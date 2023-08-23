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Торговля
Маша Цепелева

«Студия Артемия Лебедева» разработала проект новых ПВЗ Wildberries — маркетплейс не планирует его реализовывать Статьи редакции

Но продолжит работать над новым дизайном пунктов выдачи заказов.

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5.6K открытий
Здесь и далее изображение «Студии Артемия Лебедева»
  • «Студия Артемия Лебедева» опубликовала проект обновлённых пунктов выдачи заказов Wildberries. Компания считает, что новое оформление «укрепит образ современной технологичной компании и добавит комфорта — посетителям и работникам».

Тёплое дерево в сочетании с мягкой подсветкой придаёт сдержанному интерьеру в серых тонах уюта, а яркие ягодные цвета создают жизнерадостные акценты.

Плавные линии карнизов, зеркал и пуфиков в примерочных поддерживают атмосферу дружелюбия.

Тёмный фон внутри кабинки позволяет в полной мере насладиться примеркой и своим внешним видом.

В основе нового визуального стиля — силуэты ягод разных форм и размеров.

из описания проекта
  • В Wildberries подтвердили vc.ru, что работают над обновлением визуального стиля ПВЗ, но проект «Студии Лебедева» не планируют реализовывать — это «только один из вариантов дизайна». Почему отказались от проекта, в компании не пояснили.
Примерочные
«Силуэты ягод разных форм» в оформлении ПВЗ
  • В августе 2023 года Wildberries начал тестировать новый логотип, пока только на международном сайте и в нескольких ПВЗ. Вместо больших белых букв на фиолетовом фоне теперь чёрные — на белом.

#новость #wildberries

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58 комментариев
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 Maxim

Расходы на открытие будут х10? А можно не надо? А как клиенту мне вообще похуй, где получать свой заказ, хоть в Пятерочке.

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Vasiliy

вот кстати поэтому иногда и заказываю на мегамаркете)) очень удобно получать на кассе в пятерке когда забежал за бутылкой молока))

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3 комментария
Labeling

Парочка животворящих штрафов и владельцам ПВЗ будет начхать на расходы по открытию таких пунктов.

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V Gradusov

Говно же, не? Почему WB отказываются?

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NeuroNoir
Говно же

Как всегда, у Артемия

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1 комментарий
Степан Беленький

Там скорее франчайзи ебу дадут все это переделывать за свои деньги, чтобы соответствовать корпоративному стилю. Может, пожалели их в кой-то веки...

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Защекан Системы

Как обычно.
Посмотрели картинки и давай шкварить труд человека и его команды. Легко сидеть на вс и тыкать пальчиками, чтобы вывести слово гавно. А придумать что-то самому, тем более организовать такую фирму. Не, пожалуй это не для нас. Наша стязя это писать коммы на виси и язвить💪

Вы только не подумайте, что я защищаю Артемку, а уж тем более ВБ, но меня просто тошнит уже от нашего национального хуесосиния ко всему, если ты хотя бы на 1% русский или знаешь хотя бы слово "да" и "бабушка", то немедленно будешь измазан говном и повесят ярлычок, что ты последний хуебес и бездарь. ИМХО

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2 комментария
Стерлядка Вяленая

ну и чушь же. В плане ничего необычного, ничего интересного, все стандартное, ток в брендовых цветах. И сколько за такое просят? Лямов 10?)))

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Евгений Вилков

Ничего необычного - это сейчас) просто помещения, где выдают товары

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dru dru

Он дизайн делает как в 2002 году, могу точно это сказать. Даже программу не меняет с тех пор. Всегда знал, что он ничего не умеет.

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Роман

Так обычно говорят говнодизайнеры, которые там в художку ходили, потом 5 лет учились дизайну в универе, которые знают, «как надо по канонам», а как были неудачниками, так и остались, ибо криворукие, клепают лого за 300 на фрилан.сру и вечно сквиртят жопой, когда узнают, за сколько условный альфа банк обновил буковку А

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1 комментарий
Юзернейм Батькович

Ну не умеет и не умеет, чего бухтеть то

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Qwerty54321

А как выглядит дизайн в 2023?

