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые «усиливают никотиновую зависимость». Аналогичное обращение направил и Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем, пишут «Ведомости».
  • В Минфине подтвердили, что получили как минимум одно письмо — его переадресовали в Минздрав.
  • Правительство получило право составить перечень веществ, направленных на повышение привлекательности никотиносодержащей жидкости, и усиливающих никотиновую зависимость добавок в апреле 2023 года. При их добавлении нельзя будет выпускать в обращение соответствующую продукцию.
  • Список к 1 сентября 2023 года готовит Минздрав. В ведомстве уточнили, что должны сформировать перечень веществ, запрещённых в составе жидкостей для вейпов. Создана группа, которая провела первое заседание. Других деталей в министерстве не дали.
  • По данным союза и альянса, внесение добавок в список запрещённых фактически делает использование и продажу вейпов невозможными: 100% жидкостей для электронных сигарет выпускаются с ароматизаторами, а одноразовые электронные системы доставки никотина работают на солевом никотине.
  • В итоге «добросовестным производителям и импортёрам» придётся закрыться, а бюджет потеряет более 90 млрд рублей недоплаченных налогов, говорят в организациях. По данным «2ГИС», в марте 2023-го количество магазинов, специализирующихся на продажах электронных сигарет в городах-миллионниках, выросло на 32% год к году — до 16,9 тысячи.
  • Опрошенные газетой эксперты считают, что основная цель ограничения продаж жидкостей со вкусами — снижение использования вейпов несовершеннолетними. Но полный запрет ароматизированных жидкостей — слишком радикальная мера: если товара не будет в открытом доступе, целевая аудитория начнёт покупать его нелегально.
  • Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них в апреле 2023 года: в частности, закон запрещает открыто выкладывать и демонстрировать устройства в магазинах, делать скидки на них, ограничивает рекламу и другое.
Источник: Depositphotos.com / Redpixel

#новость #вейпы

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50 комментариев
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 Амбассадор Черноголовки
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Mike V. Gorbunov

А могли бы клей нюхать из пакета, как в старые добрые времена

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Елизавета Т

Одно другого не лучше

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Аккаунт отморожен

Вы просто не пробовали "Момент".

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Роман?

Уже писал в новостях про табак. Всё это — зло. Поддерживаю запрет на весь этот мусор. Особенно бесят парящие долбоящеры в общественном транспорте.

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Амбассадор Черноголовки

Таких дятлов надо ссаживать. Вейпы создают иллюзию игрушки, баловства

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Leonid Bushuev

о, помню мне при такой в метро знатно пизды отхватил.

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Евгений Дроздов

Это уже не совсем законно.
Особенно часто с@ки вэйпят потому что знают, что им-то по ебалу никто не настучит.

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Leonid Bushuev

Яж не поддерживаю :)
Просто факт. Некоторые и за словами не следят, так как не боятся пизды получить. Чтож поделать :)

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Иван Серик

Про козлов делающих подобное в ненадлежащих местах, полностью согласен. Но не надо всех под одну гребёнку! Я сам курильщик и курю исключительно сигарилы. Там хоть табак нормальный, а не бумажка пропитанная. Многие некурящие даже признаются, что им нравится такой запах, в отличии от запаха сигарет.

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Евгений Долгих

Уж лучше запах нормальных сигарет и сигарил от 250 р , чем все это искусственное гумно

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Вадим Д.

Будут отдельно продавать жижу для вейпов и ароматизаторы для жижи с рецептами по смешиванию.
Продавцы всякой хрени на выдумки горазды.

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Сергей Заручкин

Скорее всего так и будет!

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Иван Серик

Давно продают - это норма жизни! Отдельно глицерин с пропиленгликолью, никотин и ароматизаторы. Сам такие делал!

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Вадим Д.

Так вот ты какой, алхимик современности (-:

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Иван Серик
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A B

Запреты взрослому дееспособному населению покупать жидкости, которые им нравятся, и использовать их, не мешая другим людям - это бред и насилие над людьми. Явно пропихнули законопроект продавцы другого яда (сигарет)
А тупицы будут еще и рукоплескать, типа ура запретили то, что мне не надо ура))))

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Маркетолог

согласен полностью, если не мешают другим и не дымят на других (хотя и такие дебилы есть, что курят на переходе или у остановок), то вообще их дело

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Game Upgrade
А тупицы будут еще и рукоплескать

В смысле будут? Уже рукоплещут как в этой новости, так и в предыдущих про запреты вейпов.

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Alexander
Запреты взрослому дееспособному населению покупать жидкости, которые им нравятся, и использовать их, не мешая другим людям - это бред и насилие над людьми.

Есть очень много жидкостей и других веществ, которые под запретом. Я полагаю не стоит так обобщать.

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Татьяна Сущенко

Я в принципе, сама так думала, ибо не курю. И за свободу выбора.

Но подруга, которая периодически курит, говорит, что никотин - это настоящий наркотик, вызывающий жуткую зависимость, от которой практически невозможно избавиться навсегда.

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Роман?

Не нужно переоценивать взрослое дееспособное население. Ваша ремарка про «не мешать другим» вообще из области фантастики.

Человек — существо слабое и по большей части не уважающее окружающих. Пока от метро до дома дойдешь — пассивно накуришься. У меня даже в подъезде соседка этажом ниже курит, прямо под запрещающим плакатом. И по морде не дашь, но и замечания не действуют. И таких сотни тысяч.

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Александра Хлыпенко

Надеюсь придётся :)

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ЯжПрограммист
иначе им придётся закрыться

Так в этом и суть!

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Дмитрий Башкиров

Не думал, что на VC будет столько быдло-комментаторов, улюлюкающих на запреты и ограничения.

