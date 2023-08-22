Uniqlo расторг все договоры аренды на помещения в России Статьи редакции
Компания уволила сотрудников в стране, выплатив им 11 окладов, утверждают консультанты на рынке ритейла.
- Uniqlo отказался от аренды помещений всех своих магазинов в России, их уже занимают другие ритейлеры, рассказал «Ведомостям» один из партнёров японской компании. Информацию подтвердили владельцы торговых центров, где ранее продавались товары бренда.
- Например, в комплексах «Атриум» и «Европолис» в Москве на месте Uniqlo открылись магазины Lime. В «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное» и в здании на Новом Арбате помещения арендует Gloria Jeans.
- Производитель разорвал договоры со штрафными санкциями и уволил персонал с компенсацией в 11 окладов, а японских менеджеров перевёл в другие страны, утверждает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.
- Российское юрлицо ООО «Юникло рус» принадлежит Fast Retailing на 75% и Mitsubishi Corporation — на 25%. По данным «Контур.Фокуса», в 2022 году его выручка упала больше чем в два раза — с 26,9 млрд до 12 млрд рублей, чистый убыток составил 10,7 млрд рублей (в 2021-м была прибыль 4,1 млрд рублей).
- Uniqlo пока не планирует ликвидировать местное юрлицо, «рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес», рассказал изданию один из партнёров компании.
- Ритейлер начал закрывать магазины в России в марте 2022 года. В октябре товары бренда появились в продаже на Ozon и Lamoda.
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Превосходный был бренд. Футболки отлично носились по несколько лет, цвет практически не менялся, а горло не вытягивалось. Ультралегкие пуховики вообще отпад.
Есть такое, все самые живучие без потери внешнего вида вещи тоже оттуда, ну ничо, бум в отпуске затариваться)
Только выиграли! Да, сейчас подороже, да, качество похуже, но зато своё!
всегда выигрываем только уровень жизни что-то падает с каждым годом. Сейчас 2х комнатную квартиру себе кто может позволить купить., миллиардер?
Не только миллиардер
Достаточно быть миллионером
Спросите у тех, кто говорил что стоимость квартир упадёт))
Ну что ж, будем продолжать покупать юниклошку на ламоде.
При том что год просто так платили зп
Уже слишком поздно, чтобы подобные новости вызывали какую-то эмоциональную реакцию.
С Днем Государственного флага Российской Федерации!
Вещи не качественные были все равно
Поки кал
Да? А где футболки за 1500 лучше, в юникло?
Да он наверняка только в смешных ценах у Ашота затаривался
Ну се, пака пака!
Шмотки пришли и ушли, это такая мелочь, туда все равно с собой не возьмешь, а здесь всегда замену найти можно. Быть здоровым и энергичным, вот что важно.
Почему по 11 окладов заплатили? 2 оклада же платится при увольнении?