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Евгений Вилков

Фотошоп цс2 использует до сих пор?

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Роман Таровик

именно ягод и не хватало в пвз, спасибо-пожалуйста, студия лебедева как обычно- много шума из ничего

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Dima Alexeev

Красиво-стильно. Сразу хочется записаться на ноготочки или купить абонемент в фитнес

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Елена Ан

проститутошная

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Axel Denisenko

Интересно, а господин Лебедев не хотел бы еще выделить немного денюшек из своей успешной компании и переоборудовать 32 000 ПВЗ Вишенок в России?

*там франчайзи дерутся за каждую копейку, а он предлагает вложить еще сотри тысяч рублей в переоборудование для эстетического удовольствия, благоприятной атмосферы дружелюбия и плавных изгибов интерьера.

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Mercator

Слушайте, ему дали заказ, он сделал. С каких щей его будет интересовать, куда дальше пойдет проект и кто будет платить за его осуществление?

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4 комментария
Степан Беленький
маркетплейс не планирует его реализовывать

А у них, оказывается, есть вкус

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Кирилл Кириллов

Не могу пользоваться ВБ из-за их дизайна приложения, все аляписто-безвкусное как Вайбер или одноклассники, сразу понятно на какую целевую аудиторию рассчитано

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Сергей Лукьянчиков

Это просто лютейший кринж, такого от Лебедева не ожидал.
Ну, или фейк-ньюс.

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Какой-то чувак

Дизайнер: назови номер заказа и секретный код
UX: просто покажу QR-код, потому что так удобнее

вывод: САЛ даже не изучила привычки клиентов WB, такое ощущение, что макет сделали в 2020-м, когда все реально по коду получали

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никита

пздц, как же некомфортно будет в этих черных гробах, одежду всегда в светлом помещении надо мерять. Плюс убогое сочетание цветов - черный и фиолетовый.

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Кирилл Кириллов

Кто покупает там одежду об убогости уже может ничего не говорить

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Daniel Nuevo

@Ozon забирайте, пока сдэк себе не забрал

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Abnatop Sky
Плавные линии карнизов, зеркал и пуфиков в примерочных поддерживают атмосферу дружелюбия. Тёмный фон внутри кабинки позволяет в полной мере насладиться

Проводка на потолке - ШЫДЭВР!
.

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Случайные фотографии

Зеркало маленькое и сбоку тупо неудобно.
Сейчас чтобы со стороны целиком посмотреть надо выйти из кабинки.

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Антон Большаков
укрепит образ современной технологичной компании

Точно не перепутали с барахолкой без каких либо принципов ?

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Сергей Я

"Диджитал Черкизон " так то.

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A

Спи**ено у Зандра Роудс.
Она кстати работала с Икеа. Видимо Артёмию понравилось😀

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Вадим Д.

Даже wb пальцем у виска крутит?

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Вадим Д.
образ современной технологичной компании

Чего?! О_о

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Нейрослав Жепетеев

А штраф уже продавцам разослан за то, что не подсказали идей студии Лебедева?

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Mercator

Меня больше напугало, что у них мусор живой. У него в ПВЗ ВНЖ или РВП?

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A

«поддерживают атмосферу дружелюбия»

Вы серьезно?)

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Artemy

не работайте с мудаками

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nochnoy.ru

а если они сами мудаки?

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Ведунья - эксперты медбизнеса

кабинки как туалеты в метро, а мы и не знали что это тренд 😄

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Сергей Я

Лол, конечно же помоечный ВБ не возьмёт нормальный современный дизайн, сделанный не старперами в стиле "Мы открылись"💩

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Вайр

Типичный сортир в Калининграде, а для Москвы - Вау-дизайн)))

Ягодки бренд! У нас один государственный язык! Русский!

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Артур Маслов

Татьяныч до сих пор думает, что дизайн это побольше ублюдских наклеечек насобачить везде.

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Илья Якушин

А почему не хотят использовать этот дизайн не объясняют?

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Стас Батурин

Интересно, почему не хотят реализовывать идею? Выглядит креативно..

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Защекан Системы

Абу

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debil
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Михаил Барабаш

Пунктус выдачи заказов?

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55 комментариев
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