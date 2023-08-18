Торговля
Евгения Евсеева

«Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты покупок по лицу во всех магазинах сети Статьи редакции

Подобная оплата работает в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Вкусвилле».

  • Во всей сети «Азбука вкуса» установили новые платёжные терминалы «Сбера», они позволяют принимать оплату одним из четырёх способов: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду и с помощью биометрии, сообщил банк. Всего у сети 173 магазина в Москве и Санкт-Петербурге.

  • Чтобы активировать такой способ оплаты, нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать любую карту «Сбера» и создать код безопасности. Или сказать виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн»: «Оплата улыбкой».

  • Технология настраивается один раз, для оплаты нужно будет выбрать нужный способ и посмотреть в камеру. Деньги спишутся автоматически. Если сумма покупки больше 1000 рублей — потребуется код безопасности.
  • Сервис оплаты «улыбкой» работает в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток»: пилотный проект запустили в 2021 году, а в 2023-м масштабировали на 4100 точек. Также он доступен у партнёров «Сбера», где работает оплата по биометрии — «Вкусвилл», кафе Prime и другие.

#новость #сбер #азбукавкуса

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36 комментариев
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 Alex

Не хочется как-то торговать своим …

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Отнюдь

да ладно, потом когда сольют базу поржем хоть над...

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Куртуазный маньерист

для тех, кто не хочет торговать лицом, сделают анальный зонд

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неформат

еблопэй

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A V

Игнорируйте этот сатанизм.

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Диана

Я прям представляю как это звучит: «Пробейте мне по лицу!» 🤣

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Людмила Ш

Смысл? Хотя смысл давно уже понятен...😁

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lololol

И что именно понятно если не секрет?

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jonewayne

А всё всем понятно. А тебе нет, поэтому живи с этим!

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Вадим Д.

Касса:

— А может, по лицу?
— Галя, пойдём в другой магазин.

Торговля ммм... лицами набирает обороты.

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A V

Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис)

И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.

Синодальный перевод

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Fred Han

Судя по ценам в сети - по недовольному лицу*

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jonewayne

СберМегаФейсПэй?

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jonewayne

А вообще удобненько, не считая проблем с хранением ПД.

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Случайные фотографии

Одна утечка и как ты сменишь доступ от карты? Или лицо чтобы тебя не отслеживали?

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Rex Mundy

Утечка лица? Кто то сделает маску, как в невыполнимой миссии, которая пройдет биометрию, чтобы в Азбуке Вкуса закупаться?

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Случайные фотографии

Думаю ещё лет 10 будет хватать картонной коробки с распечаткой или экрана с видео
А внедрят её и в азбуку и в сбер и много куда найдётся сходить авторизоваться проголосовать или взять кредит

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lololol

там камера с захватом глубины

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Случайные фотографии

Силиконовые маски как в кино сейчас продаются на алике
Напечатать на 3дпринтере вашу голову и покрасить тоже не сложно

Тем более нет пруфов что она меряеет каждую глубину впадинок от носа до бровей а не просто что-то общее что это коробка круглая .

Для реального измерения глубины нужны были лидары вроде бы которых не хватало ещё до всего этого и для автопилотов в такси. так что маловероятно что внезапно нашлись аж для кучи банкоматов.

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lololol

шутки шутками, а на 3d принтере, да по слитой базе… можно выйти на промышленные масштабы

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Артур Маслов

можно подрихтовать лицо при помощи арматуры и пары крепких парней из техподдержки Сбера

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Мария Виницкая

Удобно )

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A V

Для того кто кабалит - очень удобно) так и формируется база фейсов и социального рейтинга

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Nikolas

Эблокошелек

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Anton S

В КБ и Бристоль такое не прокатит

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Император Нолимоций

Платежное средство в объектив не поместится?

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Evgen

Ну наконец-то можно кивками расплачиваться

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Хозяин

фейсом об тейбл

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Garmonbon

А какая доля оплат лицом интересно?

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Sharik Sharikov

А запустит ли Сбер рассрочку на продукты в азбуке вкуса?))😁

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Отнюдь

БлоггерTech

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Император Нолимоций

Пометил себе на собесы добавить вопрос «Как расплачиваетесь на кассе / как проходите в метро?». Всех, кто лицом, сразу отправлять на полуостров Мывамперезвоним.

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Ник К.

Зашел купить себе хлеба - а тебя касса троллит, мол, лицом не вышел

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Блог Москвича

Было бы славно по отпечатку пальца оплату сделать, удобно и как по мне приятнее чем лицом вертеть.

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Со всем уважением

"Уважаемый, сегодня Ваше лицо шире, чем обычно, потому отложите в сторону котлетки и сходите за второй упаковкой сельдерея. Кстати, Сбер уже предварительно одобрил кредит на сельдерей всего под 29% годовых. Если Вас не устроит качество продуктов, адрес производителя указан на упаковке, претензии направляйте туда, мы всего лишь агрегатор продуктов. Хорошего дна!"

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неформат

эти тоже не отстают

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36 комментариев
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