Торговля
Артур Томилко

На складе Ozon в Подольске произошёл пожар Статьи редакции

Сотрудников эвакуировали, за медицинской помощью никто не обратился.

  • Площадь возгорания составила 375 м², сообщили «Интерфакус» в МЧС. Все сотрудники склада были эвакуированы, уточнили в ведомстве.
  • По данным издания, к 11:22 мск пожар был локализован на площади 500 м².
  • В Ozon сообщили, что возгорание произошло утром 20 августа, а «открытого огня уже нет». Загоревшийся участок склада не эксплуатировался, товары в нём не хранились. Никто из сотрудников не обратился за медицинской помощью, отметили в маркетплейсе.
Склад Ozon в Подольске, фото «Московские новости» 
  • В августе 2022 года пожар произошёл на складе Ozon на Новой Риге. Тогда его площадь составила 55 тысяч м². Маркетплейс обещал перечислить продавцам компенсации за сгоревший или испорченный товар. В октябре компания выплатила компенсации 25 тысячам пострадавших продавцов.

#новость #ozon

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 Амбассадор Черноголовки

Озон что-то жжёт последнее время. И снова август. Можем повторить

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Роман?

Диверсия, не иначе.

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Амбассадор Черноголовки

Оч подозрительно это всё

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Зеленый самолетик

Почему ни разу ягоды не горели?

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Froxy

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/dvuhetazhnyy-sklad-wildberries-gorit-v-murmanske

Двухэтажный склад Wildberries горит в Мурманске…
Мурманск. 3 февраля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Пожар произошел в здании двухэтажного склада в…
www.interfax-russia.ru
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Радегаст Верижников

Такое ощущение, что кто-то пытается избавиться от конкурента. Ну не могут же второй раз так обосраться на технике безопасности?

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Архаров Петр

Там небольшая территория.

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Горка Тлетов

Опять кто-то покурил неудачно, да что ты будешь делать!

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Горка Тлетов
Загоревшийся участок склада не эксплуатировался, товары в нём не хранились.

Ага, 375 м2 пустого пространства на складе, верим.

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Dmitry
«открытого огня уже нет». Загоревшийся участок склада не эксплуатировался, товары в нём не хранились.

Чистой воды п̶и̶з̶неправда. По телеге уже летают видео от сотрудников склада с горящими коробками товара. А учитывая, что склад в основном для одежды, текстиля, подгузников и мелкого товара (наверняка всякий пластик), то всему остальному товару кранты от продуктов горения.

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10 комментариев
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