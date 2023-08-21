Торговля
Таня Боброва

«Самокат» начал продавать одежду под собственной торговой маркой Arive Статьи редакции

Коллекцию разрабатывала команда сервиса, её отшивают в России и Турции.

  • Сервис экспресс-доставки товаров выпустил женскую одежду под маркой Arive, заметил Shopper’s.
  • По данным Роспатента, ООО «Умный ритейл» (юрлицо «Самоката») зарегистрировало торговый знак Arive и изображение со стилизованной буквой «А» в июне 2023 года. В компании изданию подтвердили, что вышли в новый для себя сегмент — fashion.
  • Это «базовая одежда, которая будет актуальна не один сезон», рассказали в компании: джинсы, брюки, рубашки и другое. Например, лонгслив стоит 2990 рублей, топ можно найти за 1490 рублей, джинсы — за 4990 рублей.
  • Вещи эксклюзивно представлены на «Мегамаркете» (бывший «Сбермегамаркет»), планов по выходу на другие площадки нет, но сервис «будет внимательно следить за откликом аудитории и обратной связью». Маркетплейс рекламировал бренд в июле 2023 года.
  • В «Самокате» рассказали, что коллекцию разрабатывала команда сервиса без участия сторонних дизайнеров. Изделия отшивают в Турции и России. В ближайшее время компания планирует расширить ассортимент.
Скриншот со страницы Arive на «Мегамаркете»
  • Базовую одежду для взрослых и детей под собственной торговой маркой Hola выпускает Ozon. В августе 2023 года Shopper's писал, что вакансию продакт-менеджера СТМ спортивной одежды размещал Wildberries. В компании говорили, что «пока не готовы комментировать».

#новость #самокат

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22 комментария
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 John Smith

Да уж, ренейм каких-то джинсов за 5к. Спасибо, не надо.

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abubas//

Сделай лучше.

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John Smith

Зачем? Я потребитель, а не производитель и работаю в другой сфере. Отсутствие опыта производства джинсовой одежды не мешает критиковать и обсуждать (осуждать) ценовую политику.

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Никита К

А вы в руках держали эту продукцию что бы оценить ее качество и соответствие цены?

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abubas//

С дивана виднее.

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Фонд Баффер

Затейники))
Им бы отползти от самих себя, что они самокатчики

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Eternal Hate

Самокат доставляет еду, светофор продает еду, а самолёт продаёт квартиры

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Sergey Folps

Самокат который звонит через день, и набирает курьеров, при этом на авто нельзя работать 🤷

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Ivan Mart

А зачем там водители, если вся концепция строится на том, что точка лавка откуда привезут, будет у тебя под боком и заказ привезут через 15 минут после оплаты?

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Sergey Folps

затем что курьеров не хватает, а автокурьеров они не берут типо у них концепция

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Vasiliy

мне кстати кажется они сократили или количество курьеров или количество дарксторов - что то последние месяцы возят по полчаса, хотя ранее часто бывало 10-15 мин. НН если что

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Никита К

Подрабатывал на авто. Слово никто не сказал. Санкт Петербург

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debil
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abubas//

Молодцы

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Alexey Bannikov

Вот это ребрендинг и перетрубация, ну как говорят, хочешь жить - умей вертеться

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abubas//

Ребрендинг чего?

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Вадим Д.

Отшивают (-:
Ну хоть не фирменного цвета, я думал, у них униформа самокатчиков получится.

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Алексей

Смех-смехом, а мне цвета их формы очень нравятся

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Zloy Marketolog

Зачем? Чтобы что?

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Maksim Florov

Цены не адекватны

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Глеб Филипов

Сомнительная история в плане Цена/качество.

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Влад Шушкевич

Обожаю одежду Carlsberg...

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22 комментария
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