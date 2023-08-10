ФАС одобрила продажу брендов Zarina, Befree, Love Republic и Sela структуре Kismet Capital Group Ивана Таврина Статьи редакции
С октября 2022 года он также владеет «Авито».
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ООО «Радио Реклама НН» купить до 75% акций АО «МФГ Инвест». По данным базы «Контур Фокус», конечный владелец покупателя — ООО «Кисмет Капитал Групп» бывшего руководителя «Мегафона» Ивана Таврина.
- «Радио Реклама НН» также планирует купить контроль в АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль» — ещё двух юрлицах пока владеющих магазинами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. По мнению службы, сделка не повлияет на конкуренцию в сфере розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами.
- Сумма соглашения на раскрывается. Регулятор также не раскрыл, кто сейчас владеет АО «МФГ Инвест» и АО «Мэлон Фэшн Груп». По данным «Контур Фокуса», АО «Мэлон Фэшн Груп» на 81% принадлежит Humarito Limited, I.G.M. Manufactrust Limited и Mfg Intressenter Ab. По данным ЕГРЮЛ, которые приводит «Ъ», созданную в июле «МФГ Инвест» возглавляет Дарья Вавилина. В Linkedin указано, что с 2018 года она работает инвестиционным менеджером в Gem Capital.
- До августа 2023 года 36% в Melon Fashion Group принадлежало шведской Eastnine. Последняя договорилась о продаже доли за 15,6 млрд рублей российской «ГЕМ Инвест» (инвесткомпании выходца из «Газпрома» Анатолия Палия Gem Capital).
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Отлично, всё в одни руки! Флешбеки в 90-е прям
Да опять красные директора, потом походу опять бритоголовые в малиновых пиджаках будут ))) украл, выпил, в тюрьму - романтика
У нас давно на дворе 90-ые
Одни цум и гум останутся и фабрика большевичка
И очередь за джинсами на два дня
Как удобно, кисмет прям румянцем наливается, так ему хорошеет.
Из кармана в карман, классика
Из ладони в ладонь
Сделали, когда они уже нахрен никому не сдались
Думаю многим еще сдались
Отлично