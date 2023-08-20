На складе Ozon в Подольске произошёл пожар Статьи редакции
Сотрудников эвакуировали, за медицинской помощью никто не обратился.
- Площадь возгорания составила 375 м², сообщили «Интерфакус» в МЧС. Все сотрудники склада были эвакуированы, уточнили в ведомстве.
- По данным издания, к 11:22 мск пожар был локализован на площади 500 м².
- В Ozon сообщили, что возгорание произошло утром 20 августа, а «открытого огня уже нет». Загоревшийся участок склада не эксплуатировался, товары в нём не хранились. Никто из сотрудников не обратился за медицинской помощью, отметили в маркетплейсе.
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Озон что-то жжёт последнее время. И снова август. Можем повторить
Диверсия, не иначе.
Оч подозрительно это всё
Почему ни разу ягоды не горели?
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/dvuhetazhnyy-sklad-wildberries-gorit-v-murmanske
Такое ощущение, что кто-то пытается избавиться от конкурента. Ну не могут же второй раз так обосраться на технике безопасности?
Там небольшая территория.
Опять кто-то покурил неудачно, да что ты будешь делать!
Ага, 375 м2 пустого пространства на складе, верим.
Чистой воды п̶и̶з̶неправда. По телеге уже летают видео от сотрудников склада с горящими коробками товара. А учитывая, что склад в основном для одежды, текстиля, подгузников и мелкого товара (наверняка всякий пластик), то всему остальному товару кранты от продуктов горения.