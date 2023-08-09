Торговля
Маша Цепелева

Wildberries запустил программу для открытия партнёрских ПВЗ в Азербайджане Статьи редакции

Маркетплейс начал доставлять заказы в страну в августе 2023 года.

  • В Азербайджане работал всего один пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Баку — им управлял сам Wildberries. Теперь предприниматели могут открывать ПВЗ по франшизе, доход составит от 4,04% от оборота пункта, рассказали в компании.
  • Чтобы открыть пункт, потребуется азербайджанское юрлицо. После этого нужно подать заявку на сайте и выбрать место на интерактивной карте.
  • Основные требования к помещению: площадь — от 50 м², расположение на первом этаже с отдельным входом и круглосуточным доступом. Пункт должен быть оформлен по брендбуку компании. После подтверждения заявки с будущим партнёром маркетплейса свяжется куратор, которому можно задать дополнительные вопросы.
  • В начале августа 2023 года Wildberries начал доставлять заказы в Азербайджан. По данным компании, каждый день на маркетплейсе оформляется 8,8 млн заказов.

#новость #wildberries

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5 комментариев
Robert Takaev
4,04%

во время оформления выплаты хозяева ПВЗ будут видеть 404 ошибку?

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Елена Иванова

💜

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Ильгар

Только как франшизу можно открыть ? Как партнер нет?

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Антон Зубов

Оформить партнёрство было бы лучше, действительно.

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Вадим Д.

О, найдёт коса на камень (-:
Ну и лоток с овощами вGDP — часть регионального брендирования.

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5 комментариев
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