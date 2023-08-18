«Ведомости»: сеть OBI подала заявку на регистрацию ещё одного возможного названия — Domus Статьи редакции
Компания должна поменять название по договору о продаже российского бизнеса.
- Структура OBI — «ОБИ франчайзинговый центр» — подала заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сведения из базы данных Роспатента.
- По договору с немецкой OBI GmbH, новые владельцы сети должны переименовать гипермаркеты в России. Юрлицо сети уже подавало заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse и QBI, указывает издание. Один из них — IdeaFix — оно уже отозвало.
- Ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин сообщил газете, что в базе Росреестра есть около десятка товарных знаков с элементами «Домус» и Domus. По его словам, «маловероятно», что у OBI не возникнут проблемы хотя бы по одной из заявок по 45 классам. Также он отметил, что компании довольно часто перед планируемым ребрендингом регистрируют несколько товарных знаков.
- Немецкая OBI объявила о прекращении работы в России в марте 2022 года. В апреле «Ведомости» сообщили, что российский бизнес ритейлера перейдёт в доверительное управление на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. В конце апреля-начале мая сеть возобновила работу. Тогда же ФАС сообщила, что получила ходатайство о покупке OBI от группы МАХ.
- В конце июля источники «Ведомостей» сообщили, что OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По её условиям, на первом этапе 40% долей перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. В интервью Forbes Лиукомович говорил, что сумма сделки составила всего 600 рублей.
- В октябре 2022 года у OBI снова сменились собственники. 90% долей в пяти юрлицах сети перешли ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», зарегистрированному в марте 2022 года, остальное – МОО «По противодействию коррупции».
- В январе 2023-го у OBI опять изменились собственники — ими стали компания «Модуль-2» и бизнесмен Валид Корчагин. По данным «Ведомостей», они связаны с компанией «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Она же с Тимати и ресторатором Антоном Пинским купила кофейни Starbucks в России. С апреля 2023 года OBI принадлежит АО «Аллонж».
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Doomus же
Очень похоже на название какого либо товара в икее
Скорее на название сгенерированное Артемием Лебедевым. Не удивлюсь если он приложил руку ;)
Домус Эректус
.
Подходящее название, звучное, хоть с неймингом справились
Если дочитать источник:
" ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин: По его мнению, учитывая, что заявки поданы по всем 45 классам МКТУ, маловероятно, что хотя бы по одной из них у OBI не будет проблем."
Тоже изначально подумал, что слишком амбициозно в 45 классов залезть, учитывая, что "Домусов" уже не мало зарегано в рос патенте
Domuz - свинья , в переводе с турецкого. Турки хоть поржут с названия!)))
Это точно. В Турции этот бренд не пройдёт. Созвучно со свиньёй. Просчитались малость
Они уже поржали над индейкой
"Турция уже на протяжении долгого времени пытается добиться того, чтобы ее название не ассоциировалось со словом «индейка». Причина заключается в том, что название Турции на английском — Turkey — схоже со словом turkey — «индейка». "
В Россию вернулась Зара!! Ну менеджмент и владельцы другие, но это не главное, главное, что название.. а, ну да, название тоже другое, но это не главное, главное, что ассортимент.. тоже поменялся.. но зара вернулась
В Россию вернулся OBI!!!...
предлагаю назвать сеть - Чонор макгрегор) норм? раз уж полный треш сейчас с названиями брендов в россии, то почему бы и нет))
У меня эта сеть всегда ассоциировалась с прокладками.
Даже не знаю, почему.
Почему не Domrus? Не патриоты что-ли?
дурдомус
Гойдас