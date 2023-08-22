Торговля
Маша Цепелева

Uniqlo расторг все договоры аренды на помещения в России Статьи редакции

Компания уволила сотрудников в стране, выплатив им 11 окладов, утверждают консультанты на рынке ритейла.

  • Uniqlo отказался от аренды помещений всех своих магазинов в России, их уже занимают другие ритейлеры, рассказал «Ведомостям» один из партнёров японской компании. Информацию подтвердили владельцы торговых центров, где ранее продавались товары бренда.
  • Например, в комплексах «Атриум» и «Европолис» в Москве на месте Uniqlo открылись магазины Lime. В «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное» и в здании на Новом Арбате помещения арендует Gloria Jeans.
  • Производитель разорвал договоры со штрафными санкциями и уволил персонал с компенсацией в 11 окладов, а японских менеджеров перевёл в другие страны, утверждает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.
  • Российское юрлицо ООО «Юникло рус» принадлежит Fast Retailing на 75% и Mitsubishi Corporation — на 25%. По данным «Контур.Фокуса», в 2022 году его выручка упала больше чем в два раза — с 26,9 млрд до 12 млрд рублей, чистый убыток составил 10,7 млрд рублей (в 2021-м была прибыль 4,1 млрд рублей).
  • Uniqlo пока не планирует ликвидировать местное юрлицо, «рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес», рассказал изданию один из партнёров компании.
  • Ритейлер начал закрывать магазины в России в марте 2022 года. В октябре товары бренда появились в продаже на Ozon и Lamoda.
Фото «Яндекс»

#новость #unniqlo

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16 комментариев
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 Axel Denisenko

Превосходный был бренд. Футболки отлично носились по несколько лет, цвет практически не менялся, а горло не вытягивалось. Ультралегкие пуховики вообще отпад.

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Олег Павлов

Есть такое, все самые живучие без потери внешнего вида вещи тоже оттуда, ну ничо, бум в отпуске затариваться)

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Наш мальчик

Только выиграли! Да, сейчас подороже, да, качество похуже, но зато своё!

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SegaBoy

всегда выигрываем только уровень жизни что-то падает с каждым годом. Сейчас 2х комнатную квартиру себе кто может позволить купить., миллиардер?

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Максим Моисеев

Не только миллиардер

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Anton Zavarzin

Достаточно быть миллионером

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Артём Валерьевич

Спросите у тех, кто говорил что стоимость квартир упадёт))

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Ами Варджа

Ну что ж, будем продолжать покупать юниклошку на ламоде.

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A V

При том что год просто так платили зп

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Дмитрий Кулешов

Уже слишком поздно, чтобы подобные новости вызывали какую-то эмоциональную реакцию.

С Днем Государственного флага Российской Федерации!

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Дмитрий Андреевич

Вещи не качественные были все равно
Поки кал

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Anton Zavarzin

Да? А где футболки за 1500 лучше, в юникло?

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EyesLaser

Да он наверняка только в смешных ценах у Ашота затаривался

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Ярослав Тиунов

Ну се, пака пака!

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SOFI Я

Шмотки пришли и ушли, это такая мелочь, туда все равно с собой не возьмешь, а здесь всегда замену найти можно. Быть здоровым и энергичным, вот что важно.

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Astas Jr

Почему по 11 окладов заплатили? 2 оклада же платится при увольнении?

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16 комментариев
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