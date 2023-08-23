Торговля
Артур Томилко

Nestle предупредил ритейлеров о повышении цен на детское питание, сухие завтраки и какао на 9% — «Ъ» Статьи редакции

Решение связано со снижением курса рубля и ростом мировых цен на сырьё.

  • Производитель увеличит отпускные цены на 9% с 4 сентября 2023 года, следует из писем ритейлерам, с которыми ознакомился «Ъ». Повышение затронет детское питание, готовые завтраки и растворимые напитки из какао.
  • Nestle объяснил увеличение цен на детское питание снижением курса рубля более чем на 30% с начала 2023 года. Подорожание напитков на основе какао связано с ростом мировых цен на сырьё и сахар, отметил производитель.
  • В Минсельхозе заявили «Ъ», что «дополнительно уточнят» позицию Nestle, и подчеркнули, что в России «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна».
  • Несмотря на то, что в стране производится около 70-80% заменителей грудного молока, «сырьё на 90% импортное», пояснил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. При этом повышение цен не поможет полностью компенсировать затраты Nestle, считает он.
  • Увеличение издержек в сегменте детского питания также может быть связано со снижением рождаемости, отметил Поповичев. По данным NielsenIQ, продажи детского питания в первой половине 2022-го сократились на 11,2% год к году, а в январе-июне 2023-го — ещё на 2,2%.
  • Аналогичного повышения цен можно ожидать от Danone (бренды «Тёма» и Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, «Нутриген», «Винни»), полагает партнёр консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина. В АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») назвали такой шаг «предсказуемым из-за роста стоимости сырья, логистики и расходов на персонал», но отказались комментировать возможное увеличение цен на свою продукцию.
  • В июле 2023 о повышении цен на напитки из-за падения курса рубля предупредили «Очаково», PepsiCo и «Сады Придонья». В начале августа об увеличении цен сообщили производители чая и соусов.
Фото ТАСС
  • В марте 2022 года Nestle объявил, что приостановил инвестиции в рекламу в России. Помимо этого, производитель перестал продавать батончики KitKat и Nesquik, а также импортировать продукцию Nespresso и S.Pellegrino. Компания решила производить и продавать в стране только товары первой необходимости.

#новость #nestle

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 Артём Курбатов

Детям придётся перейти на здоровую еду

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При себе ничего нет

Нет, это папе придется больше зарабатывать

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Fred Han
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Вадим Д.

Это значит что папа будет меньше пить?

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Николай Бойко

Не только папа

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Родитель номер один тоже?

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Александра Лазунова

Везде все дорожает....

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Валерий Б.

Напомните кто новый владелец Данон?🤡

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НаряднаяШайга

Пора детям к пальмовому маслу приобщаться, какая разница раньше или позже)

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6 комментариев
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