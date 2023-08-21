В Подмосковье после ливня затопило часть склада Wildberries Статьи редакции
Продавцам обещали компенсировать стоимость повреждённых товаров.
- 20 августа 2023 года сильный ливень повредил крышу на складе Wildberries в Электростали, рассказала компания. Затопило 500 м², сотрудников эвакуировали, товары перенесли в другую секцию. Общая площадь склада 250 тысяч м².
- Сумму ущерба установят позже после инвентаризации. Продавцам обещали компенсировать стоимость утраченного товара. Склад продолжил работать в стандартном режиме.
- Из-за дождей в Подмосковье и Москве 20 августа также подтопило один из магазинов техники DNS, вестибюль станции «Марьина Роща», сцену и танцпол концертной площадки VK Stadium.
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Озон горит, вайлдберрис мокнет.
А медные трубы кому?
Яндекс.Маркету?
апокалипсис для маркетплейсов, библейская кара, ещё бы саранча подтянулась
Я вас умоляю. Несколько фур товара в ВБ, сектор склада без товара у Озона. Мелкая неприятность, не более того
Ибо нех7й.