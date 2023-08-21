Ozon после жалоб продавцов отменил требование о принудительной распродаже и утилизации «неходовых товаров» Статьи редакции
По нему товары планировали добавлять в акции со скидкой в 95%. Если их и после этого не купят, а продавец не заберёт со склада — утилизировать.
- 16 августа 2023 года Ozon изменил условия оферты для продавцов. По ней с 17 августа маркетплейс решил «ускорять продажи неходовых товаров».
- Для одежды «неходовыми» считаются товары без заказов больше 90 дней или с остатком более чем на 180 дней продаж, для товаров повседневного спроса — без заказов больше 60 дней или с остатком больше чем на 135 дней продаж, для остальных товаров — 60 и 180 дней соответственно.
- Ozon объяснял, что такие товары не приносят выручку, но «занимают место на складе» — это мешает попадать туда продукции, «которую ждут клиенты». Если маркетплейс считает товар «неходовым», об этом уведомляют продавца и дают ему 14 дней на «улучшение продаж». Если этого не случается — товар принудительно добавляют в акцию со скидкой в 95%. Спустя ещё семь дней его предложат вывезти, а если продавец не захочет или не сможет это сделать — утилизируют.
- Продавцы жаловались на изменения: по их словам, уже 17 августа уведомления о «неходовых» товарах получили «тысячи» предпринимателей, а свободные слоты на вывоз товаров закончились почти сразу. Они требовали отменить обновление оферты, наладить систему обратной доставки товаров со складов на пункты вывоза, отказаться от принудительной распродажи и утилизации.
- 21 августа Минпромторг сообщил в своём Telegram-канале, что Ozon провёл встречу с продавцами, на которой договорился об отмене изменений. Об этом же позже объявил и сам маркетплейс. По словам компании, она предложила предпринимателям добровольные акции для ускорения продаж. Добавлять товары в принудительную распродажу не будут, утилизировать — тоже.
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У покупателей намечалась едрить какая распродажа, без фейковых завышений цен и скидок, а теперь облом.
По факту молодцы, что прислушиваются и изменили правила. С другой стороны эти нововведения были действительно резкие, с минимальным сроком исполнения и не давали вообще времени на раздумья и устранение проблемы продавцам.
Ага, конечно, Озон сам бы все и выкупил со скидкой 95%
На всякий мусор - ну такая себе акция :///
Вы знаете сколько у нас народу готовы любой мусор за копейки купить?
@Ozon @Ozon Business
Привет, вы можете прокомментировать или объяснить это?
Это какой-то обход правил путем наличия на маркетплейсе товаров с высокой ценой или они просто так решили и нет тайного смысла?
Стоимость данной вешалки в профильных интернет-магазинах ~60-90 рублей за единицу.
Я даже не знаю скольки-кратное превышение цены в данном случае.
Ответьте пожалуйста
Ссылка на пример:
https://www.ozon.ru/product/veshalka-plechiki-attribute-hanger-527075464/
update:
Наблюдаю эти объявление последние 7 месяцев. Это не ошибка. Они так и висят у них.
Это за 1000? Или за единицу???
за единицу товара. я ссылку дал.
Ошибка при загрузке цен это.
Наблюдаю эти объявление последние 7 месяцев. (не спрашивай)
Это не ошибка.
Описание карточки потом меняют и получается, что товар уже х-лет в продаже
🤠🤠🤠🤠🤠
Ну, знаете, на мой взгляд, лучше так, нежели все по .05 от цены товара...
Может тестирую показы в нише и поставили цены что бы не купил никто, может хотят потом сделать скидку 99%.
Как это тестируют товары?
Вешалка гучи, со стразами внутри :)
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Це тактична перемога!
Дальше будет зрада! Колесо зрадоперемоги крутится не переставая.
Село встанет - горы свернёт.
Распродажи не будет. Расходимся.