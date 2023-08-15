«Вкусвилл» открыл «Индилавку» — витрину с товарами из Индии Статьи редакции
Ритейлер тестировал её с конца 2022 года в пяти дарксторах, а теперь масштабировал на всех покупателей.
- В начале августа 2023 года ритейлер подал заявку на регистрацию товарного знака «Индилавка Вкусвилл», следует из данных «Контур. Фокуса». Кроме названия он включает изображение «воздушного» синего слона в красном квадрате.
- Во «Вкусвилле» объяснили, что это новый проект — витрина с товарами из Индии в разделе «Супермаркет» на сайте и в приложении компании.
- В ассортименте — более 100 товаров: благовония, специи, косметика, сладости. Для доставки товаров «Вкусвилл» сотрудничает с «официальным дистрибьютором, который давно работает на российском рынке». Их раз в месяц привозят из регионов Карнатака, Ассам, Уттаракханд, Силвасса, Гуджарат, Телангана, Раджастан.
- На этом этапе проекта товары представлены под брендом производителя. Доставка бесплатная из 107 дарксторов Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Витрина доступна и в сервисе «Доставка по всей России и СНГ».
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Индивидуалку? А, не
Была бы легализация, была бы индивидуалка
Всё верно для индивидуалов.
У меня первая мысль, что магазин по продаже индейки.
да-да, я сначала подумал что это коллаборация с "Индилайтом"...
логично, индейка вполне себе халяль
Нефть в обмен на куркуму. Нужно куда-то рупии девать.
Вы имеете что-то против куркумы?
Странные раки
А как их есть?
спасибо - блеванул
почему? я бы попробовал
Нашли применение рупиям от продажи нефти наконец-то
Тот кто придумал это название немного прогадал
правильно - все западное на помойку - только Индия и Китай за рупии и юани
У индусов я не знаю что можно хорошего купить.
индуса рикшу
А кошкажену?
С помидорами вкусно.
А как же знаменитый индийский чай?))
Маковая забивка для кальяна будет? 😸
О, прикольно. Есть тренд на индийское, сейчас сильный перекос спроса на Азию. Рестораторы уже переметнулись, закупают вместо условной Италии Ю. Корею. Кто в теме, https://korfood.ru го за азиатскими продуктами :)