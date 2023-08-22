«Яндекс Маркет» запустил продажу мебели под собственной маркой Статьи редакции
Разработкой продуктов занимается команда бывших менеджеров IKEA.
- На маркетплейсе уже доступны диваны и кровати под маркой «Яндекс Маркет», а до конца 2023 года в продажу поступит мебель для гостиных, кухонь и спален, рассказали «Ъ» в компании. До конца 2025 года ассортимент планируют увеличить до трёх тысяч позиций.
- Например, стоимость двуспальной кровати на момент написания заметки составляет 17 999 рублей, угловой диван обойдётся в 29 999 рублей.
- Разработкой продуктов занимается команда бывших менеджеров IKEA, которые перешли в «Яндекс Маркет», после ухода шведского бренда из России. Для производства мебели компания планирует сотрудничать преимущественно с российскими фабриками, а также с производителями из Беларуси и Китая.
- С начала 2023 года продажи мебели на маркетплейсе, по данным «Ъ», выросли в три раза. В «Яндекс Маркете» рассчитывают занять до 10% оборота в этой категории.
- У «Маркета» уже есть продукты под собственной маркой «Кстати, на Маркете», аксессуары для смартфонов Commo, детские товары Junion, а также телевизоры Tuvio.
- IKEA приостановила работу магазинов в России в марте 2022 года. В июне заявила о «сокращении масштаба бизнеса» в стране — продаже фабрик и увольнениях.
- В ноябре 2022 года «Яндекс» выкупил оставшиеся в России товары IKEA. Детали сделки компания не раскрыла, но рассказала, что всего приобрела более 20 млн товарных единиц. В декабре они начали продаваться на «Яндекс Маркете».
3.4K показов
5.1K открытий
Менеджеры Икеи разрабатывают мебель для Ямаркета? Или это бригада «слесарей по на*балову», сиречь, переклейке шильдиков?
А вообще — дайте цены и то же качество и делайте на здоровье, спасибо скажу.
Главное, никто не додумался до этого, вот ведь лохи, да? Хорошо, что Яндекс всегда придет на помощь стране. Кстати, а кто делает все эти дровишки для МП? Дешевле себестоимости фанеры продают. Качество сносное, большинство «студий» по 10м2 в этих шкафах. И названия икейские, вон авито все забито. То есть, только народ подсуетился, нашел нишу, зарабатывают копейку, как тут уже они - извините, подвиньтесь.
фанеры в стране много, и ребят в школе на трудах обучали табуретка делать
Конкретно диваны в Икее были здец какого низкого качества – за неделю задница навсегда отпечатается на сидушке, и нет, я вешу всего 70
ИКЕА тоже начинала с пустого места, посмотрим как эти ребята будут работать.
Яндекс Маркет ведёт себя как фирма - однодневка. Заказал мебель на прошлой неделе: всего штук 20 шкафов ( в комнату и кухню) Их разделили на 3 заказа. В субботу должны были все шкафы привезти( я не думал, что все будет так сложно для Яндекс маркета) В итоге в субботу, разумеется, ничего не привезли. Я думаю как так, очень странно. В воскресенье тоже смс не пришло, я написал в поддержку, и через 30 минут 1 заказ на 4 шкафа передали в доставку. Второй заказ просто отменили с формулировкой " поврежден на складе". Шкафы для кухни переносились: суббота, воскресенье, понедельник. Во вторник утром захожу в приложение: заказ отменён. Думаю круто, вот тебе сервис Яндекс маркета ниже плинтуса упал. В поддержке отвечает бот: мы сожалеем, что не оправдали ваших надежд, и это ответ гиганта на рынке? Сколько всего везде заказывал, ни разу такого не было, чтобы просто так отменяли, в наличии все есть в приложении, но уже по другой цене, раза в 1.5 дороже. По моим рассуждениям, просто не захотели брать на доставку тяжёлые шкафы, поэтому они пролежали на складе, и отменились по времени. Я писал в поддержку в воскресенье,что могу сам их забрать , напишите адрес. Потому что понял, что никто не забирает из за большого веса шкафов. Готов был даже грузчикам доплатить. Но нет, просто отмена 2х из 3х заказов с мебелью! Сервис? Дяди Васи из подворотни, так получается? Сейчас вариант заказать дороже- но нет никаких гарантий, что мебель привезут! Выполнено 30% заказа, по причине отсутствия желания везти тяжёлые шкафы доставкой Яндекс маркета! Я считаю , если мало денег - то берите больше за доставку! Но не отменяйте просто так, люди ждут!
