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Торговля
Маша Цепелева

Wildberries начал тестировать новый логотип — пока в нескольких ПВЗ и на международном сайте Статьи редакции

В компании не уточнили, как долго продлятся тесты.

2444 просмотров
  • На сайте global.wildberries.ru изменился логотип маркетплейса, заметила редакция vc.ru. Вместо больших белых букв на фиолетовом фоне теперь чёрные — на белом.
Скриншот с сайта global.wildberries.ru
Скриншот с www.wildberries.ru
  • В Wildberries рассказали vc.ru, что разработали несколько концепций, и 11 августа 2023 года начали тестировать одну из них.

Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте.

Wildberries
  • Пункты выдачи заказов с новым логотипом находятся в Москве и Московской области, сколько их и как долго продлится тестирование, в Wildberries не уточнили.
  • В апреле 2023 года основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рассказала, что компания «пытается плавно уйти в историю ребрендинга и перерисовать логотип», потому что «бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный». Компания рассматривала разные концепции, но окончательный вариант пока не утвердила.

#новость #wildberries

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37 комментариев
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 Pavel Chernev

Должен быть желтый с лужей

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Булка хлеба

ЯМаркет уже забрал

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Владислава

Обосанный? Уже

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Ann Zibert
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Булка хлеба

Самый патриотичный логотип. На месте депутатов, я бы запретил использовать американские и недружественные языки для использования на международных рынках. Русский и точка.

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Владислава

Жопа и очко

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Alex Meilis

как вы относитесь к заимствованным словам в русском языке? Ну и тому, что каких-то 150 лет назад было нормой знать 2-3 языка (русский, французский, немецкий) и в России нормально говорили на всех 3 в высшем обществе?

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Alex Shevchenko

Не кайф, а услада!😁

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Mr Black

Хз,ненавижу WB,работники на ПВЗ как рабы работают,с8 утра до 9 вечера,я денек понаблюдал за этим всем и прихерел если честно.

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Информационная безопасность

Озон по условиям такой же, и склад, и пвз

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Mr Black

Ну у меня знакомая купила пункт озона,решила в бизнес поиграть,там хоть столько народу нет и есть обратная связь от суперов,в вб вообще хрен до кого допишешься.

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Владислава

У них условия получше

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debil
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Ьтзшопм

Почему не «ягодки»?

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Вадим Д.

А как же куча? Хороший же вариант.

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Dmitry Lukin

А ягодки

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Иван Серик

Кучка ягодок..

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Денис Артемов

А как же ягодки? Почему бы не попробовать снова?))

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Alex Shevchenko

"Попробовав раз, ем и сейчас"))

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Александр Кузьмин

Чтобы их бренд воспринимался как дружелюбный и современный, может стоит изменить наплевательскую политику по отношению к продовцам и сотрудникам?

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Ярослав Тиунов

Их нужно убрать, переходить на ячейки

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енот

Побаловался в Paint

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Информационная безопасность

Надо тебе написать им в поддержку, предложить свою кандидатуру дизайнера😂

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Alex Shevchenko

ob ok

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Вячеслав

Хороший логотип для парикмахерской

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Astrid

почему нарушается закон о языке - не Wildberries а ДикЯгод - исправить

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Информационная безопасность

Ну и безвкусица

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Piu-piu

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Marcello

Зачем менять? Старый уже давно стал визитной карточкой ВБ

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Сергей Лукин
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Сергей Лукин

Никак не могу понять, зачем wildberries возится с логотипом, написанием и доменом, когда у них есть отличное сокращение - WB.RU

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Зеленый самолетик

Пофиг, меня это не касается

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Ольга Герман

значительно интересней, чем то, что было

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Alex Shevchenko

Wildbeatsrries

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Andrey Vasilev
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Zloy Marketolog

Никак не пойму, это больше напоминает ножницы или яйца 🤔

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Alex Meilis

Логотип лучше, чем был. Но я бы на их месте еще подумал над вариантами

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37 комментариев
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