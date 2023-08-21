Торговля
Маша Цепелева

В Подмосковье после ливня затопило часть склада Wildberries Статьи редакции

Продавцам обещали компенсировать стоимость повреждённых товаров.

  • 20 августа 2023 года сильный ливень повредил крышу на складе Wildberries в Электростали, рассказала компания. Затопило 500 м², сотрудников эвакуировали, товары перенесли в другую секцию. Общая площадь склада 250 тысяч м².
  • Сумму ущерба установят позже после инвентаризации. Продавцам обещали компенсировать стоимость утраченного товара. Склад продолжил работать в стандартном режиме.
Видео: паблики VK «Москва. Город новостей» и «Электросталь, новостная нейтраль»
  • Из-за дождей в Подмосковье и Москве 20 августа также подтопило один из магазинов техники DNS, вестибюль станции «Марьина Роща», сцену и танцпол концертной площадки VK Stadium.

#новость #wildberries

39 показов
773 открытия
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Написать комментарий...
 Andrey Vasilev

Озон горит, вайлдберрис мокнет.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Е

А медные трубы кому?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Яндекс.Маркету?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Фокин

апокалипсис для маркетплейсов, библейская кара, ещё бы саранча подтянулась

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

Я вас умоляю. Несколько фур товара в ВБ, сектор склада без товара у Озона. Мелкая неприятность, не более того

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Ибо нех7й.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
7 комментариев
null