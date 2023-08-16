Торговля
Таня Боброва

«Детский мир» открыл свои первые дискаунтеры «Ещё» Статьи редакции

Пока работают два магазина — в Москве и Дзержинске.

Источник: Наталья Марова / Retail.ru
  • Первый магазин «Ещё» начал работу в Дзержинске Нижегородской области в конце июля 2023 года, а 14 августа сеть открыла точку в торговом центре «Алтуфьевский» в Москве.
  • Согласно информации на сайте проекта, к открытию готовятся ещё больше 10 магазинов в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах.
  • Как пишет Retail.ru, в ассортименте — больше 4000 товаров: посуда, косметика, продукты, одежда, игрушки, канцелярские принадлежности и другое. Болеее 2000 товаров стоят до 99 рублей, заявляет сеть. Скидок и распродаж нет.
  • В контактах на сайте «Ещё» указано ООО «ДМ» — это юрлицо создано в мае 2023 года, среди его учредителей было ПАО «Детский мир», следует из данных «Контур.Фокуса». Гендиректор — Мария Давыдова, которая возглавляет и «Детский мир». Разработчик приложений «Ещё» — также ритейлер.
  • В мае же о планах компании запустить сеть дискаунтеров с товарами повседневного спроса писал Shopper’s со ссылкой на источники. Издание отмечало, что по ассортименту сеть будет похожа на Fix Price и частично на «Магнит Косметик». В ритейлере тогда запуск не комментировали.
Источник: Telegram-канал «Ещё»

#новость #детскиймир

1531 просмотров
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36 комментариев
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 Микаэл Гелецян

Удачи новой сети. Дизайн приятный. Три точки у Ё — хороший ход.

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Дежурный маркетинг

Сверхдержава)

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unknown

Слава богу, нигде в мире больше то дискаунтеров и условных «все по доллару» нету…..

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Дежурный маркетинг

А при чем тут другие страны?) Смех) Хватит оправдываться)

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jonewayne

"а вот в нормальных странах..."
"причём тут другие страны?!"

А причём тут сверхдержава, если другие страны не при чём? Если не сравнивать ни с чем, то сложно сказать, что нормально, а что нет.

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Дежурный маркетинг

Так всё же, при чем тут другие страны? Я не упомянул их)

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jonewayne

А причём тут сверхдержава? Дискаунтеры это хорошо.

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Дежурный маркетинг

Тебе, как нищете, может и хорошо)

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jonewayne

Я живу получше рядового гражданина развитых стран, и да, мне дискаунтеры тоже не помешают.

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Виталий Ерошенко

Будто в других странах нет дискаунтеров. Хоспадя, люди! Хватит ныть по любой новости!

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умный человек

Свердержава - это страна, у которой есть преимущества перед другими странами.
Да, ты не упомянул, но это в смысле этого слова содержится

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Pavel Petel

Сравнивый два года назад и сейчас например. Лучше жить стало?

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jonewayne

Кому как, мне - да, но положительных изменений в жизни было сильно больше, чем отрицательных. Большинству населения - хуже. Опять же, причём тут дискаунтер) я бы там детям одежду покупал, потому что условно одной футболки двухгодовалому ребёнку хватает на месяц-два, и зачем брать по 1к нормальные, если можно взять десять дешёвых?

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Дежурный маркетинг

Действительно, зачем покупать своему ребенку нормальную одежду? Ржу😂. Во что превратилась аудитория vc? Свиноферма какая-то)

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jonewayne

Vc давно превратился в засилие беженцев с tj, которые не особо со здравым смыслом дружат ;)

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theLastLetters

"А вот в Америке!..."

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E N

в сверхдержаве - сверхдержаться

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unknown

«Болеее 2000 товаров стоят до 99 рублей, заявляет сеть. Скидок и распродаж нет.»

В FixPrice тоже когда то все до 25 рублей было ))

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Александр Кайт

Ну, с чего-то надо начинать)

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Алeкcандр Блoxин

Так условия одни. Всё по доллару.

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Виталий Ерошенко

Чё т на виси стало много народа, кидающего на вентилятор. Пока ни одного позитивного коммента. Ощущение, что размылась аудитория на диванных критиков. Хватит блеать уже ныть!

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so high

О, смогут закупиться на милостыню, выпрошенную со сверхдоходов от оборонки, люди из других (разорившихся) сфер. Спасибо за заботу.

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Виталий Ерошенко

Хотя бы с неймингом у нас не "всё пропало". Мне нравится название и стиль лого

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неформат

ну открыли и открыли

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Андрей К.

Больше, больше дискаунтеров!

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Zmey007

Бедность населения вынуждает открывать дискаунтеры

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ZENCOUNT

🔥

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енот

В Удмуртии открытия можно не ждать? :D
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Кирилл Кириллов

В Удмуртии если ждать, то только тоскливой унылой смерти

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Андрей Гороненков

надо бы затестить аналог фикса, ещё не хватало всякой чепухи в доме

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Александр Кайт

Открытие торговых сетей и магазинов бюджетного сегмента так себе показатель для страны. Это говорит лишь об обнищании населения. Так что радоваться тут особо нечему :(

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Кирилл Кириллов

Дискаунтеры чего? Детских товаров? Или типа фамилии?

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Алексей Прасковьин

До мобилизации еще месяц с лишним, есть время поныть

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Victoria

Стильно 🔥🔥🔥

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Вася Пражкин

Более актуально:
"Хватит"
"Доколе?"
"Чтоб вам всем"

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Demyan Belakov

Олдам название напомнит газету «Еще». В 90-е издавалась. Кому надо загуглит имя)

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