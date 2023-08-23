Nestle предупредил ритейлеров о повышении цен на детское питание, сухие завтраки и какао на 9% — «Ъ» Статьи редакции
Решение связано со снижением курса рубля и ростом мировых цен на сырьё.
- Производитель увеличит отпускные цены на 9% с 4 сентября 2023 года, следует из писем ритейлерам, с которыми ознакомился «Ъ». Повышение затронет детское питание, готовые завтраки и растворимые напитки из какао.
- Nestle объяснил увеличение цен на детское питание снижением курса рубля более чем на 30% с начала 2023 года. Подорожание напитков на основе какао связано с ростом мировых цен на сырьё и сахар, отметил производитель.
- В Минсельхозе заявили «Ъ», что «дополнительно уточнят» позицию Nestle, и подчеркнули, что в России «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна».
- Несмотря на то, что в стране производится около 70-80% заменителей грудного молока, «сырьё на 90% импортное», пояснил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. При этом повышение цен не поможет полностью компенсировать затраты Nestle, считает он.
- Увеличение издержек в сегменте детского питания также может быть связано со снижением рождаемости, отметил Поповичев. По данным NielsenIQ, продажи детского питания в первой половине 2022-го сократились на 11,2% год к году, а в январе-июне 2023-го — ещё на 2,2%.
- Аналогичного повышения цен можно ожидать от Danone (бренды «Тёма» и Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, «Нутриген», «Винни»), полагает партнёр консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина. В АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») назвали такой шаг «предсказуемым из-за роста стоимости сырья, логистики и расходов на персонал», но отказались комментировать возможное увеличение цен на свою продукцию.
- В июле 2023 о повышении цен на напитки из-за падения курса рубля предупредили «Очаково», PepsiCo и «Сады Придонья». В начале августа об увеличении цен сообщили производители чая и соусов.
- В марте 2022 года Nestle объявил, что приостановил инвестиции в рекламу в России. Помимо этого, производитель перестал продавать батончики KitKat и Nesquik, а также импортировать продукцию Nespresso и S.Pellegrino. Компания решила производить и продавать в стране только товары первой необходимости.
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Детям придётся перейти на здоровую еду
Нет, это папе придется больше зарабатывать
Это значит что папа будет меньше пить?
Не только папа
Родитель номер один тоже?
Везде все дорожает....
Напомните кто новый владелец Данон?🤡
Пора детям к пальмовому маслу приобщаться, какая разница раньше или позже)