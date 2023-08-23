«Студия Артемия Лебедева» разработала проект новых ПВЗ Wildberries — маркетплейс не планирует его реализовывать Статьи редакции
Но продолжит работать над новым дизайном пунктов выдачи заказов.
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- «Студия Артемия Лебедева» опубликовала проект обновлённых пунктов выдачи заказов Wildberries. Компания считает, что новое оформление «укрепит образ современной технологичной компании и добавит комфорта — посетителям и работникам».
- В Wildberries подтвердили vc.ru, что работают над обновлением визуального стиля ПВЗ, но проект «Студии Лебедева» не планируют реализовывать — это «только один из вариантов дизайна». Почему отказались от проекта, в компании не пояснили.
- В августе 2023 года Wildberries начал тестировать новый логотип, пока только на международном сайте и в нескольких ПВЗ. Вместо больших белых букв на фиолетовом фоне теперь чёрные — на белом.
Расходы на открытие будут х10? А можно не надо? А как клиенту мне вообще похуй, где получать свой заказ, хоть в Пятерочке.
вот кстати поэтому иногда и заказываю на мегамаркете)) очень удобно получать на кассе в пятерке когда забежал за бутылкой молока))
Парочка животворящих штрафов и владельцам ПВЗ будет начхать на расходы по открытию таких пунктов.
Говно же, не? Почему WB отказываются?
Как всегда, у Артемия
Там скорее франчайзи ебу дадут все это переделывать за свои деньги, чтобы соответствовать корпоративному стилю. Может, пожалели их в кой-то веки...
Как обычно.
Посмотрели картинки и давай шкварить труд человека и его команды. Легко сидеть на вс и тыкать пальчиками, чтобы вывести слово гавно. А придумать что-то самому, тем более организовать такую фирму. Не, пожалуй это не для нас. Наша стязя это писать коммы на виси и язвить💪
Вы только не подумайте, что я защищаю Артемку, а уж тем более ВБ, но меня просто тошнит уже от нашего национального хуесосиния ко всему, если ты хотя бы на 1% русский или знаешь хотя бы слово "да" и "бабушка", то немедленно будешь измазан говном и повесят ярлычок, что ты последний хуебес и бездарь. ИМХО
ну и чушь же. В плане ничего необычного, ничего интересного, все стандартное, ток в брендовых цветах. И сколько за такое просят? Лямов 10?)))
Ничего необычного - это сейчас) просто помещения, где выдают товары
Он дизайн делает как в 2002 году, могу точно это сказать. Даже программу не меняет с тех пор. Всегда знал, что он ничего не умеет.
Так обычно говорят говнодизайнеры, которые там в художку ходили, потом 5 лет учились дизайну в универе, которые знают, «как надо по канонам», а как были неудачниками, так и остались, ибо криворукие, клепают лого за 300 на фрилан.сру и вечно сквиртят жопой, когда узнают, за сколько условный альфа банк обновил буковку А
Ну не умеет и не умеет, чего бухтеть то
А как выглядит дизайн в 2023?
Фотошоп цс2 использует до сих пор?
именно ягод и не хватало в пвз, спасибо-пожалуйста, студия лебедева как обычно- много шума из ничего
Красиво-стильно. Сразу хочется записаться на ноготочки или купить абонемент в фитнес
проститутошная
Интересно, а господин Лебедев не хотел бы еще выделить немного денюшек из своей успешной компании и переоборудовать 32 000 ПВЗ Вишенок в России?
*там франчайзи дерутся за каждую копейку, а он предлагает вложить еще сотри тысяч рублей в переоборудование для эстетического удовольствия, благоприятной атмосферы дружелюбия и плавных изгибов интерьера.
Слушайте, ему дали заказ, он сделал. С каких щей его будет интересовать, куда дальше пойдет проект и кто будет платить за его осуществление?
А у них, оказывается, есть вкус
Не могу пользоваться ВБ из-за их дизайна приложения, все аляписто-безвкусное как Вайбер или одноклассники, сразу понятно на какую целевую аудиторию рассчитано
Это просто лютейший кринж, такого от Лебедева не ожидал.
Ну, или фейк-ньюс.
Дизайнер: назови номер заказа и секретный код
UX: просто покажу QR-код, потому что так удобнее
вывод: САЛ даже не изучила привычки клиентов WB, такое ощущение, что макет сделали в 2020-м, когда все реально по коду получали
пздц, как же некомфортно будет в этих черных гробах, одежду всегда в светлом помещении надо мерять. Плюс убогое сочетание цветов - черный и фиолетовый.
Кто покупает там одежду об убогости уже может ничего не говорить
@Ozon забирайте, пока сдэк себе не забрал
Проводка на потолке - ШЫДЭВР!
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Зеркало маленькое и сбоку тупо неудобно.
Сейчас чтобы со стороны целиком посмотреть надо выйти из кабинки.
Точно не перепутали с барахолкой без каких либо принципов ?
"Диджитал Черкизон " так то.
Спи**ено у Зандра Роудс.
Она кстати работала с Икеа. Видимо Артёмию понравилось😀
Даже wb пальцем у виска крутит?
Чего?! О_о
А штраф уже продавцам разослан за то, что не подсказали идей студии Лебедева?
Меня больше напугало, что у них мусор живой. У него в ПВЗ ВНЖ или РВП?
«поддерживают атмосферу дружелюбия»
Вы серьезно?)
не работайте с мудаками
а если они сами мудаки?
кабинки как туалеты в метро, а мы и не знали что это тренд 😄
Лол, конечно же помоечный ВБ не возьмёт нормальный современный дизайн, сделанный не старперами в стиле "Мы открылись"💩
Типичный сортир в Калининграде, а для Москвы - Вау-дизайн)))
Ягодки бренд! У нас один государственный язык! Русский!
Татьяныч до сих пор думает, что дизайн это побольше ублюдских наклеечек насобачить везде.
А почему не хотят использовать этот дизайн не объясняют?
Интересно, почему не хотят реализовывать идею? Выглядит креативно..
Абу
Пунктус выдачи заказов?