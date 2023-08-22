Торговля
Маша Цепелева

Маркетплейсы предложили «Почте России» оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота — «Ведомости» Статьи редакции

Стороны ведут переговоры и должны прийти к общему решению в сентябре 2023 года, рассказали источники издания.

  • Маркетплейсы и интернет-магазины предложили «Почте России» альтернативу «инфраструктурному платежу» в 0,5% с оборота. Компании обсуждают возможность заплатить, но за услуги — междугородную доставку или аренду складов. Переговоры подтвердили источники «Ведомостей» в двух крупных маркетплейсах и собеседник, знакомый с ходом консультаций. Пока они «идут тяжело» — интернет-магазины не устраивает сам факт обязательных платежей конкуренту, отмечает один из источников.
  • В мае 2023 года «Почта» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платеж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные отделения «Почты России» в отдалённых районах. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения.
  • Взамен «Почта» предлагала закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», который «обязан обеспечить равную доступность товаров и их гарантированную доставку» на всей территории России.
  • Услуги, которые «Почта России» может оказывать магазинам, пока не утверждены, но в сентябре 2023 года участники переговоров рассчитывают прийти к «общему знаменателю», отметил федеральный чиновник и подтвердил один из собеседников в маркетплейсах.
  • Представитель Wildberries уточнил изданию, что в маркетплейсе готовы к «использованию инфраструктуры “Почты России” на взаимовыгодных коммерческих условиях для роста её доходов». Представители Ozon и «Яндекс Маркета» не стали комментировать обсуждение.

#новость #почтароссии

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9 комментариев
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 Вадим Д.

Консультации «идут тяжело» — так ничего удивительного, это ж почта. По дороге ещё половину документов потеряют, часть отправят не туда, остальные забудут.

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Случайные фотографии

Вы мне деньги а я вам статус. Ясно понятно. Даже удивительно а чего так долго переговоры идут.

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Фоксик

Вот кстати не пойму, а что мешало почте самой маркет замутить?

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Sergei Timofeyev

А кто компенсирует затраты на пересылку?

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Фоксик

А кто в озоне или вб компенсирует?

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Sergei Timofeyev

А они не почта! (с)

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Нейрослав Жепетеев

Ну если и замутят, то работники почты будут должны не перепутать партию тушёнки на продажу в самом пункте с партией на продажу через сеть.

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Alex R

Так они уже продают гречку и тушёнку в своих отделениях

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Алексей Грушин

хороший ход, фикса в логистике или доставке не имеет смысла

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9 комментариев
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