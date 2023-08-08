Продавцы вейпов попросили не запрещать ароматизаторы в электронных сигаретах — иначе им придётся закрыться Статьи редакции
Такая продукция усиливает никотиновую зависимость, считает Минздрав.
- Cоюз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (более 50 участников) попросил Минфин исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые «усиливают никотиновую зависимость». Аналогичное обращение направил и Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем, пишут «Ведомости».
- В Минфине подтвердили, что получили как минимум одно письмо — его переадресовали в Минздрав.
- Правительство получило право составить перечень веществ, направленных на повышение привлекательности никотиносодержащей жидкости, и усиливающих никотиновую зависимость добавок в апреле 2023 года. При их добавлении нельзя будет выпускать в обращение соответствующую продукцию.
- Список к 1 сентября 2023 года готовит Минздрав. В ведомстве уточнили, что должны сформировать перечень веществ, запрещённых в составе жидкостей для вейпов. Создана группа, которая провела первое заседание. Других деталей в министерстве не дали.
- По данным союза и альянса, внесение добавок в список запрещённых фактически делает использование и продажу вейпов невозможными: 100% жидкостей для электронных сигарет выпускаются с ароматизаторами, а одноразовые электронные системы доставки никотина работают на солевом никотине.
- В итоге «добросовестным производителям и импортёрам» придётся закрыться, а бюджет потеряет более 90 млрд рублей недоплаченных налогов, говорят в организациях. По данным «2ГИС», в марте 2023-го количество магазинов, специализирующихся на продажах электронных сигарет в городах-миллионниках, выросло на 32% год к году — до 16,9 тысячи.
- Опрошенные газетой эксперты считают, что основная цель ограничения продаж жидкостей со вкусами — снижение использования вейпов несовершеннолетними. Но полный запрет ароматизированных жидкостей — слишком радикальная мера: если товара не будет в открытом доступе, целевая аудитория начнёт покупать его нелегально.
- Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них в апреле 2023 года: в частности, закон запрещает открыто выкладывать и демонстрировать устройства в магазинах, делать скидки на них, ограничивает рекламу и другое.
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А могли бы клей нюхать из пакета, как в старые добрые времена
Одно другого не лучше
Вы просто не пробовали "Момент".
Уже писал в новостях про табак. Всё это — зло. Поддерживаю запрет на весь этот мусор. Особенно бесят парящие долбоящеры в общественном транспорте.
Таких дятлов надо ссаживать. Вейпы создают иллюзию игрушки, баловства
о, помню мне при такой в метро знатно пизды отхватил.
Это уже не совсем законно.
Особенно часто с@ки вэйпят потому что знают, что им-то по ебалу никто не настучит.
Яж не поддерживаю :)
Просто факт. Некоторые и за словами не следят, так как не боятся пизды получить. Чтож поделать :)
Про козлов делающих подобное в ненадлежащих местах, полностью согласен. Но не надо всех под одну гребёнку! Я сам курильщик и курю исключительно сигарилы. Там хоть табак нормальный, а не бумажка пропитанная. Многие некурящие даже признаются, что им нравится такой запах, в отличии от запаха сигарет.
Уж лучше запах нормальных сигарет и сигарил от 250 р , чем все это искусственное гумно
Будут отдельно продавать жижу для вейпов и ароматизаторы для жижи с рецептами по смешиванию.
Продавцы всякой хрени на выдумки горазды.
Скорее всего так и будет!
Давно продают - это норма жизни! Отдельно глицерин с пропиленгликолью, никотин и ароматизаторы. Сам такие делал!
Так вот ты какой, алхимик современности (-:
Запреты взрослому дееспособному населению покупать жидкости, которые им нравятся, и использовать их, не мешая другим людям - это бред и насилие над людьми. Явно пропихнули законопроект продавцы другого яда (сигарет)
А тупицы будут еще и рукоплескать, типа ура запретили то, что мне не надо ура))))
согласен полностью, если не мешают другим и не дымят на других (хотя и такие дебилы есть, что курят на переходе или у остановок), то вообще их дело
В смысле будут? Уже рукоплещут как в этой новости, так и в предыдущих про запреты вейпов.
Есть очень много жидкостей и других веществ, которые под запретом. Я полагаю не стоит так обобщать.
Я в принципе, сама так думала, ибо не курю. И за свободу выбора.
Но подруга, которая периодически курит, говорит, что никотин - это настоящий наркотик, вызывающий жуткую зависимость, от которой практически невозможно избавиться навсегда.
Не нужно переоценивать взрослое дееспособное население. Ваша ремарка про «не мешать другим» вообще из области фантастики.
Человек — существо слабое и по большей части не уважающее окружающих. Пока от метро до дома дойдешь — пассивно накуришься. У меня даже в подъезде соседка этажом ниже курит, прямо под запрещающим плакатом. И по морде не дашь, но и замечания не действуют. И таких сотни тысяч.
Надеюсь придётся :)
Так в этом и суть!
