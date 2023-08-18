«Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты покупок по лицу во всех магазинах сети Статьи редакции
Подобная оплата работает в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Вкусвилле».
- Во всей сети «Азбука вкуса» установили новые платёжные терминалы «Сбера», они позволяют принимать оплату одним из четырёх способов: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду и с помощью биометрии, сообщил банк. Всего у сети 173 магазина в Москве и Санкт-Петербурге.
Чтобы активировать такой способ оплаты, нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать любую карту «Сбера» и создать код безопасности. Или сказать виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн»: «Оплата улыбкой».
- Технология настраивается один раз, для оплаты нужно будет выбрать нужный способ и посмотреть в камеру. Деньги спишутся автоматически. Если сумма покупки больше 1000 рублей — потребуется код безопасности.
- Сервис оплаты «улыбкой» работает в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток»: пилотный проект запустили в 2021 году, а в 2023-м масштабировали на 4100 точек. Также он доступен у партнёров «Сбера», где работает оплата по биометрии — «Вкусвилл», кафе Prime и другие.
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Не хочется как-то торговать своим …
да ладно, потом когда сольют базу поржем хоть над...
для тех, кто не хочет торговать лицом, сделают анальный зонд
еблопэй
Игнорируйте этот сатанизм.
Я прям представляю как это звучит: «Пробейте мне по лицу!» 🤣
Смысл? Хотя смысл давно уже понятен...😁
И что именно понятно если не секрет?
А всё всем понятно. А тебе нет, поэтому живи с этим!
Касса:
— А может, по лицу?
— Галя, пойдём в другой магазин.
Торговля ммм... лицами набирает обороты.
Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис)
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Синодальный перевод
Судя по ценам в сети - по недовольному лицу*
СберМегаФейсПэй?
А вообще удобненько, не считая проблем с хранением ПД.
Одна утечка и как ты сменишь доступ от карты? Или лицо чтобы тебя не отслеживали?
Утечка лица? Кто то сделает маску, как в невыполнимой миссии, которая пройдет биометрию, чтобы в Азбуке Вкуса закупаться?
Думаю ещё лет 10 будет хватать картонной коробки с распечаткой или экрана с видео
А внедрят её и в азбуку и в сбер и много куда найдётся сходить авторизоваться проголосовать или взять кредит
там камера с захватом глубины
Силиконовые маски как в кино сейчас продаются на алике
Напечатать на 3дпринтере вашу голову и покрасить тоже не сложно
Тем более нет пруфов что она меряеет каждую глубину впадинок от носа до бровей а не просто что-то общее что это коробка круглая .
Для реального измерения глубины нужны были лидары вроде бы которых не хватало ещё до всего этого и для автопилотов в такси. так что маловероятно что внезапно нашлись аж для кучи банкоматов.
шутки шутками, а на 3d принтере, да по слитой базе… можно выйти на промышленные масштабы
можно подрихтовать лицо при помощи арматуры и пары крепких парней из техподдержки Сбера
Удобно )
Для того кто кабалит - очень удобно) так и формируется база фейсов и социального рейтинга
Эблокошелек
В КБ и Бристоль такое не прокатит
Платежное средство в объектив не поместится?
Ну наконец-то можно кивками расплачиваться
фейсом об тейбл
А какая доля оплат лицом интересно?
А запустит ли Сбер рассрочку на продукты в азбуке вкуса?))😁
БлоггерTech
Пометил себе на собесы добавить вопрос «Как расплачиваетесь на кассе / как проходите в метро?». Всех, кто лицом, сразу отправлять на полуостров Мывамперезвоним.
Зашел купить себе хлеба - а тебя касса троллит, мол, лицом не вышел
Было бы славно по отпечатку пальца оплату сделать, удобно и как по мне приятнее чем лицом вертеть.
"Уважаемый, сегодня Ваше лицо шире, чем обычно, потому отложите в сторону котлетки и сходите за второй упаковкой сельдерея. Кстати, Сбер уже предварительно одобрил кредит на сельдерей всего под 29% годовых. Если Вас не устроит качество продуктов, адрес производителя указан на упаковке, претензии направляйте туда, мы всего лишь агрегатор продуктов. Хорошего дна!"
эти тоже не отстают