Производители чая и кофе «Майский», Curtis, Jardin и других предупредили ритейлеров о повышении цен на 4-9% Статьи редакции
Они сильно зависят от импорта сырья, которое дорожает из-за девальвации рубля.
- Производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Coffesso) уведомил ритейлеров о повышении с 1 сентября 2023 года отпускных цен на 6-9%, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо. Компания объяснила это высокой волатильностью курса рубля, из-за чего резко выросли затраты на импорт сырья.
- В «Мае» подтвердили отправку письма и добавили, что доля импортируемого сырья и материалов в себестоимости превышает 80%. Повышать цены будут плавно «во избежание резкого скачка».
- По данным газеты, аналогичное уведомление сетям направила JDE (Jacobs, L`OR, Carte Noire). В письме говорится, что повышение связано в том числе с подорожанием сырья с начала 2023 года на мировых рынках — примерно на 20%. В компании отказались от комментариев.
- Об увеличении цен на 4-5% на свою продукцию также предупредила «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin); о планах плавно увеличить отпускные цены сообщил и производитель кофе Madeo, пишет «Ъ». В X5 Group, «Магните», «Ленте», «Азбуке вкуса», Metro не ответили газете.
- По словам источников издания на рынке, стоки зёрен кофе и чая, закупленные производителями ещё при курсе 75 рублей за доллар, почти исчерпаны — это значит, что к зиме их продукция может подорожать на 20%. Гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что оптовые цены повысятся за счёт снижения производителями размера скидок для ритейлеров.
- По данным «Росчайкофе», в России фасуется 95% импортируемого чая и 75% кофе. Только 0,2% от потребностей россиян в чае страна закрывает за счёт сбора в Краснодарском крае, говорят в ассоциации.
1711 просмотров
Повысилась стоимость пыли, из которой делается Майский чай?
Там ароматизатор чая импортный :)
Переходим на "Принцесса Нури"!
Надо писать не "производители чая", а "производители чайной пыли с красителем"
Печально то, что на полках ритейлеров именно такое дерьмо и продается. А з заниматься с малым бизнесом не выгодно. Тут вон 5 человек на весь магаз посадил и все. А так надо ж какой штат раздуть... И так схавают.
Самое время сесть на водочную диету.
Ты хотел сказать на водную?
Чай, кофе подорожает..
Да уже все с опережением подорожало!! Посмотрите на электронику, лекарства и т.д Не успевают ценники переписывать.
А чего от них требовать, курс то вы сами все видите.
Без чая и кофе можно прожить, без лекарств - нет
Так покупают же...
Кофе Майский?! Жесть какая. Сушёная луковая шелуха, видимо, дорожает.
А это не сговор производителей, ритейлеров? Как то кажется что сговор. Да вот не задача, кто то ж откопал эту новость.
Какой сговор? Рубль просел на 30%. Даже чтобы пыль в пакетики паковать нужна не только сама пыль, но и оборудование с расходниками. А они, как минимум, частично забугорные и за их тугрики покупаются. А поскольку оно все не бесплатное издержки понесет конечный потребитель.
А где наше сырье? Почему до сих пор не перешли на отечественные верёвочки для пакетиклв?
Какие пвкетики с веревочками? Этого девайса хватит на всю жизнь
Пройдет немного времени и утро среднестатистического россиянина будет выглядеть так: покурил перепревшую листву, залил в горло что-нибудь местное травяное, пожрал картохи с хлебом, по-богатому какой нибудь химозы с тухлым мясом добавил и на завод ракеты великой стране производить. Зато скрепно и православно
Лучше на завод, чем в службу безопасности банка бабок обзванивать
нам это уже с 1991 года обещают, все никак дождаться не можем
Заказал себе Газель чая и кофе по старым ценам. Очень выгодное вложение, ясчт)))
Вот Вадим Д сглазил...
Нечёткий пацан какой-то
Как же это здорово, очень хорошо
Плыло и уплыло, было и прошло
Пыль индийских дорог - это тема
попили чайку с печеньками, спасибо пожалуйста
Иван-чая в полях полно. Проживем как- нибудь....
Перехожу сейчас на заварные алтайские чаи) Полезнее и вкуснее в разы
Гораздо полезннее этот чай https://championat-com.turbopages.org/turbo/championat.com/s/lifestyle/article-4686077-chaj-iz-konopli-kak-sdelat-effekt-chem-polezen-legalnost.html
Держите нас в курсе
Допустим, отпускная цена была 100р за сколько-то единиц.
Розничная наценка, допустим, была 500%. Т.е. в розницу продавали за 500р.
Они повышают оптовую цену на 20%. Розничная цена станет с той же наценкой 600р.
Т.е. розничные цены повысятся на 83.3%.
Учитывая такое серьёзное повышение, очевидным видится сокращение спроса и дальнейшее повышение розничных цен для сохранения маржинальности.
Добро пожаловать в начало гиперинфляции, или в очередной раз я ничего не понимаю, и это очередная разовая акция x2 ко всем ценам?
А по рукам сетям которые 500 процентов хотят не проще ли дать.
Сейчас вот ловил себя на мысли, что и чая нормального на полках наших "великих супермегамаркетов" и нет.
А какой чай "нормальный"? Я без подвоха, просто любопытно. Здесь, кстати, был небольшой поставщик чая и кофе из Ижевска, у них интересный маркетинг
В деревню к бабушке за чаем
А что с запасами, закупленными "производителями" при курсе 54 рубля за доллар?!
Прокомментирую не саму новость, а типовые комментарии про пыль индийских дорог, поддельный чай, разговоры про импортозамещение и прочий иван-чай со смородиной. Чай в России не растёт (краснодарский не в счет, нет объема), также как и кофе. Весь импорт оплачиваем валютой, которая заметно дорожает.
Импортозаместить или заменить чай невозможно в принципе. Потому что чай очень массовая и дешевая культура, нет ни одной травы, которую было бы дешевле собрать, ферментировать и продать. Собственно поэтому не бывает поддельного чая.