Торговля
Евгения Евсеева

Ozon после жалоб продавцов отменил требование о принудительной распродаже и утилизации «неходовых товаров» Статьи редакции

По нему товары планировали добавлять в акции со скидкой в 95%. Если их и после этого не купят, а продавец не заберёт со склада — утилизировать.

  • 16 августа 2023 года Ozon изменил условия оферты для продавцов. По ней с 17 августа маркетплейс решил «ускорять продажи неходовых товаров».
  • Для одежды «неходовыми» считаются товары без заказов больше 90 дней или с остатком более чем на 180 дней продаж, для товаров повседневного спроса — без заказов больше 60 дней или с остатком больше чем на 135 дней продаж, для остальных товаров — 60 и 180 дней соответственно.
  • Ozon объяснял, что такие товары не приносят выручку, но «занимают место на складе» — это мешает попадать туда продукции, «которую ждут клиенты». Если маркетплейс считает товар «неходовым», об этом уведомляют продавца и дают ему 14 дней на «улучшение продаж». Если этого не случается — товар принудительно добавляют в акцию со скидкой в 95%. Спустя ещё семь дней его предложат вывезти, а если продавец не захочет или не сможет это сделать — утилизируют.
  • Продавцы жаловались на изменения: по их словам, уже 17 августа уведомления о «неходовых» товарах получили «тысячи» предпринимателей, а свободные слоты на вывоз товаров закончились почти сразу. Они требовали отменить обновление оферты, наладить систему обратной доставки товаров со складов на пункты вывоза, отказаться от принудительной распродажи и утилизации.
  • 21 августа Минпромторг сообщил в своём Telegram-канале, что Ozon провёл встречу с продавцами, на которой договорился об отмене изменений. Об этом же позже объявил и сам маркетплейс. По словам компании, она предложила предпринимателям добровольные акции для ускорения продаж. Добавлять товары в принудительную распродажу не будут, утилизировать — тоже.

#новость #ozon

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19 комментариев
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 Axel Denisenko

У покупателей намечалась едрить какая распродажа, без фейковых завышений цен и скидок, а теперь облом.

По факту молодцы, что прислушиваются и изменили правила. С другой стороны эти нововведения были действительно резкие, с минимальным сроком исполнения и не давали вообще времени на раздумья и устранение проблемы продавцам.

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Вованыч

Ага, конечно, Озон сам бы все и выкупил со скидкой 95%

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Александр Привалов

На всякий мусор - ну такая себе акция :///

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Фоксик

Вы знаете сколько у нас народу готовы любой мусор за копейки купить?

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Невероятный Блондин

@Ozon @Ozon Business
Привет, вы можете прокомментировать или объяснить это?

Это какой-то обход правил путем наличия на маркетплейсе товаров с высокой ценой или они просто так решили и нет тайного смысла?

Стоимость данной вешалки в профильных интернет-магазинах ~60-90 рублей за единицу.

Я даже не знаю скольки-кратное превышение цены в данном случае.

Ответьте пожалуйста

Ссылка на пример:
https://www.ozon.ru/product/veshalka-plechiki-attribute-hanger-527075464/

update:
Наблюдаю эти объявление последние 7 месяцев. Это не ошибка. Они так и висят у них.

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Asf

Это за 1000? Или за единицу???

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Невероятный Блондин

за единицу товара. я ссылку дал.

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Jeremy Darling

Ошибка при загрузке цен это.

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Невероятный Блондин

Наблюдаю эти объявление последние 7 месяцев. (не спрашивай)
Это не ошибка.

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James Bomond

Описание карточки потом меняют и получается, что товар уже х-лет в продаже

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Asf

🤠🤠🤠🤠🤠
Ну, знаете, на мой взгляд, лучше так, нежели все по .05 от цены товара...

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Igi Kont

Может тестирую показы в нише и поставили цены что бы не купил никто, может хотят потом сделать скидку 99%.

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SOFI Я

Как это тестируют товары?

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Фоксик

Вешалка гучи, со стразами внутри :)

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Аслан Орлов

.

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Asf

Це тактична перемога!

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Santiago

Дальше будет зрада! Колесо зрадоперемоги крутится не переставая.

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Артур А.

Село встанет - горы свернёт.

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James Bomond

Распродажи не будет. Расходимся.

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19 комментариев
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