Не думал, что на VC будет столько быдло-комментаторов, улюлюкающих на запреты и ограничения.
Я сам бросил курить и сигареты и вейп, но курить или нет должно быть свободным решением человека. Дети если вейп не смогут купить - купят все, что угодно, другое :)
Раньше вместо вейпов насвай закидывали, например и сигареты с ментолом курили
Вот так одно другое подтягивает, заботятся о здоровье - страдает бизнес
Здоровье населения, особенно детей - слишком высокая цена бизнеса
Уже долгие годы задаюсь вопросом, почему государство постоянно, в каждом втором законопроекте думает о детях, а родители этих детей хотят делать ничего.
Может родители все таки начнут следить за детьми и воспитывать их?!
Судя по риторике - вы теоретик. Сколько лет вашим детям?..
Моим 2 и 5. До их рождения не курил вообще ничего, потом подсел на кальян в компании друзей, сейчас балуюсь вейпом. Стоит дома, дети его видят, знают - что курить и пить вредно (старшая уже понимает, младший просто знает, что нельзя), сами никогда не берут. Если кто-то при них попробует покурить вейп, то старшая сразу начнёт показательно кашлять и скажет, что при них так нельзя делать. С алкоголем аналогично.
Не вижу ничего плохого в вейпах, если это не в общественном месте и никому из окружающих не мешает, каждый гробит своё здоровье как хочет.
ну все же дело не в вейпах, а в никотине, а это довольно пакостная вещь (трудно отвязаться). Лучше пивка выпить, хотя это тоже не для всех.
Вы правы, что не для всех. Я пиво не люблю, но вот сидр типа Alska или Brothers - мой любимый. Однако есть 2 нюансы - газы (у многих людей гастрит) и сахар. Курение хуже тем, что алкоголь вливаешь в себя, а от дыма травишь и других тоже
Это так не работает. Я тоже с раннего детства знал что курить вредно, каждый взрослый мне об этом говорил (продолжая курить при этом). Я тоже в детстве резко осуждал курение. Но как только стал более-менее самостоятельным - тут же закурил. Паттерны поведения, получаемые от родителей, сильнее чем их же словесная риторика о вреде курения.
Читаю комменты и видно, что люди даже не понимают о чем говорят. "Урааааа, ураааа, нечего детей травить!!111".
Главное, что ЛД красный на полках в магазинах не под запретом. А что дешевле и по здоровью не так бьет — под запрет.
А дети, конечно, курят исключительно электронки, сигареты в ларьках они не покупают, нет.
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Так вейп это вред или нет?
Вот курение(никотин) — вред. Это факт.
Или от вейпа есть польза? В том плане, что люди, которые не могут бросить курить, переключаются на вейп, что не так вредно.
Пользы нет что от одного что и от другого, в частности всё это вредно,вейп для окружающих менее противен. Я не курю, мне противен сигаретный дым, вейп, терпимо, не обращаю на него внимания, приятный аромат, а не зловонный сигаретный дым
Это сильно бьёт по карману производителям классических сигарет, из-за чего и пропихивают законы по затруднению и запрету продажи вейпов.
Я не курю а вообще что случилось ?
Решили исключить электронные сигареты из электронных сигарет☺в них же смысл, что вкуснинька. Хадзи проста з алкалинавай батарэйкай у роце, жуй-куры. И без никотинов.
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проблема только одна - чтобы не дымили своим говном на всех окружающих, а так их дело сколько им жить, че курить, че жрать и тд
вейпер хуже пидараса ©
С этим даже и не поспоришь
Я не курю, мне пофиг в частности, но если со стороны посмотреть... Пускай тогда и сигареты запретят, какой смысл запрещать вейп, если есть сигареты, несмотря на запреты, их малолетки также свободно курят. Это просто рынок, конкуренция, продажа сигарет значительно снизилась, и кто-то с верху, кто страдает из-за этого решили потрудиться, на благо своего кармана. Все же очевидно, имхо.
Все верно. Звездюки подсаживаются на солевую хню на аромках. Лечить потом от обструктивной болезни лёгких и рака долбебоф.
Запрещают чтоб сигареты курили, как думаете кто лоббировал? На рак легких ваших детишек им глубоко насрать :)
Минздрав, зайбал. Взрослый человек сам разберётся, что ему делать. Запрет для несовершеннолетних есть? Ну и идите лесом.
Водку продавать чот никто из Минздрава запрещать не собирается.
Изначально вейп "изобрел"( да кулитам изобретать-обычный испаритель) китаец после смерти отца от рака лёгких. Как безопасная история доставки вытяжки из табачного листа в организм. Относительно 500 канцерогенных веществ, образующихся при сгорании табака.
А из всего этого благого начинания сделали какой-то зумерский цирк и куету для малолеток...
Разрешить надо жижу обычную на табаке и простые парилки. Остальное одноразовое Г запретить без права переписки.
Запретить!
Ограничить!
Обязать!
Штрафовать!
Только эти слова щас на слуху