Wildberries запустил программу для открытия партнёрских ПВЗ в Азербайджане Статьи редакции
Маркетплейс начал доставлять заказы в страну в августе 2023 года.
- В Азербайджане работал всего один пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Баку — им управлял сам Wildberries. Теперь предприниматели могут открывать ПВЗ по франшизе, доход составит от 4,04% от оборота пункта, рассказали в компании.
- Чтобы открыть пункт, потребуется азербайджанское юрлицо. После этого нужно подать заявку на сайте и выбрать место на интерактивной карте.
- Основные требования к помещению: площадь — от 50 м², расположение на первом этаже с отдельным входом и круглосуточным доступом. Пункт должен быть оформлен по брендбуку компании. После подтверждения заявки с будущим партнёром маркетплейса свяжется куратор, которому можно задать дополнительные вопросы.
- В начале августа 2023 года Wildberries начал доставлять заказы в Азербайджан. По данным компании, каждый день на маркетплейсе оформляется 8,8 млн заказов.
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во время оформления выплаты хозяева ПВЗ будут видеть 404 ошибку?
💜
Только как франшизу можно открыть ? Как партнер нет?
Оформить партнёрство было бы лучше, действительно.
О, найдёт коса на камень (-:
Ну и лоток с овощами вGDP — часть регионального брендирования.