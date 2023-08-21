«Самокат» начал продавать одежду под собственной торговой маркой Arive Статьи редакции
Коллекцию разрабатывала команда сервиса, её отшивают в России и Турции.
- Сервис экспресс-доставки товаров выпустил женскую одежду под маркой Arive, заметил Shopper’s.
- По данным Роспатента, ООО «Умный ритейл» (юрлицо «Самоката») зарегистрировало торговый знак Arive и изображение со стилизованной буквой «А» в июне 2023 года. В компании изданию подтвердили, что вышли в новый для себя сегмент — fashion.
- Это «базовая одежда, которая будет актуальна не один сезон», рассказали в компании: джинсы, брюки, рубашки и другое. Например, лонгслив стоит 2990 рублей, топ можно найти за 1490 рублей, джинсы — за 4990 рублей.
- Вещи эксклюзивно представлены на «Мегамаркете» (бывший «Сбермегамаркет»), планов по выходу на другие площадки нет, но сервис «будет внимательно следить за откликом аудитории и обратной связью». Маркетплейс рекламировал бренд в июле 2023 года.
- В «Самокате» рассказали, что коллекцию разрабатывала команда сервиса без участия сторонних дизайнеров. Изделия отшивают в Турции и России. В ближайшее время компания планирует расширить ассортимент.
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Да уж, ренейм каких-то джинсов за 5к. Спасибо, не надо.
Сделай лучше.
Зачем? Я потребитель, а не производитель и работаю в другой сфере. Отсутствие опыта производства джинсовой одежды не мешает критиковать и обсуждать (осуждать) ценовую политику.
А вы в руках держали эту продукцию что бы оценить ее качество и соответствие цены?
С дивана виднее.
Затейники))
Им бы отползти от самих себя, что они самокатчики
Самокат доставляет еду, светофор продает еду, а самолёт продаёт квартиры
Самокат который звонит через день, и набирает курьеров, при этом на авто нельзя работать 🤷
А зачем там водители, если вся концепция строится на том, что точка лавка откуда привезут, будет у тебя под боком и заказ привезут через 15 минут после оплаты?
затем что курьеров не хватает, а автокурьеров они не берут типо у них концепция
мне кстати кажется они сократили или количество курьеров или количество дарксторов - что то последние месяцы возят по полчаса, хотя ранее часто бывало 10-15 мин. НН если что
Подрабатывал на авто. Слово никто не сказал. Санкт Петербург
Молодцы
Вот это ребрендинг и перетрубация, ну как говорят, хочешь жить - умей вертеться
Ребрендинг чего?
Отшивают (-:
Ну хоть не фирменного цвета, я думал, у них униформа самокатчиков получится.
Смех-смехом, а мне цвета их формы очень нравятся
Зачем? Чтобы что?
Цены не адекватны
Сомнительная история в плане Цена/качество.
Обожаю одежду Carlsberg...