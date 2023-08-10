Торговля
Маша Цепелева

ФАС одобрила продажу брендов Zarina, Befree, Love Republic и Sela структуре Kismet Capital Group Ивана Таврина Статьи редакции

С октября 2022 года он также владеет «Авито».

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ООО «Радио Реклама НН» купить до 75% акций АО «МФГ Инвест». По данным базы «Контур Фокус», конечный владелец покупателя — ООО «Кисмет Капитал Групп» бывшего руководителя «Мегафона» Ивана Таврина.
  • «Радио Реклама НН» также планирует купить контроль в АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль» — ещё двух юрлицах пока владеющих магазинами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. По мнению службы, сделка не повлияет на конкуренцию в сфере розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами.
  • Сумма соглашения на раскрывается. Регулятор также не раскрыл, кто сейчас владеет АО «МФГ Инвест» и АО «Мэлон Фэшн Груп». По данным «Контур Фокуса», АО «Мэлон Фэшн Груп» на 81% принадлежит Humarito Limited, I.G.M. Manufactrust Limited и Mfg Intressenter Ab. По данным ЕГРЮЛ, которые приводит «Ъ», созданную в июле «МФГ Инвест» возглавляет Дарья Вавилина. В Linkedin указано, что с 2018 года она работает инвестиционным менеджером в Gem Capital.
  • До августа 2023 года 36% в Melon Fashion Group принадлежало шведской Eastnine. Последняя договорилась о продаже доли за 15,6 млрд рублей российской «ГЕМ Инвест» (инвесткомпании выходца из «Газпрома» Анатолия Палия Gem Capital).
Фото Melon Fashion Group
  • Kismet Capital Group с октября 2022 года владеет «Авито», а с января 2023-го — более 20% в HeadHunter.

#новость #одежда

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12 комментариев
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 Milton Fridman

Отлично, всё в одни руки! Флешбеки в 90-е прям

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ASh Chile

Да опять красные директора, потом походу опять бритоголовые в малиновых пиджаках будут ))) украл, выпил, в тюрьму - романтика

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Саша Панина

У нас давно на дворе 90-ые

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Ренат Вальцев

Одни цум и гум останутся и фабрика большевичка

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Газанова

И очередь за джинсами на два дня

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Вадим Д.

Как удобно, кисмет прям румянцем наливается, так ему хорошеет.

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debil
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Pavel Chernev

Из кармана в карман, классика

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Error-min

Из ладони в ладонь

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Максим

Сделали, когда они уже нахрен никому не сдались

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Пена Литрова

Думаю многим еще сдались

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Фаррух Мардонов

Отлично

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12 комментариев
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