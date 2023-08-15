«Авито» и «Почта России» начали тестировать оплату заказов при получении при доставке через сервис Статьи редакции
До этого покупатели платили перед доставкой, а банк замораживал деньги до получения.
- При оформлении «Авито Доставки» покупатель обычно сразу оплачивает товар, а банк-партнёр резервирует деньги, пока заказ не дойдёт до адресата. После приёмки продавец получает оплату. Если покупатель на месте отказывается от товара, стоимость покупки и доставки возвращается, а вещь отправляется обратно продавцу.
- Теперь появилась альтернатива — способ оплаты «При получении», сообщили партнёры. Пользователь сможет оплатить товар, заказанный через «Авито Доставку» от частного продавца, после того, как проверит посылку в отделении «Почты России».
- В отделении также можно оплатить стоимость доставки и комиссию сервиса — картой или наличными. Деньги поступают на карту продавца в течение 30 минут.
- Перед оплатой у покупателя будет 15 минут на проверку товара. Если он не подходит или не соответствует описанию, от заказа можно отказаться. За возврат комиссии или штрафа нет.
- Оплата при получении действует для объявлений, у которых нет значка «14 дней на возврат», одновременно можно заказать не больше трёх таких товаров.
- Функция пока тестируется на некоторых пользователях и ограниченном количестве отделений «Почты России» во всех регионах России. Если будет спрос, она станет доступна всем пользователям осенью 2023 года.
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Наложенный платёж изобрели?
ага, только вангую, что комиссию будут брать с обеих сторон
Так уже давно берут 2% с продавца и плюс стоимость доставки (по своим тарифам, а не почты) с покупателя.
На это потратили пару миллионов)
Ага, только название забыли пока изобретали.
Новый способ фрода во всех отделениях почты
Это дело, не надо будет оплачивать доставку разбитого/поломанного.
При отправке почтой всяческого хрупкого говоришь им: вы упакуйте понадёжнее. Ага, — говорит тётка и засовывает вазочку в файлик.
Вот реальный факт и хрен чтообъяснишь им. А по дороге ещё все эти посылки ногами пинаются и швыряются как попало.
Где ты это прочёл что доставка обратно бесплатная для всех?
Если сделка не состоялась, то, по правилам Авито, доставка бесплатная.
Опять все навесят на продавцов, а покупатель всегда прав 🤦🏼♀️
А теперь любимая рубрика на VC - читатели накидают способы, как бы они обманули систему