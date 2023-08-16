«Детский мир» открыл свои первые дискаунтеры «Ещё» Статьи редакции
Пока работают два магазина — в Москве и Дзержинске.
- Первый магазин «Ещё» начал работу в Дзержинске Нижегородской области в конце июля 2023 года, а 14 августа сеть открыла точку в торговом центре «Алтуфьевский» в Москве.
- Согласно информации на сайте проекта, к открытию готовятся ещё больше 10 магазинов в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах.
- Как пишет Retail.ru, в ассортименте — больше 4000 товаров: посуда, косметика, продукты, одежда, игрушки, канцелярские принадлежности и другое. Болеее 2000 товаров стоят до 99 рублей, заявляет сеть. Скидок и распродаж нет.
- В контактах на сайте «Ещё» указано ООО «ДМ» — это юрлицо создано в мае 2023 года, среди его учредителей было ПАО «Детский мир», следует из данных «Контур.Фокуса». Гендиректор — Мария Давыдова, которая возглавляет и «Детский мир». Разработчик приложений «Ещё» — также ритейлер.
- В мае же о планах компании запустить сеть дискаунтеров с товарами повседневного спроса писал Shopper’s со ссылкой на источники. Издание отмечало, что по ассортименту сеть будет похожа на Fix Price и частично на «Магнит Косметик». В ритейлере тогда запуск не комментировали.
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Удачи новой сети. Дизайн приятный. Три точки у Ё — хороший ход.
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Сверхдержава)
Слава богу, нигде в мире больше то дискаунтеров и условных «все по доллару» нету…..
А при чем тут другие страны?) Смех) Хватит оправдываться)
"а вот в нормальных странах..."
"причём тут другие страны?!"
А причём тут сверхдержава, если другие страны не при чём? Если не сравнивать ни с чем, то сложно сказать, что нормально, а что нет.
Так всё же, при чем тут другие страны? Я не упомянул их)
А причём тут сверхдержава? Дискаунтеры это хорошо.
Тебе, как нищете, может и хорошо)
Я живу получше рядового гражданина развитых стран, и да, мне дискаунтеры тоже не помешают.
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Будто в других странах нет дискаунтеров. Хоспадя, люди! Хватит ныть по любой новости!
Свердержава - это страна, у которой есть преимущества перед другими странами.
Да, ты не упомянул, но это в смысле этого слова содержится
Сравнивый два года назад и сейчас например. Лучше жить стало?
Кому как, мне - да, но положительных изменений в жизни было сильно больше, чем отрицательных. Большинству населения - хуже. Опять же, причём тут дискаунтер) я бы там детям одежду покупал, потому что условно одной футболки двухгодовалому ребёнку хватает на месяц-два, и зачем брать по 1к нормальные, если можно взять десять дешёвых?
Действительно, зачем покупать своему ребенку нормальную одежду? Ржу😂. Во что превратилась аудитория vc? Свиноферма какая-то)
Vc давно превратился в засилие беженцев с tj, которые не особо со здравым смыслом дружат ;)
"А вот в Америке!..."
в сверхдержаве - сверхдержаться
«Болеее 2000 товаров стоят до 99 рублей, заявляет сеть. Скидок и распродаж нет.»
В FixPrice тоже когда то все до 25 рублей было ))
Ну, с чего-то надо начинать)
Так условия одни. Всё по доллару.
Чё т на виси стало много народа, кидающего на вентилятор. Пока ни одного позитивного коммента. Ощущение, что размылась аудитория на диванных критиков. Хватит блеать уже ныть!
О, смогут закупиться на милостыню, выпрошенную со сверхдоходов от оборонки, люди из других (разорившихся) сфер. Спасибо за заботу.
Хотя бы с неймингом у нас не "всё пропало". Мне нравится название и стиль лого
ну открыли и открыли
Больше, больше дискаунтеров!
Бедность населения вынуждает открывать дискаунтеры
🔥
В Удмуртии открытия можно не ждать? :D
https://eshe.pizza
В Удмуртии если ждать, то только тоскливой унылой смерти
надо бы затестить аналог фикса, ещё не хватало всякой чепухи в доме
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Открытие торговых сетей и магазинов бюджетного сегмента так себе показатель для страны. Это говорит лишь об обнищании населения. Так что радоваться тут особо нечему :(
Дискаунтеры чего? Детских товаров? Или типа фамилии?
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До мобилизации еще месяц с лишним, есть время поныть
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Стильно 🔥🔥🔥
Более актуально:
"Хватит"
"Доколе?"
"Чтоб вам всем"
Олдам название напомнит газету «Еще». В 90-е издавалась. Кому надо загуглит имя)