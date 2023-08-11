Wildberries начал тестировать новый логотип — пока в нескольких ПВЗ и на международном сайте Статьи редакции
В компании не уточнили, как долго продлятся тесты.
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- На сайте global.wildberries.ru изменился логотип маркетплейса, заметила редакция vc.ru. Вместо больших белых букв на фиолетовом фоне теперь чёрные — на белом.
- В Wildberries рассказали vc.ru, что разработали несколько концепций, и 11 августа 2023 года начали тестировать одну из них.
- Пункты выдачи заказов с новым логотипом находятся в Москве и Московской области, сколько их и как долго продлится тестирование, в Wildberries не уточнили.
- В апреле 2023 года основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рассказала, что компания «пытается плавно уйти в историю ребрендинга и перерисовать логотип», потому что «бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный». Компания рассматривала разные концепции, но окончательный вариант пока не утвердила.
Должен быть желтый с лужей
ЯМаркет уже забрал
Обосанный? Уже
Самый патриотичный логотип. На месте депутатов, я бы запретил использовать американские и недружественные языки для использования на международных рынках. Русский и точка.
Жопа и очко
как вы относитесь к заимствованным словам в русском языке? Ну и тому, что каких-то 150 лет назад было нормой знать 2-3 языка (русский, французский, немецкий) и в России нормально говорили на всех 3 в высшем обществе?
Не кайф, а услада!😁
Хз,ненавижу WB,работники на ПВЗ как рабы работают,с8 утра до 9 вечера,я денек понаблюдал за этим всем и прихерел если честно.
Озон по условиям такой же, и склад, и пвз
Ну у меня знакомая купила пункт озона,решила в бизнес поиграть,там хоть столько народу нет и есть обратная связь от суперов,в вб вообще хрен до кого допишешься.
У них условия получше
Почему не «ягодки»?
А как же куча? Хороший же вариант.
А ягодки
Кучка ягодок..
А как же ягодки? Почему бы не попробовать снова?))
"Попробовав раз, ем и сейчас"))
Чтобы их бренд воспринимался как дружелюбный и современный, может стоит изменить наплевательскую политику по отношению к продовцам и сотрудникам?
Их нужно убрать, переходить на ячейки
Побаловался в Paint
Надо тебе написать им в поддержку, предложить свою кандидатуру дизайнера😂
ob ok
Хороший логотип для парикмахерской
почему нарушается закон о языке - не Wildberries а ДикЯгод - исправить
Ну и безвкусица
Del
Зачем менять? Старый уже давно стал визитной карточкой ВБ
Никак не могу понять, зачем wildberries возится с логотипом, написанием и доменом, когда у них есть отличное сокращение - WB.RU
Пофиг, меня это не касается
значительно интересней, чем то, что было
Wildbeatsrries
Никак не пойму, это больше напоминает ножницы или яйца 🤔
Логотип лучше, чем был. Но я бы на их месте еще подумал над вариантами