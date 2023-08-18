«Магнит» с партнёром запустили в Карелии проект по переработке пищевых отходов в удобрения Статьи редакции
Проект тестируют с января 2023-го — за полгода на переработку передали более 95 тонн пищевых отходов.
- «Магнит» собирает фрукты и овощи, а также хлебобулочные изделия, «утратившие потребительские свойства», в том числе с истёкшим сроком годности. Пока — в десяти торговых точках в Карелии, сообщила компания.
- После продукты передают партнёру — компании «Карельские биотехнологии», которая выпускает корма и удобрения. На её площадке продукты распаковывают и распределяют по ящикам.
- В них добавляют воду для достижения определённого уровня влажности субстрата и личинок чёрной львинки (крупная муха из семейства Stratiomyidae), которые способны перерабатывать органические отходы. В итоге получается зоогумус — удобрение для растений. Его просеивают, сушат и измельчают.
- Разведением чёрной львинки занимаются и другие компании, например «Биогенезис». В мае 2023 года «Российский экологический оператор» сообщал, что она планирует создать в Подмосковье объект по утилизации органических отходов с производством кормовых добавок для животных и удобрений.
- Летом 2022-го «Магнит» и X5 Group рассказали, что попробуют передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Проект реализуют вместе с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь».
25 показов
197 открытий
В принципе, 80% того, что продают в подобных хрючевальнях — пищевые отходы. Можно сразу с прилавка в землю.
Я думал ритейлеры в папуасиях просто перебивают стикеры на продукты с истекшим сроком годности и назад в продажу. Видимо кто-то хочет бабла распилить на проекте.