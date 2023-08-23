Тёплое дерево в сочетании с мягкой подсветкой придаёт сдержанному интерьеру в серых тонах уюта, а яркие ягодные цвета создают жизнерадостные акценты.

Плавные линии карнизов, зеркал и пуфиков в примерочных поддерживают атмосферу дружелюбия.

Тёмный фон внутри кабинки позволяет в полной мере насладиться примеркой и своим внешним видом.

В основе нового визуального стиля — силуэты ягод разных форм и размеров.