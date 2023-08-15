Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс Маркет» будет отдельно показывать оценки товара на всём маркетплейсе и у конкретного продавца Статьи редакции

И позволит размещать уникальный контент только авторам этих материалов.

  • «Маркет» внедрил новый способ «защиты контента» продавцов: все уникальные описания товаров, их фотографии и видео маркетплейс будет размещать только в предложениях их владельцев-предпринимателей, сообщила компания.
  • Также пользователям будут отдельно показываться отзывы на товар, оценки и рейтинг у продавца — они будут привязываться к конкретному предложению. Раньше характеристики объединялись, теперь у каждого магазина будут свои оценки, на которые не повлияют оценки, которые покупатели поставят такой же продукции от других продавцов.
  • «Маркет» объединяет товары популярных брендов в общей карточке, чтобы пользователи могли выбрать среди нескольких вариантов от разных продавцов.
  • Если предложение продавца окажется выгоднее, чем у конкурентов, «Маркет» покажет его уникальный контент на карточке товара по умолчанию. Контент других продавцов можно будет посмотреть, кликнув на их предложения.

#новость #яндексмаркет

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6 комментариев
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 Sokolymba

ЯМ становится все лучше, но приложение работает значительно медленнее, чем у конкурентов, а фильтры совсем треш.

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Only Armata

Очень интересно! По поводу приложения соглашусь!

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доллар по 100

начальник отдела где родили эту идею уже получил миллионы ?

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lakoros

Дали бы возможность оценивать конкретный магазин за покупку. А то за неимением такой возможности, пользователи всё пишут в общую карточку товара на всех.

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Ivan Mart

Так оно есть

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lakoros

Рейтинг у магазинов есть, но вот как пользователю его ставить и писать отзывы?

"Оставлять отзывы могут авторизованные пользователи, которые купили товар в этом магазине на Маркете. В течение нескольких дней после получения заказа заполните форму для отзыва во вкладке Мои заказы или пройдите опрос на главной странице приложения."

Только у меня там всегда есть только отзыв о самом товаре.

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