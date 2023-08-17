Торговля
Таня Боброва

«Объединённая чайная компания» перезапустит бренд чая «Беседа», который раньше принадлежал Unilever Статьи редакции

Она выкупила петербургскую фабрику бывшей «дочки» компании и бренд.

  • «Объединённая чайная компания» (бренды Eastford, Berryford и другие; также занимается фасовкой чая для бизнеса и выпуском СТМ) стала владельцем товарных знаков, связанных с «Беседой», пишет «Ъ» со ссылкой на Роспатент. Согласно данным из базы «Контур.Фокус», их правообладатель — Unilever.
  • Последняя продала чайный бизнес, объединённый в «дочку» Ekaterra, ещё в 2021 году. Ekaterra выпускала на чаеразвесочной фабрике в Санкт-Петербурге чай Lipton, Saito и Brooke Bond, а августе 2022-го она объявила об уходе из России. В 2023-м её мощности купила «Объединённая чайная компания».

  • Гендиректор и совладелец компании-покупателя Александр Конов уточнил «Ъ», что бренд «Беседа» входил в сделку. По его словам, планируется перезапуск марки в среднем ценовом сегменте на федеральном уровне.

  • Производство началось на неделе с 14 августа в Санкт-Петербурге, на полках магазинов товар появится в сентябре 2023-го. Сначала это будет чёрный чай в пакетиках, но ассортимент будет расширяться. В Ekaterra не ответили газете.
  • По данным «Контур.Фокуса», Конову принадлежит 50% ООО «Объединённая чайная компания», по 25% — у Александра и Ларисы Прониных. Выручка за 2022 год выросла до 411,6 млн рублей, чистая прибыль — 21,2 млн.
  • Собеседник «Ъ» на рынке напомнил, что выпуск «Беседы» прекратился в 2010-х. Пока бренд узнаваем, но выйти на прежние объёмы будет сложно: рынок чая очень конкурентный, говорят опрошенные изданием эксперты. При этом в портфеле Unilever «Беседа» была скорее маркой низкого ценового сегмента, новый же владелец, вероятно, попытается занять нишу Lipton.
Источник: spasibovsem.ru

#новость #unilever #чай

1553 просмотров
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44 комментария
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 Босятский Мун Рок

на тж накидали кучу мемов, а тут чёт пусто

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Ale K
на тж

Прослезился

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Вася Пражкин

Лук нарезаете?

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Босятский Мун Рок

кольцами в зрительном зале перед концертом Тани Булановой

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Wittgenstein

Красивые у вас метафоры. Васян Пражский и Босян Мунрокский - два сказителя =)

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lakoros

Бренд чая помню и рекламу с домовым. Если будет не говно, может занять кусочек рынка.

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Фоксик

Если будет дешевое говно, то точно займет

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Sergeant Ding

Рупий много, будут закупать чай а Индии. Наверное.

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Wittgenstein

संवादः

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Роман?

Да всем нас..ть

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Sergeant Ding

В рекламе сотрудник ФСБ за чашечкой чая будет проводить беседы с выезжающими зарубеж

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54873895

за чашечкой чая с новичком

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Алексей Дружинин

В детстве рекламу этого чая любил, дедушка там такой уютный и родной

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Босятский Мун Рок

Какой из?

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Игорь Раду

Каждому по дедушке в красном кафтане, такой себе дед мороз

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Вадим Д.

«Тот самый со слоном» реанимируют или он не пропадал?

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Босятский Мун Рок

да

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Zloy Marketolog

Школьные шутки про название компании уже были? )

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Blisk

Школьники выросли, а текущие школьники сосредоточены на Лягушонке Пэпэ и Гачимучи.

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Wittgenstein

Тема вроде ушла несколько лет назад. Сейчас уже другие герои должны быть. Или из-за санкций новых пока не подвезли и пользуются старыми персонажами?

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54873895

брэнд чая . а брэнда носков случайно нету

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Wittgenstein

Пьер Карден же в любом Ашане

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Blisk
Собеседник «Ъ» на рынке напомнил, что выпуск «Беседы» прекратился в 2010-х.

В Украине как продавался, так и продается.

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Руслан Астафьев

это же бренд Юнилевер. по всему бывшему СССР его можно пихать)

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Андрей Сергеев

На Украине, т.к. мы на российском ресурсе и пишем на русском языке согласно его нормам.

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Sign Undefined

Слегка ебанутые нормы. Хотя, это же язык Великих-Превеликих…необразованных крестьян. Так что все ок.

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Андрей Сергеев

В абсолютно любом языке некоторые его особенности можно назвать «долбанутыми» или даже усилить эту негативную коннотацию употреблением обсценных лексических единиц — как правило, из того же самого языка. Тем не менее нормы есть и их следует придерживаться.

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дед Мазай и муравьеды

Извратим еще чуть-чуть:

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Слегка Придурковатый

(максимально смешной камент с уморительной фотожабой чая)

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Сергей Леопольдович

Продаете или показываете?

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Wittgenstein

Чувак DALLe осваивает =)

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Zloy Sniper

Надеюсь, что перезапустят и производство шоколадно-вафельных тортов «Причуда», которые убил Крафт Фуд, после покупки у Данон.

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Карл Кесслер

Природа настолько очистилась ...

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Сергей Леопольдович

Я тоже видел дельфинов в Яузе!

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Елена Иванова

💜

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54873895

нефть падает доллар опять растет . мощный рост до 95 сменился падением

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ЯжПрограммист

Посидим, побеседуем...

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дед Мазай и муравьеды

...и пойдем, отбывать за дискредитацию. Чувствуете зловещий замысел?

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дед Мазай и муравьеды
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Robber

А у нас ещё продаётся AHMAD TEA. Там даже думать особо не придётся))))

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Скоро будет Ahmad Team.

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Doco4ka

Чаек детства. Не плохой был. Надеюсь и сейчас ок будет.

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Илья Посаженников

Помню, как в детстве мать покупала его только из-за сидюков со сказками

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Сейчас сказки по любому каналу с утра до ночи, а субботние сказки нагибают Дисней и Dreamwork.

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44 комментария
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