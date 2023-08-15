Торговля
Таня Боброва

«Вкусвилл» открыл «Индилавку» — витрину с товарами из Индии Статьи редакции

Ритейлер тестировал её с конца 2022 года в пяти дарксторах, а теперь масштабировал на всех покупателей.

  • В начале августа 2023 года ритейлер подал заявку на регистрацию товарного знака «Индилавка Вкусвилл», следует из данных «Контур. Фокуса». Кроме названия он включает изображение «воздушного» синего слона в красном квадрате.
  • Во «Вкусвилле» объяснили, что это новый проект — витрина с товарами из Индии в разделе «Супермаркет» на сайте и в приложении компании.
  • В ассортименте — более 100 товаров: благовония, специи, косметика, сладости. Для доставки товаров «Вкусвилл» сотрудничает с «официальным дистрибьютором, который давно работает на российском рынке». Их раз в месяц привозят из регионов Карнатака, Ассам, Уттаракханд, Силвасса, Гуджарат, Телангана, Раджастан.
  • На этом этапе проекта товары представлены под брендом производителя. Доставка бесплатная из 107 дарксторов Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Витрина доступна и в сервисе «Доставка по всей России и СНГ».
Источник: «Вкусвилл»

#новость #вкусвилл

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23 комментария
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 Захар

Индивидуалку? А, не

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Максим Соколовский

Была бы легализация, была бы индивидуалка

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Иван Серик

Всё верно для индивидуалов.

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Фоксик

У меня первая мысль, что магазин по продаже индейки.

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alxeu

да-да, я сначала подумал что это коллаборация с "Индилайтом"...

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Максим Горький

логично, индейка вполне себе халяль

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Бинарный Ёж

Нефть в обмен на куркуму. Нужно куда-то рупии девать.

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Таир Бакиев

Вы имеете что-то против куркумы?

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Тоже хочу
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Фоксик

Странные раки

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Иван Серик

А как их есть?

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доллар по 100

спасибо - блеванул

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Leonid Bushuev

почему? я бы попробовал

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Protein Wars

Нашли применение рупиям от продажи нефти наконец-то

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Аяз

Тот кто придумал это название немного прогадал

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доллар по 100

правильно - все западное на помойку - только Индия и Китай за рупии и юани

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При себе ничего нет

У индусов я не знаю что можно хорошего купить.

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доллар по 100

индуса рикшу

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Фоксик

А кошкажену?

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Евгений Мазо

С помидорами вкусно.

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Владимир Королёв

А как же знаменитый индийский чай?))

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Zloy Marketolog

Маковая забивка для кальяна будет? 😸

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Андрей Епанчинцев

О, прикольно. Есть тренд на индийское, сейчас сильный перекос спроса на Азию. Рестораторы уже переметнулись, закупают вместо условной Италии Ю. Корею. Кто в теме, https://korfood.ru го за азиатскими продуктами :)

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23 комментария
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