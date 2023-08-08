Прибыль Bacardi в России выросла на 207% за год несмотря на заявление о приостановке поставок алкоголя в страну — WSJ Статьи редакции
Компания также продолжила нанимать новых сотрудников в российское подразделение.
- В марте 2022 года производитель алкогольных напитков Bacardi объявил, что прекратил поставлять продукцию в Россию и инвестировать в местную рекламу. При этом объём поставок в денежном эквиваленте с 30 июня 2022 года по тот же день 2023-го составил $169 млн — это водка, джин, ром, виски, текила, вермут и другие наименования, пишет WSJ.
- По данным Rusprofile, выручка ООО «Бакарди Рус» за 2022 год выросла на 8% год к году и достигла 33 млрд рублей, а прибыль увеличилась на 207% — с 1,5 млрд рублей в 2021 году до 4,7 млрд рублей.
- Опрошенные газетой аналитики отмечают, что росту поспособствовал уход конкурентов — например, Diageo (бренды Smirnoff и Johnnie Walker) и Pernod Ricard (Chivas Regal). Пивоваренная компания Heineken работает над согласованием сделки по продаже российских активов и уже их списала, а долю Carlsberg в «Балтике» передали Росимуществу.
- Однако это не значит, что их продукцию не продают в России, отмечает WSJ. Её завозят без разрешения правообладателей по параллельному импорту. В перечень разрешённых для ввоза брендов входят Jägermeister, Absolut, Aperol, Jack Daniel's, Jim Beam, White Horse, William Lawsons's, Hennessy, Moët, Bacardi, Baileys, Capitan Morgan и другие.
- Bacardi основали в Сантьяго-де-Куба в 1862 году. В России она работает с 1992 года и, по данным сайта, держит штат из 350 человек в семи городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Истре. В 2018 году компания говорила, что российский рынок — один из ключевых для её роста.
- После объявления о приостановке деятельности в России Bacardi продолжила нанимать новых сотрудников. По данным WSJ, руководители размещали вакансии местных подразделений через LinkedIn.
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Заявления заявлениями, а ром сам себя не продаст 😉
Великолепный старт!
За VC!
Дык если бы и остальные не уходили, тоже бы поднимали денег.
Те кто пообещал уйти и не ушел - самые умные.
Так бабло подняли ж из-за уменьшения конкуренции, общий пирог вряд ли сильно изменился
Пруфов, конечно же, не будет.
все так
а если кто задает вопросы - скажут - ну мы ушли, да, ничего не знаем, в РФ это уже не мы ))0))
Бывшая там работает - купила себе Ауди а3
Держи в курсе...
Крик подобен грому:
– Дайте людям рому
Нужно по-любому
Людям выпить рому🤘
С нашей обстановкой еще бы не выросла))
меня всегда кумарит про право обладтелей физической продукции, что у них должны разрешения спрашивать при поставке в ту или иную страну, будто право собственности уже купленного товара это просто пшик.
А если твою продукцию купят нацисты/антипрививочники/единая россия ну по закону легально. И будут носить её на свои парады упоминать что любят её. Тебе как производителю не будет жалко что большая часть покупателей с другими взглядами скажет это плохая марка и мы её брать не будем?
Жалко у пчёлки. Не нравится - не продавай вообще никому, будешь спокойно писать комменты на виси под ебанутыми никами и сосать писю.
Вот так должны работать санкции
И это хорошо.
Несмотря на весь этот негатив в стране, тот факт, что алкогольный сектор продолжал выигрывать, требует отдельного анализа.
Магия настоящая, поставки прекратили, но прибыль выросла
Лол, буквально «я не я — жопа не моя».
Тем временем СОИДН все. Все остатки фрилансеров похоронены ну и те кто из-за границы хоть как-то зарабатывал. Извольте теперь 40%+ от дохода отваливать