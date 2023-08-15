«Яндекс Маркет» будет отдельно показывать оценки товара на всём маркетплейсе и у конкретного продавца Статьи редакции
И позволит размещать уникальный контент только авторам этих материалов.
- «Маркет» внедрил новый способ «защиты контента» продавцов: все уникальные описания товаров, их фотографии и видео маркетплейс будет размещать только в предложениях их владельцев-предпринимателей, сообщила компания.
- Также пользователям будут отдельно показываться отзывы на товар, оценки и рейтинг у продавца — они будут привязываться к конкретному предложению. Раньше характеристики объединялись, теперь у каждого магазина будут свои оценки, на которые не повлияют оценки, которые покупатели поставят такой же продукции от других продавцов.
- «Маркет» объединяет товары популярных брендов в общей карточке, чтобы пользователи могли выбрать среди нескольких вариантов от разных продавцов.
- Если предложение продавца окажется выгоднее, чем у конкурентов, «Маркет» покажет его уникальный контент на карточке товара по умолчанию. Контент других продавцов можно будет посмотреть, кликнув на их предложения.
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ЯМ становится все лучше, но приложение работает значительно медленнее, чем у конкурентов, а фильтры совсем треш.
Очень интересно! По поводу приложения соглашусь!
начальник отдела где родили эту идею уже получил миллионы ?
Дали бы возможность оценивать конкретный магазин за покупку. А то за неимением такой возможности, пользователи всё пишут в общую карточку товара на всех.
Так оно есть
Рейтинг у магазинов есть, но вот как пользователю его ставить и писать отзывы?
"Оставлять отзывы могут авторизованные пользователи, которые купили товар в этом магазине на Маркете. В течение нескольких дней после получения заказа заполните форму для отзыва во вкладке Мои заказы или пройдите опрос на главной странице приложения."
Только у меня там всегда есть только отзыв о самом товаре.