Потому что ничего вы им не сделаете
Здравствуйте!
Простите, пожалуйста, что подвели с доставкой шкафов и отменили заказ.
Поделитесь номером одного из заказов, а мы проверим детали и вернёмся с ответом
Я вообще недавно заказал тумбу для ТВ, а мне прислали только фурнитуру для неё 🤣 Но то не Яндекс виноват, а продавец ушлый.
"Яндекс.Дрова"
Когда оптимизацию по 2 целям сделаем в Я.Директ?
Чивооо? Какой директ
2 цели не может быть - цель должна быть одна и по "СМАРТ"! Остальное - декомпозиция и задачи.
Никогда такого не было, и вот опять. Молодцы.
А ваш весь этот бизнес и н@@@ не нужон. Всех заместим, все ниши заберем. Что делать, рынок, капитализм. Не умеете конкурировать, уходите с рынка. Яндекс сделает все за вас.
Все равно икею никто не заменит :(
Икеа предоставляла сервис. Яндексу предоставили рынок. В этом главное отличие. Если ты занимаешь рынок без конкуренции, то и не понимаешь ты его. Не развивается он и деградирует.
Икея ушла, Яндекс занял нишу. Уважаемые (и не очень) комментаторы, объясните, почему это плохо
Всё плохо. А будет ещё хуже. И перемена скоро заканчивается. Все, кто не согласен - по 15 рублей :)
Потому что эту нишу занял сначала не яндекс, а бизнес. Яндекс просто имеет доступ к статистике. И это плохо, аяяй, нечестно так выдавливать целые ниши. Что у нас стало с курьерами и такси? Оно неплохо, конечно, если вам вообще все равно, деньги платит дядя и нет никаких принципов. Тогда все ок, пусть будет только яндекс
потому что ИКЕА это не просто мебель, это еще дизайн мебели и упаковки например. Вся мебель в ИКЕА разрабатывается с приниципом что ее можно с магазина увезти в обычном авто универсале - именно благодаря упаковке.
Это налаженные бизнес процессы и свое производство и даже свой лес. Это огромная АйТи оболочка вокруг всего этого.
"менеджеры" работавшие в икеа - смогут разработать - примерно нихуя. В ИКЕА работают дизайнеры с мировыми именами
сначала хотела спросить "зачем", но если будет нормальная мебель без конских цен, то хай с ними, пусть делают
Но ведь ты же знаешь ответ.
Они и сейчас хуже чем «столплит», с чего вдруг будет нормально то? ))
Как менеджеры мебельного магазина - могут "разрабатывать мебель". Нужно салонам Рено и VAG подсказать. Они то глупенькие не знают. Их продавцы консультанты могут разрабатывать авто. Все равно цеха пустуют.
Ммми та самая знаменитая казахско-израильская компания
Израильская это не их
Шильдик Икеа спилили?
Где посмотреть
А где мебель закупать будут, просто шильдики прикручивать
Покупал в 2021 году, в Икее, белый стеллаж за три пятьсот. Если будет точно такой же, то заебца.
Будет точно такой же за 15к, не переживайте
Похоже на Икеа, но все же нет(
Икея которую мы ...
Там в Икее линейка для геймеров появилась, вы все пропустили 😂
это ж АСУС, они очень давно уже коллаборационируют с ИКЕА
Это интересно, а доставку они делают? Предпочитаю крупную мебель приобретать на Озоне.
Вот, клкасссный бизнес - лепи свой логотип на все подряд :-)
Скоро Яндекс своими услугами все заполонит 😨 В принципе, уже
это не услуга.. .. налепить лого, это еще не продажи