Я сам бросил курить и сигареты и вейп, но курить или нет должно быть свободным решением человека. Дети если вейп не смогут купить - купят все, что угодно, другое :)

Раньше вместо вейпов насвай закидывали, например и сигареты с ментолом курили

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Юрий Буркин

Вот так одно другое подтягивает, заботятся о здоровье - страдает бизнес

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Софья Цепляева

Здоровье населения, особенно детей - слишком высокая цена бизнеса

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Denis Ya

Уже долгие годы задаюсь вопросом, почему государство постоянно, в каждом втором законопроекте думает о детях, а родители этих детей хотят делать ничего.

Может родители все таки начнут следить за детьми и воспитывать их?!

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Евгений Дроздов

Судя по риторике - вы теоретик. Сколько лет вашим детям?..

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jonewayne

Моим 2 и 5. До их рождения не курил вообще ничего, потом подсел на кальян в компании друзей, сейчас балуюсь вейпом. Стоит дома, дети его видят, знают - что курить и пить вредно (старшая уже понимает, младший просто знает, что нельзя), сами никогда не берут. Если кто-то при них попробует покурить вейп, то старшая сразу начнёт показательно кашлять и скажет, что при них так нельзя делать. С алкоголем аналогично.

Не вижу ничего плохого в вейпах, если это не в общественном месте и никому из окружающих не мешает, каждый гробит своё здоровье как хочет.

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Leo Uvarov

ну все же дело не в вейпах, а в никотине, а это довольно пакостная вещь (трудно отвязаться). Лучше пивка выпить, хотя это тоже не для всех.

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jonewayne
Лучше пивка выпить, хотя это тоже не для всех.

Вы правы, что не для всех. Я пиво не люблю, но вот сидр типа Alska или Brothers - мой любимый. Однако есть 2 нюансы - газы (у многих людей гастрит) и сахар. Курение хуже тем, что алкоголь вливаешь в себя, а от дыма травишь и других тоже

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Alexander
Стоит дома, дети его видят, знают - что курить и пить вредно

Это так не работает. Я тоже с раннего детства знал что курить вредно, каждый взрослый мне об этом говорил (продолжая курить при этом). Я тоже в детстве резко осуждал курение. Но как только стал более-менее самостоятельным - тут же закурил. Паттерны поведения, получаемые от родителей, сильнее чем их же словесная риторика о вреде курения.

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Андрей Дубровский

Читаю комменты и видно, что люди даже не понимают о чем говорят. "Урааааа, ураааа, нечего детей травить!!111".

Главное, что ЛД красный на полках в магазинах не под запретом. А что дешевле и по здоровью не так бьет — под запрет.

А дети, конечно, курят исключительно электронки, сигареты в ларьках они не покупают, нет.

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Владимир Егоров

Так вейп это вред или нет?
Вот курение(никотин) — вред. Это факт.

Или от вейпа есть польза? В том плане, что люди, которые не могут бросить курить, переключаются на вейп, что не так вредно.

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Андрей М

Пользы нет что от одного что и от другого, в частности всё это вредно,вейп для окружающих менее противен. Я не курю, мне противен сигаретный дым, вейп, терпимо, не обращаю на него внимания, приятный аромат, а не зловонный сигаретный дым

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Game Upgrade
что люди, которые не могут бросить курить, переключаются на вейп, что не так вредно.

Это сильно бьёт по карману производителям классических сигарет, из-за чего и пропихивают законы по затруднению и запрету продажи вейпов.

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Денис KZ

Я не курю а вообще что случилось ?

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Валентина Макарова

Решили исключить электронные сигареты из электронных сигарет☺в них же смысл, что вкуснинька. Хадзи проста з алкалинавай батарэйкай у роце, жуй-куры. И без никотинов.

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Abnatop Sky
Опрошенные газетой эксперты считают, что основная цель ограничения продаж жидкостей со вкусами — снижение использования вейпов несовершеннолетними. Но

.

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Маркетолог

проблема только одна - чтобы не дымили своим говном на всех окружающих, а так их дело сколько им жить, че курить, че жрать и тд

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sles

вейпер хуже пидараса ©

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Taras Kostyk

С этим даже и не поспоришь

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Андрей М

Я не курю, мне пофиг в частности, но если со стороны посмотреть... Пускай тогда и сигареты запретят, какой смысл запрещать вейп, если есть сигареты, несмотря на запреты, их малолетки также свободно курят. Это просто рынок, конкуренция, продажа сигарет значительно снизилась, и кто-то с верху, кто страдает из-за этого решили потрудиться, на благо своего кармана. Все же очевидно, имхо.

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Все верно. Звездюки подсаживаются на солевую хню на аромках. Лечить потом от обструктивной болезни лёгких и рака долбебоф.

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Аккаунт отморожен

Запрещают чтоб сигареты курили, как думаете кто лоббировал? На рак легких ваших детишек им глубоко насрать :)

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Слегка Придурковатый

Минздрав, зайбал. Взрослый человек сам разберётся, что ему делать. Запрет для несовершеннолетних есть? Ну и идите лесом.

Водку продавать чот никто из Минздрава запрещать не собирается.

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Изначально вейп "изобрел"( да кулитам изобретать-обычный испаритель) китаец после смерти отца от рака лёгких. Как безопасная история доставки вытяжки из табачного листа в организм. Относительно 500 канцерогенных веществ, образующихся при сгорании табака.
А из всего этого благого начинания сделали какой-то зумерский цирк и куету для малолеток...
Разрешить надо жижу обычную на табаке и простые парилки. Остальное одноразовое Г запретить без права переписки.

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MakaR

Запретить!
Ограничить!
Обязать!
Штрафовать!

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David Tukin

Только эти слова щас на слуху

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