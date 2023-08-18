Чтобы активировать такой способ оплаты, нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать любую карту «Сбера» и создать код безопасности. Или сказать виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн»: «Оплата улыбкой».

