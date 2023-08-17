«Объединённая чайная компания» перезапустит бренд чая «Беседа», который раньше принадлежал Unilever Статьи редакции
Она выкупила петербургскую фабрику бывшей «дочки» компании и бренд.
- «Объединённая чайная компания» (бренды Eastford, Berryford и другие; также занимается фасовкой чая для бизнеса и выпуском СТМ) стала владельцем товарных знаков, связанных с «Беседой», пишет «Ъ» со ссылкой на Роспатент. Согласно данным из базы «Контур.Фокус», их правообладатель — Unilever.
- Последняя продала чайный бизнес, объединённый в «дочку» Ekaterra, ещё в 2021 году. Ekaterra выпускала на чаеразвесочной фабрике в Санкт-Петербурге чай Lipton, Saito и Brooke Bond, а августе 2022-го она объявила об уходе из России. В 2023-м её мощности купила «Объединённая чайная компания».
Гендиректор и совладелец компании-покупателя Александр Конов уточнил «Ъ», что бренд «Беседа» входил в сделку. По его словам, планируется перезапуск марки в среднем ценовом сегменте на федеральном уровне.
- Производство началось на неделе с 14 августа в Санкт-Петербурге, на полках магазинов товар появится в сентябре 2023-го. Сначала это будет чёрный чай в пакетиках, но ассортимент будет расширяться. В Ekaterra не ответили газете.
- По данным «Контур.Фокуса», Конову принадлежит 50% ООО «Объединённая чайная компания», по 25% — у Александра и Ларисы Прониных. Выручка за 2022 год выросла до 411,6 млн рублей, чистая прибыль — 21,2 млн.
- Собеседник «Ъ» на рынке напомнил, что выпуск «Беседы» прекратился в 2010-х. Пока бренд узнаваем, но выйти на прежние объёмы будет сложно: рынок чая очень конкурентный, говорят опрошенные изданием эксперты. При этом в портфеле Unilever «Беседа» была скорее маркой низкого ценового сегмента, новый же владелец, вероятно, попытается занять нишу Lipton.
1553 просмотров
на тж накидали кучу мемов, а тут чёт пусто
Прослезился
Лук нарезаете?
кольцами в зрительном зале перед концертом Тани Булановой
Красивые у вас метафоры. Васян Пражский и Босян Мунрокский - два сказителя =)
Бренд чая помню и рекламу с домовым. Если будет не говно, может занять кусочек рынка.
Если будет дешевое говно, то точно займет
Рупий много, будут закупать чай а Индии. Наверное.
संवादः
Да всем нас..ть
В рекламе сотрудник ФСБ за чашечкой чая будет проводить беседы с выезжающими зарубеж
за чашечкой чая с новичком
В детстве рекламу этого чая любил, дедушка там такой уютный и родной
Какой из?
Каждому по дедушке в красном кафтане, такой себе дед мороз
«Тот самый со слоном» реанимируют или он не пропадал?
да
Школьные шутки про название компании уже были? )
Школьники выросли, а текущие школьники сосредоточены на Лягушонке Пэпэ и Гачимучи.
Тема вроде ушла несколько лет назад. Сейчас уже другие герои должны быть. Или из-за санкций новых пока не подвезли и пользуются старыми персонажами?
брэнд чая . а брэнда носков случайно нету
Пьер Карден же в любом Ашане
В Украине как продавался, так и продается.
это же бренд Юнилевер. по всему бывшему СССР его можно пихать)
На Украине, т.к. мы на российском ресурсе и пишем на русском языке согласно его нормам.
Слегка ебанутые нормы. Хотя, это же язык Великих-Превеликих…необразованных крестьян. Так что все ок.
В абсолютно любом языке некоторые его особенности можно назвать «долбанутыми» или даже усилить эту негативную коннотацию употреблением обсценных лексических единиц — как правило, из того же самого языка. Тем не менее нормы есть и их следует придерживаться.
Извратим еще чуть-чуть:
(максимально смешной камент с уморительной фотожабой чая)
Продаете или показываете?
Чувак DALLe осваивает =)
Надеюсь, что перезапустят и производство шоколадно-вафельных тортов «Причуда», которые убил Крафт Фуд, после покупки у Данон.
Природа настолько очистилась ...
Я тоже видел дельфинов в Яузе!
💜
нефть падает доллар опять растет . мощный рост до 95 сменился падением
Посидим, побеседуем...
...и пойдем, отбывать за дискредитацию. Чувствуете зловещий замысел?
А у нас ещё продаётся AHMAD TEA. Там даже думать особо не придётся))))
Скоро будет Ahmad Team.
Чаек детства. Не плохой был. Надеюсь и сейчас ок будет.
Помню, как в детстве мать покупала его только из-за сидюков со сказками
Сейчас сказки по любому каналу с утра до ночи, а субботние сказки нагибают Дисней и Dreamwork.